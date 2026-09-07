Na hřišti se navíc potkal s Augustem Priskem, synem trenéra Briana, pod jehož vedením Krejčí vyhrál ve Spartě dva ligové tituly.
„Pro našeho tátu Briana,“ přidal pak Krejčí popisek k fotce na níž si s Augustem vyměnili dres.
Zatímco Priske, jenž do Birminghamu přišel v létě, se gólově neprosadil, Krejčí ano.
Bylo to jeho typickým způsobem po rohu. Ten André na první tyči prodloužil a Krejčí poslal prudkou hlavičku nechytatelně do sítě. Oslavou pak opět připomněl Tomáše Rosického.
„Bylo to krásné. O góly se snažím pořád a jsou důvodem, proč miluju fotbal, takže jsem šťastný. Je to pro mě důležité, protože lidé o mě říkali různé věci. Ne všechno bylo hezké, ale jako profesionál to musíte přijmout, i když to často ani není pravda,“ pronesl Krejčí.
Krejci back with a goal 💥 pic.twitter.com/uVraMD6eLM— Wolves (@Wolves) September 6, 2026
Už od jara, kdy bylo jisté, že Wolverhampton sestoupí z první ligy, se spekulovalo o jeho odchodu.
Zájem údajně měly týmy z Premier League a ozval se prý i španělský Real Sociedad. Jenže Krejčí nakonec zůstal.
„Chci říct jenom to, že děkuju fanouškům za podporu. Ukážu jim na hřišti, že mi záleží na klubových snech a cílech. Budu první, kdo pomůže, abychom je splnili,“ prohlásil Krejčí.
Wolverhampton má jasný plán: vrátit se co nejrychleji mezi elitu.
Po pěti kolech druhé ligy má ale osm bodů a je devátý. Proti Birminghamu dvakrát vedl, ale ani jednou náskok neudržel.
„Ve druhé půli jsme se trochu trápili, ale musíme si z toho zápasu vzít pozitiva. Sezona je dlouhá a musíme jít dál,“ zdůraznil Krejčí.
„Jsem zklamaný, protože jsme chtěli tři body, ale i ten jeden z venku je dobrý. Hlavní je, že jsme neprohráli. Když chcete postoupit, nesmíte prohrávat,“ navázal trenér César Peixoto.
Ten nahradil Roba Edwardse, jenž po sestupu na lavičce skončil.
„Máme co zlepšovat. Třeba u druhého inkasovaného gólu jsme doplatili na individuální chybu, u toho prvního pro změnu Krejčí vyskočil moc brzo,“ vyčetl českému obránci, ale přidal: „Na druhou stranu je důležité, že se z toho tým nesesypal a bojoval až do konce.“
Příští zápas čeká Wolverhampton na půdě Sheffieldu a pak vyzve v pohárovém utkání Everton.