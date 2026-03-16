Chelsea porušila finanční pravidla. Dostala pokutu a roční podmíněný zákaz přestupů

  16:04
Fotbalová Chelsea dostala pokutu 10,75 milionu liber (304 milionů korun) a roční podmíněný zákaz přestupů za porušení finančních pravidel. Londýnský klub se přestupků proti regulím dopustil ještě za předchozího majitele Romana Abramoviče. Informovala o tom Premier League.
Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Anglická fotbalová asociace (FA) loni v září obvinila Chelsea v 74 případech porušení předpisů týkajících se agentů a pravidel investování třetích stran do hráčů. Mělo k nim docházet v letech 2009 až 2022 v době, kdy byl majitelem klubu ruský miliardář Abramovič. Představitelé londýnského klubu na to upozornili sami po příchodu nového vlastníka Todda Boehlyho v květnu 2022.

Největší nesrovnalosti nastaly podle FA mezi sezonami 2010/11 a 2015/16. Šestinásobný anglický mistr poskytl komplexní přístup ke klubovým souborům a historickým datům, čímž podle vlastních slov „prokázal nebývalou transparentnost“. Právě tyto faktory byly brány za významné polehčující okolnosti.

„Zjistili jsme, že v letech 2011 až 2018 byly hráčům, neregistrovaným agentům a dalším třetím stranám poskytovány nezveřejněné platby od třetích stran spojených s klubem. Tyto platby nebyly v té době nahlášeny fotbalovým regulačním orgánům, včetně Premier League,“ uvedli představitelé anglické ligy. Podle ní byly platby „provedeny ve prospěch Chelsea a měly být považovány za transakce provedené klubem“.

S pozastavením transferů má Chelsea zkušenosti. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) ji v lednu 2019 potrestala za 150 pochybení při podpisech smluv s 69 hráči pod 18 let. Chelsea původně nesměla registrovat nové fotbalisty v letním a nadcházejícím zimním přestupovém období. Klub nakonec ale uspěl s odvoláním a trest se zkrátil na polovinu. Loni v červenci dostala Chelsea od Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) za porušení finančních pravidel pokutu 31 milionů eur (téměř 758 milionů korun).

Abramovič koupil Chelsea v roce 2003 údajně za 140 milionů liber (téměř čtyři miliardy korun). Londýnský klub pod jeho vedením prožil nejúspěšnější období v historii, získal pět ligových titulů, dvakrát vyhrál Ligu mistrů a pětkrát Anglický pohár. Ke čtyřem ligovým titulům a jednomu triumfu v Lize mistrů pomohl brankář Petr Čech, který v klubu po skončení kariéry pracoval jako poradce.

Po ruském vojenském útoku na Ukrajinu na konci února 2022 byl Abramovič kvůli vazbám na prezidenta Vladimira Putina zařazen v Británii na sankční seznam. Po výzvách, aby se vzdal kontroly nad klubem, svěřil dnes osmapadesátiletý oligarcha Chelsea správní radě klubové charitativní nadace. Klub poté fungoval na základě speciální vládní licence. Poté přešel do rukou Boehlyho, který za něj zaplatil 2,5 miliardy liber (zhruba 70,8 miliardy korun).

