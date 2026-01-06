Chelsea má nového trenéra. Dle očekávání přichází Rosenior ze Štrasburku

Autor:
  12:15aktualizováno  12:32
Příliš dlouho bez trenéra nebyli. Fotbalisty Chelsea nově povede jedenačtyřicetiletý anglický kouč Liam Rosenior, jenž přichází ze Štrasburku. V Londýně podepsal smlouvu do roku 2032 a premiéru si odbude v sobotním pohárovém utkání proti Charltonu. Nahrazuje odvolaného Enza Maresku.
Fotogalerie3

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea. | foto: Reuters

„Jsem hrdý, ale přijímám to s pokorou. Chelsea je klub se zvláštním kouzlem a bohatou historií plnou úspěchů,“ řekl Rosenior pro klubový web

Jeho příchod se dal očekávat, mimo jiné i z toho důvodu, že Chelsea i Štrasburk mají stejného majitele – Todda Boehlyho, respektive jeho firmu BlueCo.

Samotný Rosenior posléze označil situaci za neobvyklou. V úterý ráno, ještě jako trenér Štrasburku, na tiskové konferenci totiž potvrdil, že se s Chelsea ústně dohodl, ale ještě nemá podepsanou smlouvu. Teď už je nicméně vše oficiální.

„Mou prací je zachovat identitu klubu a vytvořit tým, který veškeré jeho hodnoty ztělesňuje. A samozřejmě chci vyhrávat trofeje,“ přidal Rosenior.

Svou trenérskou kariéru začal jako asistent a pak dočasný trenér druholigového Derby. Pak vedl od podzimu 2022 necelé dva roky Hull City, kde působil už během své hráčské kariéry. Oblékal ale také dresu Fulhamu, Ipswiche či Brightonu, načež se v roce 2018 ukončil kariéru a v roce 2021 se dal na trénování.

Od léta 2024 působil ve Štrasburku, kde na sebe poprvé výrazně upozornil. Loni na jaře s ním skončil ve francouzské lize sedmý, díky čemuž klub postoupil do Konferenční ligy, kde posléze kraloval základní fázi – skončil první a ztratil pouhé dva body.

Na jaře se ale bude muset obejít bez Roseniora.

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Toho nově čeká mise v Lize mistrů, kde je Chelsea dvě kola před koncem základní fáze třináctá s 10 body. V Premier League je pátá, na první Arsenal však ztrácí propastných 17 bodů.

„Přicházím s chutí vyhrávat a každý den své práci odevzdám maximum. Chci, aby naši fanoušci byli pod mým vedením na mužstvo hrdí, v každém zápase. Oni jsou duší tohohle klubu,“ zdůraznil Rosenior, jenž si sebou bere také asistenty Kalifu Cissého a Justina Walkera.

Nahrazuje Maresku, jenž skončil na Nový rok poté, co se zhoršily jeho vztahy s vedením. Jen o půl roku dřív přitom s klubem vyhrál mistrovství světa klubů a krátce předtím i Konferenční ligu.

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Do nedělního zápasu s Manchesterem City (1:1) vedl klub dosavadní kouč mládeže Callum McFarlane, jenž bude na lavičce i ve středečním ligovém utkání proti Fulhamu. Rosenior si premiéru odbude v sobotním pohárovém duelu na Charltonu.

„Věřím v týmovou práci a jednotu, abychom makali jeden za druhého. Tyhle hodnoty budou srdcem všeho, co nás čeká a budou základem našeho úspěchu. Už se těším, až moje práce začne,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

21. kolo

West Ham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6.1. 21:00
  • 3.23
  • 3.42
  • 2.35
Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 1.39
  • 5.28
  • 7.20
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 1.85
  • 3.60
  • 4.47
Bournemouth vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 2.13
  • 3.69
  • 3.29
Fulham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 3.44
  • 3.68
  • 2.08
Crystal Palace vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 3.09
  • 3.40
  • 2.34
Everton vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 1.78
  • 3.57
  • 4.97
Burnley FC vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
7.1. 21:15
  • 4.86
  • 4.09
  • 1.69
Newcastle United vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
7.1. 21:15
  • 1.68
  • 3.96
  • 5.10
Arsenal vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.1. 21:00
  • 1.61
  • 4.19
  • 5.39
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 20 15 3 2 40:14 48
2. Manchester CityManchester City 20 13 3 4 44:18 42
3. Aston VillaAston Villa 20 13 3 4 33:24 42
4. LiverpoolLiverpool 20 10 4 6 32:28 34
5. ChelseaChelsea 20 8 7 5 33:22 31
6. Manchester UnitedManchester Utd. 20 8 7 5 34:30 31
7. BrentfordBrentford 20 9 3 8 32:28 30
8. Sunderland AFCSunderland 20 7 9 4 21:19 30
9. Newcastle UnitedNewcastle 20 8 5 7 28:24 29
10. BrightonBrighton 20 7 7 6 30:27 28
11. FulhamFulham 20 8 4 8 28:29 28
12. EvertonEverton 20 8 4 8 22:24 28
13. TottenhamTottenham 20 7 6 7 28:24 27
14. Crystal PalaceCrystal Palace 20 7 6 7 22:23 27
15. BournemouthBournemouth 20 5 8 7 31:38 23
16. Leeds UnitedLeeds 20 5 7 8 26:33 22
17. NottinghamNottingham 20 5 3 12 19:33 18
18. West HamWest Ham 20 3 5 12 21:41 14
19. Burnley FCBurnley 20 3 3 14 20:39 12
20. WolverhamptonWolves 20 1 3 16 14:40 6

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Dostane tři roky, slibovali. Tak ne, Amorim končí. A United už zase tápou. Proč?

Premium
Rúben Amorim, trenér fotbalistů Manchesteru United, sleduje výkon svých...

Všimli jste si, že jsou na tom úplně stejně? Osm výher. Sedm remíz. Pět porážek. Jedenatřicet bodů. A taky vyhazov pro trenéra během posledního týdne. Chelsea se s Enzem Mareskou rozloučila v první...

6. ledna 2026

Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Augustin Drakpe pózuje na libereckém stadionu.

Už bez bývalé opory Michala Hlavatého, zato s nováčky Vojtěchem Sychrou a Augustinem Drakpem se v pondělí po dovolené sešli fotbalisté Liberce. Doma se příliš neohřejí, už ve středu odlétají do...

6. ledna 2026  11:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. ledna 2026  11:39

Kim? Musí na vojnu, říká Skuhravý. Kouč řeší spíš systém než Lewandowského

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Nový asistent trenéra Václav Stráník, navrátilec z vlašimského hostování Štěpán Beran a uzdravený ofenzivní univerzál Pavel Juroška. To jsou zatím jediné „posily“ fotbalistů Slovácka pro jarní řež o...

6. ledna 2026

Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů.

Fotbalisté Egypta postoupili na africkém šampionátu v Maroku do čtvrtfinále po výhře nad Beninem 3:1 po prodloužení. Držitelé rekordních sedmi triumfů z Afrického poháru národů se v dalším duelu...

5. ledna 2026  20:22,  aktualizováno  22:17

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  22:08

Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

Záložník Lukáš Sadílek posílil Górnik Zabrze.

Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech...

5. ledna 2026  21:07

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

V minulé sezoně se v Sigmě stal hvězdou. Z nechtěného útočníka v Plzni si Jan Kliment vykopal nominaci do reprezentace i titul ligového krále střelců. K tomu navíc dopomohl k triumfu Olomouce v MOL...

5. ledna 2026  20:10

Talent jako Haaland? Do Slavie míří Nor, který v šestnácti zaujal Evropu

Abel Cedergren poprvé pózuje jako nový hráč pražské Slavie.

Je to další zahraniční projekt s potenciálem. Fotbalová Slavia oznámila příchod šestnáctiletého norského útočníka Abela Cedergrena, mládežnického reprezentanta své země, z tamního druholigového...

5. ledna 2026  19:22

Teplice posílí „Zlatan“ z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

Ostravský Tomáš Zlatohlávek a David Šimek z Pardubic se přetahují o míč.

Prvoligové fotbalové Teplice posílil útočník Tomáš Zlatohlávek. Pětadvacetiletý hráč přichází na Stínadla z Baníku Ostrava na přestup a už se připojil k týmu na soustředění ve Špindlerově Mlýně.

5. ledna 2026  18:22

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

5. ledna 2026  16:04,  aktualizováno  16:39

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.