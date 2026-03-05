Druhá anglická liga rozšiřuje play off. O Premier League si zahraje hned šest týmů

Šanci přímo bojovat o účast v Premier League bude mít od příští sezony anglické druhé ligy více týmů. Do tamního play off nově projde šest mužstev místo dosavadních čtyř, což má zatraktivnit finální boje o třetí postupové místo. Oznámilo to vedení soutěže na svém webu.
Fotbalisté Sunderlandu oslavují vítězství v play off druhé anglické ligy. S...

Fotbalisté Sunderlandu oslavují vítězství v play off druhé anglické ligy. S trofejí v rukou Jobe Bellingham, bratr reprezentanta Juda. | foto: Reuters

Fotbalisté Sunderlandu slaví gól v zápase o postup do Premier League.
Jobe Bellingham slaví vítězství Sunderlandu ve Wembley.
S trofejí pro vítěze play off druhé anglické ligy, baráže o Premier League,...
Trenér Regis Le Bris ze Sunderlandu slaví postup do Premier League.
„Play off o postup je od zavedení v sezoně 1986/87 jedním z vrcholů britského fotbalového kalendáře. Po několikaměsíčních diskuzích se zástupci klubů jsme dospěli k názoru, že tato změna posílí pozici celé soutěže a dá týmům větší šanci usilovat o postup mezi elitu,“ uvedl výkonný ředitel soutěže Trevor Birch.

První dva celky čtyřiadvacetičlenné tabulky i nadále postoupí přímo do nejvyšší soutěže. Třetí a čtvrtý tým budou nasazeny do semifinále play off, mužstva na páté až osmé příčce budou muset nejprve do čtvrtfinále.

Fotbalisté Sunderlandu slaví gól v zápase o postup do Premier League.

Ve stávající podobě postupovaly do vyřazovacích bojů v tzv. Championshipu čtyři týmy – semifinále hrály na dva zápasy doma a venku, finále se tradičně jako u všech soutěží pod hlavičkou EFL koná na jeden zápas ve Wembley v Londýně.

Kdo už postoupil přes play off

2024/25 Sunderland (4. po základní části)

2023/24 Southampton (4.)

2022/23 Luton (3.)

2021/22 Nottingham (4.)

2020/21 Brentford (3.)

2019/20 Fulham (4.)

2018/19 Aston Villa (5.)

2017/18 Fulham (3.)

2016/17 Huddersfield (5.)

2015/16 Hull City (4.)

Nově k tomu přibudou čtvrtfinále hrána na jeden zápas, přičemž pátý celek doma nastoupí proti osmému a šestý se sedmým.

V aktuální tabulce by to znamenalo, že kromě Ipswiche, Millwallu, Hullu a Wrexhamu (který ještě dva roky nazpět hrál čtvrtou ligu), by do bojů o nejvyšší soutěž postoupily ještě Southampton s Derby.

Změny se týkají pouze druhé ligy, ve třetí a čtvrté zůstane starý model.

Naposledy přes play off prošel do nejprestižnější ligy světa Sunderland po výhře 2:1 nad Sheffieldem a vrátil se po osmi letech, přestože v úmorné dvaačtyřicetizápasové základní části získal o 14 bodů méně než soupeř.

O druhé anglické lize se říká, že je jedna z nejtěžších a nejvyrovnanějších na světě. Teď dostane další náboj.

