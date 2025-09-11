Chelsea řeší prohřešky z Abramovičovy éry, čelí celkem 74 obvinění

Anglická fotbalová asociace (FA) obvinila Chelsea v 74 případech porušení předpisů týkajících se agentů a pravidel investování třetích stran do hráčů. Mělo k nim docházet v letech 2009 až 2022 v době, kdy byl majitelem klubu ruský miliardář Roman Abramovič. Představitelé londýnského klubu na to upozornili sami po příchodu nového vlastníka Todda Boehlyho v květnu 2022. FA i Chelsea to uvedly v prohlášení.

Roman Abramovič pochází z rodiny aškenázských židů, v současnosti disponuje izraelským a portugalským občanstvím. | foto: Profimedia.cz

Největší nesrovnalosti nastaly podle FA mezi sezonami 2010/11 a 2015/16. „Během důkladného procesu hloubkové kontroly před dokončením nákupu se vlastnická skupina dozvěděla o potenciálně neúplných finančních výkazech týkajících se historických transakcí a dalších možných porušeních pravidel FA. Ihned po dokončení nákupu klub sám nahlásil tyto záležitosti všem příslušným regulatorním orgánům včetně FA,“ informovala Chelsea.

Šestinásobný anglický mistr poskytl komplexní přístup ke klubovým souborům a historickým datům, čímž podle vlastních slov „prokázal nebývalou transparentnost“. Nadále je také připraven spolupracovat s FA, aby se záležitost uzavřela co nejdříve.

Abramovič se vyhýbal placení daní za své jachty. Lodě pronajímal sám sobě

Chelsea se musí k obviněním FA vyjádřit do 19. září. Podle agentury Reuters londýnský klub doufá, že FA vezme v úvahu jeho transparentnost, pokud údajná porušení povedou k sankcím, které by se mohly pohybovat od pokut, odečtení bodů nebo dokonce zákazu přestupů.

Právě s pozastavením transferů má Chelsea zkušenosti. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) ji v lednu 2019 potrestala za 150 pochybení při podepsání smluv s 69 hráči pod 18 let. Chelsea původně nesměla registrovat nové hráče v letním a nadcházejícím zimním přestupovém období. Klub nakonec ale uspěl s odvoláním a trest se zkrátil na polovinu. Letos v červenci dostala Chelsea od Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) za porušení finančních pravidel pokutu 31 milionů eur (755 milionů korun).

Abramovič koupil Chelsea v roce 2003 údajně za 140 milionů liber (téměř čtyři miliardy korun). Londýnský klub pod jeho vedením prožil nejúspěšnější období v historii, získal pět ligových titulů, dvakrát vyhrál Ligu mistrů a pětkrát Anglický pohár. Ke čtyřem ligovým titulům a jednomu triumfu v Lize mistrů pomohl brankář Petr Čech, který v klubu po skončení kariéry pracoval jako poradce.

Abramovič chce z peněz za Chelsea založit nadaci. Jen pro Ukrajinu, žádá Londýn

Po ruském vojenském útoku na Ukrajinu na konci února 2022 byl Abramovič kvůli vazbám na prezidenta Vladimira Putina zařazen v Británii na sankční seznam. Po výzvách, aby se vzdal kontroly nad klubem, svěřil dnes osmapadesátiletý oligarcha Chelsea správní radě klubové charitativní nadace. Klub poté fungoval na základě speciální vládní licence. Poté přešel do rukou Boehlyho, který za něj zaplatil 2,5 miliardy liber (zhruba 70,5 miliardy korun).

Vstoupit do diskuse
