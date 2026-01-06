Chelsea má nového trenéra. Dle očekávání přichází Rosenior ze Štrasburku

„Jsem hrdý, ale přijímám to s pokorou. Chelsea je klub se zvláštním kouzlem a bohatou historií plnou úspěchů,“ řekl Rosenior pro klubový web
Jeho příchod se dal očekávat, mimo jiné i z toho důvodu, že Chelsea i Štrasburk mají stejného majitele – Todda Boehlyho, respektive jeho firmu BlueCo.
Samotný Rosenior posléze označil situaci za neobvyklou. V úterý ráno, ještě jako trenér Štrasburku, na tiskové konferenci totiž potvrdil, že se s Chelsea ústně dohodl, ale ještě nemá podepsanou smlouvu. Teď už je nicméně vše oficiální.
„Mou prací je zachovat identitu klubu a vytvořit tým, který veškeré jeho hodnoty ztělesňuje. A samozřejmě chci vyhrávat trofeje,“ přidal Rosenior.
Svou trenérskou kariéru začal jako asistent a pak dočasný trenér druholigového Derby. Pak vedl od podzimu 2022 necelé dva roky Hull City, kde působil už během své hráčské kariéry. Oblékal ale také dresu Fulhamu, Ipswiche či Brightonu, načež se v roce 2018 ukončil kariéru a v roce 2021 se dal na trénování.
Od léta 2024 působil ve Štrasburku, kde na sebe poprvé výrazně upozornil. Loni na jaře s ním skončil ve francouzské lize sedmý, díky čemuž klub postoupil do Konferenční ligy, kde posléze kraloval základní fázi – skončil první a ztratil pouhé dva body.
Na jaře se ale bude muset obejít bez Roseniora.
Toho nově čeká mise v Lize mistrů, kde je Chelsea dvě kola před koncem základní fáze třináctá s 10 body. V Premier League je pátá, na první Arsenal však ztrácí propastných 17 bodů.
„Přicházím s chutí vyhrávat a každý den své práci odevzdám maximum. Chci, aby naši fanoušci byli pod mým vedením na mužstvo hrdí, v každém zápase. Oni jsou duší tohohle klubu,“ zdůraznil Rosenior, jenž si sebou bere také asistenty Kalifu Cissého a Justina Walkera.
Nahrazuje Maresku, jenž skončil na Nový rok poté, co se zhoršily jeho vztahy s vedením. Jen o půl roku dřív přitom s klubem vyhrál mistrovství světa klubů a krátce předtím i Konferenční ligu.
Do nedělního zápasu s Manchesterem City (1:1) vedl klub dosavadní kouč mládeže Callum McFarlane, jenž bude na lavičce i ve středečním ligovém utkání proti Fulhamu. Rosenior si premiéru odbude v sobotním pohárovém duelu na Charltonu.
„Věřím v týmovou práci a jednotu, abychom makali jeden za druhého. Tyhle hodnoty budou srdcem všeho, co nás čeká a budou základem našeho úspěchu. Už se těším, až moje práce začne,“ uzavřel.