Chelsea zatřásla měšcem, z Rogerse je nejdražší britský fotbalista v historii

„Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval,“ řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.
Rogers za Aston Villu v minulé sezoně odehrál 55 soutěžních zápasů a dal 14 branek a přidal 12 asistencí. V Premier League týmu pomohl ke čtvrtému místu a vyhrál s ním Evropskou ligu.
S reprezentací se Rogers představil na nedávném mistrovství světa, kde Anglie obsadila třetí místo. Bývalý hráč Middlesbrough za národní tým dosud odehrál 22 utkání a dal jednu branku.
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Nejdražší přestup Brita v historii. City kupují Andersona za tři a čtvrt miliardy
Rogers o jeden milion vylepšil britský rekord, který od začátku července patřil Elliotu Andersonovi po přestupu z Nottinghamu do Manchesteru City. Předtím bylo maximem 115 milionů, které Real Madrid v roce 2023 zaplatil Dortmundu za Judea Bellinghama.