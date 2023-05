Kam vykročí Chelsea: plácla si s Pochettinem, chce názor od Lamparda. A co kádr?

Po sezoně hrůzy, kterou fotbalová Chelsea s největší pravděpodobností zakončí vně první poloviny tabulky, to má být konečně příslib stability do nadcházejících let. Londýnský klub si plácl s argentinským trenérem Mauriciem Pochettinem, jenž naposledy vedl Paris St. Germain. Aktuálně se ladí poslední detaily připravovaného kontraktu a chystá se další perné léto.