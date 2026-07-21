Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chelsea zatřásla měšcem, z Rogerse je nejdražší britský fotbalista v historii

Autor: ,
  23:35
Morgan Rogers (uprostřed) slaví třetí branku Aston Villy ve finále Evropské...

Morgan Rogers (uprostřed) slaví třetí branku Aston Villy ve finále Evropské ligy. | foto: AP

Angličan Morgan Rogers se rozcvičuje před utkáním o bronz s Francií.
Argentinský stoper Lisandro Martínez se snaží zastavit Angličana Morgana...
Obránce Kyle Walker z Burnley (vlevo) a Morgan Rogers z Aston Villy
Morgan Rogers z Aston Villy důrazně napadá Joaoa Palhinhu z Tottenhamu.
9 fotografií
Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea. Londýnský celek podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.

„Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval,“ řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.

Rogers za Aston Villu v minulé sezoně odehrál 55 soutěžních zápasů a dal 14 branek a přidal 12 asistencí. V Premier League týmu pomohl ke čtvrtému místu a vyhrál s ním Evropskou ligu.

S reprezentací se Rogers představil na nedávném mistrovství světa, kde Anglie obsadila třetí místo. Bývalý hráč Middlesbrough za národní tým dosud odehrál 22 utkání a dal jednu branku.

Nejdražší přestup Brita v historii. City kupují Andersona za tři a čtvrt miliardy

Rogers o jeden milion vylepšil britský rekord, který od začátku července patřil Elliotu Andersonovi po přestupu z Nottinghamu do Manchesteru City. Předtím bylo maximem 115 milionů, které Real Madrid v roce 2023 zaplatil Dortmundu za Judea Bellinghama.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Neftçi Baku vs. Dinamo MinskFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Neftçi Baku vs. Dinamo Minsk //www.idnes.cz/sport
22. 7. 18:00
  • 2.04
  • 3.15
  • 3.88
Omonia Nikósie vs. KajratFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Omonia Nikósie vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
22. 7. 19:00
  • 1.71
  • 3.71
  • 5.31
Bohemians Dublin vs. BallkaniFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Bohemians Dublin vs. Ballkani //www.idnes.cz/sport
22. 7. 19:00
  • 1.77
  • 3.56
  • 4.60
Levski vs. U CraiovaFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Levski vs. U Craiova //www.idnes.cz/sport
22. 7. 19:30
  • 2.13
  • 3.20
  • 3.80
Basaksehir vs. Inter TurkuFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Basaksehir vs. Inter Turku //www.idnes.cz/sport
22. 7. 19:45
  • 1.16
  • 7.46
  • 17.00
Vardar vs. Riga FCFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Vardar vs. Riga FC //www.idnes.cz/sport
22. 7. 20:00
  • 3.28
  • 3.67
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Chelsea zatřásla měšcem, z Rogerse je nejdražší britský fotbalista v historii

Morgan Rogers (uprostřed) slaví třetí branku Aston Villy ve finále Evropské...

Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea. Londýnský celek podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.

21. července 2026  23:35

Bořil žádal o prominutí trestu, ale marně. Na debut za Liberec si bude muset počkat

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole....

21. července 2026  22:17

Jsem natěšený, hlásí Skuhravý. Na nervozitu je už prý kouč Baníku starý

Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý.

Nervózní? Ne, natěšený! V takovém rozpoložení je Roman Skuhravý, trenér fotbalového Baníku, před startem první ligy. Tu Ostravští začnou v sobotu v 17.00 ve Zlíně.

21. července 2026  19:34

Sparta představila venkovní dresy, lidem je v Praze prodávali Vydra s Vojtou

Sparťanští fotbalisté během focení nových venkovních dresů.

Bílá a rudá. Sparťanští fotbalisté obléknou v následující sezoně nové venkovní dresy v kombinaci, ke které se po několika sezonách vracejí. Tentokrát ale ve spolupráci s módní značkou Adidas...

21. července 2026  19:23

Sbohem, králi Keve! Anglie oplakává Keegana, fotbalového génia i pohodáře

Trenér Newcastlu Kevin Keegan.

Na osm let téměř zapomněl, že existuje fotbal. Nechodil na stadion, nedíval se v televizi, nečetl novinové články. Kevin Keegan vypnul a užíval si život. Usadil se ve španělské Marbelle, cachtal se v...

21. července 2026  18:51

Argentince doma po finálové porážce vítaly davy. Messi se ale neukázal

Lionel Messi z Argentiny se stříbrnou medailí po finále MS.

Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se v pondělí večer vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. Navzdory porážce 0:1 v prodloužení se Španělskem na národní...

21. července 2026  17:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Sörensena chtějí v Kodani, Slavia posílá Javorčeka do Bohemians

Sledujeme online
Slovenský krajní hráč Dominik Javorček v dresu bundesligového Holsteinu Kiel.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

21. července 2026  14:01,  aktualizováno  17:14

Kratina o korupční kauze: Musí zmizet zápasy, kde vás zaříznou. Liga je čistější

Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.

Před čtyřmi lety miliardář Milan Kratina neúspěšně kandidoval na místopředsedu svazu s vizí, že pomůže očistit fotbal. Razantní vůči korupci chce být i v pozici majitele prvoligových Teplic. „Musíme...

21. července 2026  17:10

Neproměněné šance si přehrávám dlouho. Večer se pak těžko spí, říká sparťan Vojta

Premium
Sparťanský útočník Matyáš Vojta během soustředění v německém Grassau.

Vystudoval ekonomické lyceum, takže když má odpovědět, zda by sám za sebe v lednu vyložil sto milionů korun, neváhá: „Určitě bych to zaplatil.“ Matyáš Vojta, dvaadvacetiletý útočník, přicházel v zimě...

21. července 2026

Zkusíme pro Plzeň získat titul. Šéf Šádek o ambicích i o soupeření s pražskými S

Adolf Šádek, generální ředitel Viktorie Plzeň, na tiskové konferenci před...

Když neměl v zádech finančně silného majitele, o souboj s pražskými S šéf plzeňských fotbalistů vyslovil památný výrok o klaccích proti tankům. „Tenkrát se hodil. Myslím si, že teď máme srovnatelnou...

21. července 2026  15:57

Lepší podmínky pro děti i mládež. Novým trenérům a do regionů míří přes 16 milionů

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální ředitel ČSOB...

Fotbalová asociace ČR (FAČR) ve spolupráci se ČSOB spouští další z projektů dlouhodobého programu Společně měníme český fotbal. Nové trenéry podpoří částkou 8,5 milionu korun, dotační výzva Podpora...

21. července 2026  12:55

Chtěl si dát pauzu, teď však Guardiolu láká italská reprezentace. Přijme její nabídku?

Zamyšlený trenér Guardiola během svého posledního zápasu na lavičce Manchesteru...

Je to jen několik týdnů, co po deseti letech skončil na lavičce fotbalistů Manchesteru City. Bez práce ale možná španělský trenér Pep Guardiola dlouho nebude. Láká ho totiž trápící se italská...

21. července 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.