Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Autor:
  13:54
Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc se podle médií během podzimu zhoršily Marescovy vztahy s vedením. Chelsea dnes informovala o jeho odchodu na svém webu.

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem. | foto: Reuters

„Vzhledem k tomu, že je stále třeba dosáhnout cílů ve čtyřech soutěžích, včetně postupu do Ligy mistrů, Enzo a klub věří, že změna bude pro tým nejlepší, aby dokázal sezonu zvrátit,“ uvedl klub v prohlášení.

Pětačtyřicetiletý Maresca vedl Chelsea naposledy v úterý při ligové remíze 2:2 s Bournemouthem. Jeho svěřenci ztratili body potřetí za sebou a z posledních sedmi zápasů v Premier League vyhráli jen jednou. V tabulce jsou fotbalisté Chelsea pátí o dva body za čtvrtým Liverpoolem, který má zápas k dobru. V Lize mistrů jim patří po šesti kolech 13. pozice.

Kdo povede mužstvo v nedělním ligovém utkání na hřišti Manchesteru City, vedení Chelsea neoznámilo.

Maresca převzal tým předloni místo argentinského kouče Mauricia Pochettina a podepsal smlouvu na pět let. Předtím působil na lavičce Leicesteru a Parmy.

