Druhá anglická liga rozšiřuje play off. O Premier League si zahraje hned šest týmů

„Play off o postup je od zavedení v sezoně 1986/87 jedním z vrcholů britského fotbalového kalendáře. Po několikaměsíčních diskuzích se zástupci klubů jsme dospěli k názoru, že tato změna posílí pozici celé soutěže a dá týmům větší šanci usilovat o postup mezi elitu,“ uvedl výkonný ředitel soutěže Trevor Birch.
První dva celky čtyřiadvacetičlenné tabulky i nadále postoupí přímo do nejvyšší soutěže. Třetí a čtvrtý tým budou nasazeny do semifinále play off, mužstva na páté až osmé příčce budou muset nejprve do čtvrtfinále.
Ve stávající podobě postupovaly do vyřazovacích bojů v tzv. Championshipu čtyři týmy – semifinále hrály na dva zápasy doma a venku, finále se tradičně jako u všech soutěží pod hlavičkou EFL koná na jeden zápas ve Wembley v Londýně.
Kdo už postoupil přes play off
2024/25 Sunderland (4. po základní části)
2023/24 Southampton (4.)
2022/23 Luton (3.)
2021/22 Nottingham (4.)
2020/21 Brentford (3.)
2019/20 Fulham (4.)
2018/19 Aston Villa (5.)
2017/18 Fulham (3.)
2016/17 Huddersfield (5.)
2015/16 Hull City (4.)
Nově k tomu přibudou čtvrtfinále hrána na jeden zápas, přičemž pátý celek doma nastoupí proti osmému a šestý se sedmým.
V aktuální tabulce by to znamenalo, že kromě Ipswiche, Millwallu, Hullu a Wrexhamu (který ještě dva roky nazpět hrál čtvrtou ligu), by do bojů o nejvyšší soutěž postoupily ještě Southampton s Derby.
Změny se týkají pouze druhé ligy, ve třetí a čtvrté zůstane starý model.
Naposledy přes play off prošel do nejprestižnější ligy světa Sunderland po výhře 2:1 nad Sheffieldem a vrátil se po osmi letech, přestože v úmorné dvaačtyřicetizápasové základní části získal o 14 bodů méně než soupeř.
O druhé anglické lize se říká, že je jedna z nejtěžších a nejvyrovnanějších na světě. Teď dostane další náboj.