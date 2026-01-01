Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

„Vzhledem k tomu, že je stále třeba dosáhnout cílů ve čtyřech soutěžích, včetně postupu do Ligy mistrů, Enzo a klub věří, že změna bude pro tým nejlepší, aby dokázal sezonu zvrátit,“ uvedl klub v prohlášení.
Pětačtyřicetiletý Maresca vedl Chelsea naposledy v úterý při ligové remíze 2:2 s Bournemouthem. Jeho svěřenci ztratili body potřetí za sebou a z posledních sedmi zápasů v Premier League vyhráli jen jednou. V tabulce jsou fotbalisté Chelsea pátí o dva body za čtvrtým Liverpoolem, který má zápas k dobru. V Lize mistrů jim patří po šesti kolech 13. pozice.
Kdo povede mužstvo v nedělním ligovém utkání na hřišti Manchesteru City, vedení Chelsea neoznámilo.
Maresca převzal tým předloni místo argentinského kouče Mauricia Pochettina a podepsal smlouvu na pět let. Předtím působil na lavičce Leicesteru a Parmy.