Odkup Chelsea? Miliony nabízejí i šampion F1 Hamilton a tenistka Williamsová

Informaci s odkazem na své zdroje přinesl ve čtvrtek server Sky Sports.

Oba prominentní sportovci podporují konzorcium vedené Sirem Martinem Broughtonem, celoživotním fanouškem Chelsea, jenž ale v minulosti šéfoval konkurenčnímu Liverpoolu. Necelých deset let řídil také British Airways, největší ostrovní leteckou společnost.

Jeden z nejúspěšnějších londýnských klubů je k mání poté, co britská vláda v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu umístila dosavadního majitele, oligarchu Romana Abramoviče, na sankční seznam.

Sám Abramovič avizoval prodej klubu už několik dnů dopředu. Před březnovým zveřejněním nejnovějších omezení ovšem k žádné dohodě nedošlo, a tak je nyní celá transakce mnohem komplikovanější.

Vždyť celý klub momentálně funguje v jakémsi nouzovém režimu: nemůže prodávat ani nakupovat hráče, nesmí obnovovat smlouvy ani bohatnout z prodeje vstupenek či reklamních a fanouškovských předmětů. Na jednotlivé zápasy mají už několik týdnů přístup pouze permanentkáři.

I proto Chelsea potřebuje jistotu co možná nejrychleji.

A jména dvou šampionů svých sportů budí nejen ve Velké Británii výraznou pozornost. Z mnoha důvodů...

Například Hamilton je totiž fanouškem městského rivala Arsenalu. Pravidelně navštěvuje jeho zápasy, fotí se s hráči. Prostřednictvím svých oficiálních komunikačních kanálů ho několikrát prezentoval i sám severolondýnský klub.

Mimochodem, součástí Broughtonova konzorcia je rovněž šéf světové atletiky Sebastian Coe.

„Zdroj blízký skupině investorů uvedl, že zapojení Hamiltona i Williamsové je promyšleným strategickým krokem vzhledem k jejich zkušenosti s budováním globálních sportovních značek,“ píší reportéři Sky Sports.

Nebylo by to poprvé, co se slavní sportovci finančně angažují v předním fotbalovém klubu.

Třeba basketbalista LeBron James má už přes deset let podíl v Liverpoolu. A když Abramovič na přelomu února a března poprvé promluvil o chystaném prodeji Chelsea, na sociálních sítích se o klub poněkud drze - vzhledem ke svému spojení s Manchesterem United - přihlásil Conor McGregor, hvězdný irský bojovník MMA.

Hamilton s Williamsovou to však na rozdíl od něj očividně myslí vážně.

Oba do sportovního i jiného odvětví zejména v poslední době mohutně investují a Chelsea by jim mohla rozzářit jejich portfolia.

Broughtonovo konzorcium je aktuálně jedním ze tří zbývajících zájemců. Klub ze Stamford Bridge, stadionu na jihozápadě Londýna, by měl změnit majitele za částku přibližně 2,5 miliardy liber (73 miliard korun).