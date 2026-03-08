Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Autor: ,
  0:13
Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil na půdě třetiligového Mansfieldu 2:1.

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu. | foto: AP

Wrexham v 18. minutě šokoval favorita a gólem Sama Smithe se ujal vedení. Chelsea srovnala krok až ve 40. minutě, a to navíc za přispění domácích hráčů. Záložník Thomason po Garnachově centru při snaze zažehnat nebezpečí trefil do zad gólmana Okonkwa, od nějž se míč odrazil do branky.

Domácí Velšané se v 78. minutě opět ujali vedení gólem Doylea, ale Chelsea znovu našla odpověď. V třetí minutě nastavení musel Wrexham do deseti po Dobsonově faulu na Garnacha. Právě argentinský hráč si poté v prodloužení ideálně načasoval náběh na přesný centr Essuga a zblízka rozhodl o postupu londýnského celku. V závěru ještě přidal pojistku Joao Pedro.

Newcastle šel v 18. minutě do vedení gólem Barnese, ale Manchester ještě do přestávky srovnal trefou Savinha. O výhře City ve druhém poločase dvěma góly rozhodl Egypťan Marmúš a potvrdil, že se jedná jeho oblíbeného soupeřem - do sítě severoanglického klubu totiž už nasázel osm branek.

Výhru Arsenalu řídili Noni Madueke a Eberechi Eze, za Mansfield v 50. minutě vyrovnal Will Evans. Londýňané zažívají nejpovedenější Anglický pohár od sezony 2019/2020, kdy nejstarší klubovou soutěž světa vyhráli. Od té doby se dostali nejdále do 4. kola. Trenérovi aktuálního lídra Premier League Mikelu Artetovi ale přidělala vrásky zranění Trossarda s Calafiorim, kteří museli předčasně střídat.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ústí n. O. vs. VelvaryFotbal - 18. kolo - 7. 3. 2026:Ústí n. O. vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 1.80
  • 3.44
  • 3.11
Teplice B vs. VarnsdorfFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Teplice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:00
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Dukla B vs. KladnoFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Dukla B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 6.91
  • 4.51
  • 1.25
Bohemians B vs. Slavia CFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Bohemians B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Zbrojovka Brno B vs. VrchovinaFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Slovácko B vs. HodonínFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Slovácko B vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 2.94
  • 3.66
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

Premium
David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem.

Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník,...

8. března 2026

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

České fotbalistky slaví první výhru v boji o mistrovství světa. Albánii daly pět gólů

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen.

Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...

7. března 2026  20:19

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...

7. března 2026  19:21

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

Bohemians - Liberec 0:0, oba týmy končily v deseti, Hodoušův gól zrušil ofsajd

Útočník Jan Matoušek z Bohemians prochází s míčem okolo libereckého Josefa...

Potřetí v řadě liberečtí fotbalisté ztratili. Ve 25. kole Chance Ligy uhráli jen bezbrankovou remízu na půdě Bohemians. Ti dohrávali bez vyloučeného Matouška, hosté však také dohrávali v deseti, když...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  17:24

Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky

Teplický útočník Matěj Pulkrab se přetlačuje v souboji s Danielem Kozmou z...

Nadále čekají na první jarní výhru i vstřelenou branku. Fotbalisté poslední Dukly uhráli ve 25. kole Chance Ligy bezbrankovou remízu na půdě Teplic, které se minimálně do neděle udržely na desáté...

7. března 2026  14:50,  aktualizováno  17:15

Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Na začátku loňského září odešel fotbalový záložník Michal Beran z Jablonce do Olomouce a dnes se na svém nedávném domovském stadionu Střelnice představí v prvoligovém duelu v roli soupeře.

7. března 2026  11:35

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

7. března 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.