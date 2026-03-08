Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Wrexham v 18. minutě šokoval favorita a gólem Sama Smithe se ujal vedení. Chelsea srovnala krok až ve 40. minutě, a to navíc za přispění domácích hráčů. Záložník Thomason po Garnachově centru při snaze zažehnat nebezpečí trefil do zad gólmana Okonkwa, od nějž se míč odrazil do branky.
Domácí Velšané se v 78. minutě opět ujali vedení gólem Doylea, ale Chelsea znovu našla odpověď. V třetí minutě nastavení musel Wrexham do deseti po Dobsonově faulu na Garnacha. Právě argentinský hráč si poté v prodloužení ideálně načasoval náběh na přesný centr Essuga a zblízka rozhodl o postupu londýnského celku. V závěru ještě přidal pojistku Joao Pedro.
Newcastle šel v 18. minutě do vedení gólem Barnese, ale Manchester ještě do přestávky srovnal trefou Savinha. O výhře City ve druhém poločase dvěma góly rozhodl Egypťan Marmúš a potvrdil, že se jedná jeho oblíbeného soupeřem - do sítě severoanglického klubu totiž už nasázel osm branek.
Výhru Arsenalu řídili Noni Madueke a Eberechi Eze, za Mansfield v 50. minutě vyrovnal Will Evans. Londýňané zažívají nejpovedenější Anglický pohár od sezony 2019/2020, kdy nejstarší klubovou soutěž světa vyhráli. Od té doby se dostali nejdále do 4. kola. Trenérovi aktuálního lídra Premier League Mikelu Artetovi ale přidělala vrásky zranění Trossarda s Calafiorim, kteří museli předčasně střídat.