Tohle město stojí za prd. Madueke se smál Wolverhamptonu, pak ho sestřelil

Když po přestávce vstřelil tři góly během čtrnácti minut, bylo prakticky po zápase. Domácí v mžiku přišli o nadějný stav 2:2, už se nedokázali oklepat a nakonec ještě jednou inkasovali od Félixe, staronové akvizice Chelsea.

„Předně bych se chtěl omluvit všem fanouškům, které jsem svým příspěvkem urazil,“ spustil pak Madueke v rozhovoru pro televizi Sky Sports. Ačkoli příběh z Instagramu bleskurychle odstranil, uložilo si ho dost lidí a okamžitě se začal šířit.

„Byla to lidská chyba, omyl. Vůbec jsem to na sítě dávat nechtěl. Wolverhampton je krásné město, opravdu mě to mrzí. Chápu, proč na mě fanoušci bučeli, počítal jsem s tím. Musím se naučit pod tímhle tlakem pracovat,“ dodal, zatímco se potutelně usmíval.

Nepříliš upřímná omluva fanoušky Wolverhamptonu pravděpodobně neuspokojí, ale to ho trápí ze všeho nejméně. Takhle podařený zápas totiž nutně potřeboval.

Z PSV Eindhoven přišel před dvěma lety, ale dosud se nedokázal pořádně chytnout.

V uplynulých dvou sezonách nasbíral v pětatřiceti ligových zápasech pouhých šest branek. Teď už má tři a to odehrál jen devadesát minut, jelikož v prvním kole nenastoupil. V součtu se čtvrtečním play off Konferenční ligy se Servette (2:0) jeho bilance činí čtyři trefy v posledních dvou utkáních.

Při všech ukázal dvaadvacetiletý Angličan své největší přednosti: rychlost a skvělé vedení míče.

Obdržel přihrávku v blízkosti pokutového území, udělal pár kroků a z hranice malého vápna se opřel do balonu. Zatímco proti Servette pálil na přední tyč, proti Wolverhamptonu třikrát mířil na tu zadní. A pokaždé uspěl, byť poprvé mu pomohla i teč obránce.

„Rád dostávám míč do volného prostoru. Pak můžu obejít obránce a něco s vymyslet, což se tentokrát povedlo,“ popisoval radostně.

U všech tří branek mu mimochodem asistoval Cole Palmer, kometa loňské sezony, jenž se sám v první půli prosadil. „On je jako led a já jsem oheň, takže se dobře doplňujeme,“ smál se Madueke a odkazoval na Palmerovu oslavu, při které se třese zimou.

Od něj se podobné výkony očekávají, ale Madueke mnohé překvapil a v nabitém útoku, který ještě v létě posílili Neto a nedávno také zmíněný Félix, si dost možná řekl o pravidelné místo v základu.

„Říkal jsem to už několikrát od prvního dne, Noni se mi opravdu líbí. Tenhle typ křídelních hráčů mám rád. Nejdůležitější bylo, jak celý zápas odmakal. Pomáhal nám bránit protiútoky a ukázal správnou mentalitu. Stejně jako celý tým, byl to skvělý zápas,“ pochvaloval si nový trenér Enzo Maresca, jenž se po porážce s Manchesterem City (0:2) napodruhé dočkal soutěžní výhry na lavičce Chelsea.

A rovnou výhry rekordní. Dosud žádný kouč v historii Premier League totiž při své venkovní premiéře nezažil, aby jeho tým vstřelil šest branek.

„Náš výkon se mi líbil. V první půli to ještě nebylo stoprocentní, ale v té druhé jsme byli mnohem přesnější a neodevzdávali jsme tak snadno balon. Celkově jsem spokojený,“ přidal Maresca.

Klub převzal po Mauriciu Pochettinovi a nemá vůbec jednoduchou práci. Vždyť kádr Chelsea momentálně čítá více než 40 (!) hráčů, které v posledních letech přivedlo ambiciózní vedení.

„Pracuju s nějakými dvaadvaceti nebo třiadvaceti hráči, rozhodně nás na tréninku není přes čtyřicet, jak se píše. To by nešlo, bylo by to nemožné,“ vysvětloval před pár dny s apelem na vedení, aby začalo řešit odchody.

V nastalém chaosu se snaží vytvořit fungující a konkurenceschopný tým. Nebojí se ani razantních kroků – Raheemu Sterlingovi, jednomu z nejlépe placených hráčů, řekl, že s ním zkrátka nepočítá a vyřadil ho z hlavní tréninkové skupiny.

Zápas s Wolverhamptonem ukázal, že jeho metody mohou slavit úspěch.

Jak si povede ve zbytku sezony?