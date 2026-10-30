Vyloučení zázračného hocha budí otázky: Nechrání fotbal řezníky víc než oběti?

Neřeší se jeho mimořádný um, ale vyloučení v pohárovém duelu ve Fleetwoodu vyvolávající debatu: Nechrání fotbal spíš řezníky než jejich oběti?
Osmifinálový krach šampionů nablýskané Premier League s neznámým mančaftem ze čtvrté ligy nabídl nespočet rozmanitých příběhů. O jeden z nich se postaral ofenzivní šikula Dowman.
Chvíli před koncem úterního mače se soupeřem válčil u postranní lajny, když do souboje vlétl Harrison Neal, který nebezpečným, ale podle sudího Salisburyho čistým skluzem míč odpálil na tribunu. Hvězdička Arsenalu se ohnala zaklíněnou pravou nohou.
Žádná brutalita, kdepak. Spíš neudržel nervy a pokusil se oplácet.
„Každý hráč má jinou osobnost. Někdo to přejde, protože se nic nestalo. Někdo jiný ale vybouchne, protože zákrok vypadal fakt bezohledně. Ten kluk tam přijel na sáních a buďme rádi, že netrefil stojnou nohu,“ upozorní někdejší ligový fotbalista Miroslav Matušovič.
Dowman se přiřadil k druhé kategorii. „Šance v Arsenalu dostává jen občas. Když už přišla, moc se mu nedařilo a dostavila se frustrace,“ nabízí další vhled bývalý záložník Arsenalu Paul Merson na Sky Sports. „Pořád ale nesmíme zapomínat, že je mu šestnáct let.“
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Slitování s ním neměl trenér Arteta ani anglická disciplinárka, která mu napařila třízápasový distanc. Pro úplnost, ten se nevztahuje na blížící se duel Ligy mistrů v Edenu.
Arsenal se snažil trest za hrubé nesportovní chování snížit, leč podle expertů mělo odvolání pramalou naději na úspěch a asociace ho ve čtvrtek skutečně zamítla.
To ovšem klukovinu mladého fotbalisty posouvá do nové roviny.
„To mi na dnešním fotbale začíná strašně vadit,“ vyťukal naštvaně na síť X Dominik Rodinger – bývalý brankář a v současnosti trenér a televizní expert. „Když mi ale někdo jde pomalu zlámat hnáty, přijde mi naprosto lidské, že zareaguju, bráním se a vznikne strkanice.“
Ve fotbale naleznete haldu případů, kdy na neférové praktiky, záludnosti nebo provokace doplácí spíš techničtí a obdivovaní plejeři než chasníci, kteří na nich zločiny páchají.
Reprezentační debut osmnáctiletého náhradníka Lionela Messiho se v srpnu 2005 smrskl na 43 vteřin, když se ohnal paží do obličeje maďarského obránce Vanczáka, který z něj málem serval dres.
Dotěrnost a fauly neustál třeba v nejslavnější éře ani Neymar, na něhož při turnaji Copa América v létě 2015 ve skupině vytrvale doráželi Kolumbijci. Po prohře 0:1 napálila frustrovaná hvězda mičudu do zad protihráče Armera a naznačila úder hlavou do stopera Murilla, který se na ni při strkanici lepil. Už distancovaný Neymar sledoval, jak favorizovaná Brazílie ve čtvrtfinále vyhučela s Paraguayí.
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A právě Jihoameričané v létě na mistrovství světa rozpoutali nechutnou podívanou, při níž se stupňujícími zákeřnostmi marně pokoušeli zhatit Francouzům očekávaný postup do čtvrtfinále. Křiklavost příběhu zvýrazňuje, že nepřesný sudí Tantašev z Uzbekistánu vytáhl tři žluté karty Francouzům, zatímco provokující Paraguayci zvládli poprvé od šampionátu 1998 zápas bez žlutého varování.
Co se ještě změnilo?
„Troufnu si říct, že v minulosti byly zákroky ještě tvrdší. Dnes se vše víc a snadněji medializuje,“ srovnává Matušovič.
Záběry z nejrůznějších soutěží se virálně okamžitě rozšíří na sítích. Na zápasy dohlíží víc kamer. Sudího s píšťalkou na nepřístojnost upozorní kolega u videa. Matušovič, v současnosti trenér třetiligových Hranic, si všímá dalších změn: „Vytrácí se vzájemný respekt mezi hráči. Mladí si třeba víc dovolí ke starším. Nehledí tolik na věk, ale spíš berou, že jsou si všichni rovni.“
On sám slavil titul s Baníkem i Spartou. V lize platil za hráče, který toho dost schytal. Taky to ale jednou neunesl, když na jaře 2004 po opakovaných faulech plivl na kladenského gólmana Pavlíka. „Jako trenér musím říct, že jsem se určitě měl udržet. Jenže bublají ve vás emoce,“ pokrčí rameny. „Jsi ofenzivní hráč, který je nejprve faulovaný lehce. Potom přijde žduchanec, bolestivý kopanec. Intenzita roste a pak to vyeskaluje v brutálnější hru.“
Jeho vzpomínka má pár nápaditých podobností s Dowmanovou červenou reakcí.
Poškozený hráč má mnohdy omezenou možnost adekvátně reagovat. Kdyby se teenager Arsenalu po zákroku svalil a zviditelňoval ostrý střet, slízne to, že je simulant. „A to taky vidět nechceme,“ prohodí Matušovič. „On se rozhodl bránit, soupeře nohou spíš odstrkoval.“
Nabízí se příměr s hokejovou říší, kde se řada soutěží po vzoru NHL snaží víc chránit hvězdy, které zkrášlují hru. Výbojného jedince zase srovná bitka. „V hokeji si hráči některé věci mezi sebou vyřeší. Ve fotbale mám někdy pocit, že už pomalu nesmíš reagovat vůbec,“ zlobí se Rodinger.
Dowmanův zkrat otevírá věčné téma, zda fotbal neuvázl v důsledném dodržování regulí. Kdo ví, jak by se změnil počet vyloučených, kdyby se stejně přísně postihovaly i spouštěče, které úlet způsobí.