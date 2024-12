My a titul? Soupeři neuklouznou jako Cucurella, vtipkoval kouč Chelsea

Před protihráčem se snažil odehrát míč, ale v tom Marku Cucurellovi z Chelsea podjela stojná noha. Do pár vteřin soupeř z Tottenhamu skóroval. Podruhé během úvodních jedenácti minut. Podruhé poté, co španělský obránce podklouzl. Po zápase pak kopačky teatrálně hodil do koše a fotografii umístil na svůj instagramový profil s omluvou spoluhráčům: „Sorry, Blues.“