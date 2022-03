Chelsea v potížích: Britové zmrazili majetek Abramoviče a zastavili prodej klubu

Britská vláda byla pod tlakem, aby na Abramoviče uvalila co nejdřív sankce. Ruský miliardář chtěl Chelsea co nejrychleji prodat, aby ji před plánovanými kroky politiků ochránil, ale nestihl to.

Chelsea byla Abramovičovi zabavena v rámci zmrazení jeho majetku, který podle prohlášení britské vlády přesahuje devět miliard liber, a prodej klubu je teď kvůli tomu pozastaven.

A další omezení pro aktuálně třetí tým anglické Premier League?

Se speciálním povolením od britské vlády může pořádat zápasy či platit zaměstnance, ale tím výčet „výhod“ víceméně končí.

Klub nemůže prodávat ani nakupovat hráče či obnovovat smlouvy, nesmí bohatnout na vstupenkách čili utkání přímo na Stamford Bridge uvidí pouze držitelé permanentek. Případné lístky do sektoru hostů si bude distribuovat sám soupeř.

Uzavřený bude také fanshop, byť občerstvení na duelech si permanentkáři budou smět zakoupit.

Chelsea podle zvláštní licence od vlády musí drasticky omezit výdaje, například náklady na pořádání zápasů nesmí překročit půl milionu liber.

Na cestování za střetnutími na hřišti soupeře pak může utratit „pouhých“ dvacet tisíc liber. Bude zajímavé pozorovat, jak si s tím poradí už příští týden při letu do Francie na osmifinálovou odvetu Ligy mistrů s Lille.

Británie uvalila sankce na dalších sedm ruských oligarchů. Vedle Abramoviče na seznamu nově jsou podnikatel Oleg Děripaska, šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin a blízcí spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina - šéf ruské banky VTB Andrej Kostin, generální ředitel Gazpromu Alexej Miller, ředitel petrochemického podniku Transněfť Nikolaj Tokarev a člen správní rady banky Rossija Dmitrij Lebeděv.

Sankce míří na majetek v odhadované hodnotě 15 miliard liber (asi 450 miliard Kč). Většinu částky tvoří zmíněný Abramovičův majetek.

Sankce zahrnují zmrazení aktiv, zákaz transakcí s britskými občany i podniky a zákaz cestování.

Abramovič na konci února nejprve kvůli zjevným obavám z chystaných sankcí a jejich dopadu na klub předal řízení Chelsea správní radě klubové charitativní nadace, na začátku března už potvrdil, že ji chce prodat.

Objevilo se několik zájemců – například švýcarský podnikatel Hansjörg Wyss, turecký miliardář Muhsin Bayrak či britský byznysmen a celoživotní fanoušek klubu Nick Candy.

Podle nich ale ruský miliardář židovského původu za Chelsea požadoval moc peněz.

Podle oficiálního prohlášení nicméně čistý zisk z prodeje plánoval věnovat obětem války na Ukrajině.

Abramovič je jedním z nejmocnějších podnikatelů, kteří zbohatli po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Podle časopisu Forbes činí jeho čisté jmění 13,3 miliardy dolarů.

Dařilo se mu v chaosu 90. let za vlády tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. Získal podíly v ropné společnosti Sibněfť, výrobci hliníku Rusal a letecké společnosti Aeroflot, které později prodal.

Za vlády ruského prezidenta Vladimira Putina působil Abramovič jako gubernátor odlehlé arktické oblasti Čukotka.

Poté, co Abramovič v roce 2003 koupil Chelsea, se stal z londýnského klubu jeden z nejsilnějších fotbalových klubů v Anglii i Evropě. Tým vyhrál pětkrát Premier League a Anglický pohár a dvakrát Ligu a mistrů a Evropskou ligu. K nejslavnějším postavám Abramovičovy éry patří český brankář Petr Čech, jenž nyní působí ve vedení mužstva.