Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pro našeho tátu. Krejčí dal po návratu gól, pak si vyměnil dres s Priskeho synem

Autor:
  11:40
Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól do sítě Birminghamu.

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól do sítě Birminghamu. | foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí během zápasu s Birminghamem.
Ladislav Krejčí si po zápase vyměnil dres s Augustem Priskem, synem trenéra...
Ladislav Krejčí slaví gól proti Birminghamu.
Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól.
5 fotografií
Celé léto se řešilo, zda odejde. Nakonec z toho však sešlo, a tak se v neděli český obránce Ladislav Krejčí vrátil do základní sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. A rovnou se gólově prosadil a pomohl k remíze 2:2 na Birminghamu. „Mám radost, že jsem konečně zase hrál, ale s výsledkem pochopitelně spokojený nejsem,“ říkal reprezentační kapitán po zápase.

Na hřišti se navíc potkal s Augustem Priskem, synem trenéra Briana, pod jehož vedením Krejčí vyhrál ve Spartě dva ligové tituly.

„Pro našeho tátu Briana,“ přidal pak Krejčí popisek k fotce na níž si s Augustem vyměnili dres.

Ladislav Krejčí si po zápase vyměnil dres s Augustem Priskem, synem trenéra Briana.

Zatímco Priske, jenž do Birminghamu přišel v létě, se gólově neprosadil, Krejčí ano.

Bylo to jeho typickým způsobem po rohu. Ten André na první tyči prodloužil a Krejčí poslal prudkou hlavičku nechytatelně do sítě. Oslavou pak opět připomněl Tomáše Rosického.

„Bylo to krásné. O góly se snažím pořád a jsou důvodem, proč miluju fotbal, takže jsem šťastný. Je to pro mě důležité, protože lidé o mě říkali různé věci. Ne všechno bylo hezké, ale jako profesionál to musíte přijmout, i když to často ani není pravda,“ pronesl Krejčí.

Už od jara, kdy bylo jisté, že Wolverhampton sestoupí z první ligy, se spekulovalo o jeho odchodu.

Zájem údajně měly týmy z Premier League a ozval se prý i španělský Real Sociedad. Jenže Krejčí nakonec zůstal.

„Chci říct jenom to, že děkuju fanouškům za podporu. Ukážu jim na hřišti, že mi záleží na klubových snech a cílech. Budu první, kdo pomůže, abychom je splnili,“ prohlásil Krejčí.

Wolverhampton má jasný plán: vrátit se co nejrychleji mezi elitu.

Po pěti kolech druhé ligy má ale osm bodů a je devátý. Proti Birminghamu dvakrát vedl, ale ani jednou náskok neudržel.

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí během zápasu s Birminghamem.

„Ve druhé půli jsme se trochu trápili, ale musíme si z toho zápasu vzít pozitiva. Sezona je dlouhá a musíme jít dál,“ zdůraznil Krejčí.

„Jsem zklamaný, protože jsme chtěli tři body, ale i ten jeden z venku je dobrý. Hlavní je, že jsme neprohráli. Když chcete postoupit, nesmíte prohrávat,“ navázal trenér César Peixoto.

Ten nahradil Roba Edwardse, jenž po sestupu na lavičce skončil.

„Máme co zlepšovat. Třeba u druhého inkasovaného gólu jsme doplatili na individuální chybu, u toho prvního pro změnu Krejčí vyskočil moc brzo,“ vyčetl českému obránci, ale přidal: „Na druhou stranu je důležité, že se z toho tým nesesypal a bojoval až do konce.“

Příští zápas čeká Wolverhampton na půdě Sheffieldu a pak vyzve v pohárovém utkání Everton.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Cagliari vs. LecceFotbal - 3. kolo - 7. 9. 2026:Cagliari vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
7. 9. 18:30
  • 2.12
  • 3.17
  • 4.13
Getafe vs. Celta VigoFotbal - 4. kolo - 7. 9. 2026:Getafe vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
7. 9. 19:00
  • 2.60
  • 2.87
  • 3.40
Udinese vs. LazioFotbal - 3. kolo - 7. 9. 2026:Udinese vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
7. 9. 20:45
  • 2.86
  • 3.09
  • 2.83
Elche vs. Real SociedadFotbal - 4. kolo - 7. 9. 2026:Elche vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
7. 9. 21:30
  • 3.53
  • 3.56
  • 2.15
Bruggy vs. Aston VillaFotbal - 1. kolo - 8. 9. 2026:Bruggy vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
8. 9. 18:45
  • 2.73
  • 3.64
  • 2.47
AEK Atény vs. LinzFotbal - 1. kolo - 8. 9. 2026:AEK Atény vs. Linz //www.idnes.cz/sport
8. 9. 18:45
  • 1.78
  • 4.04
  • 4.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....

Pro našeho tátu. Krejčí dal po návratu gól, pak si vyměnil dres s Priskeho synem

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól do sítě Birminghamu.

Celé léto se řešilo, zda odejde. Nakonec z toho však sešlo, a tak se v neděli český obránce Ladislav Krejčí vrátil do základní sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. A rovnou se gólově prosadil a pomohl...

7. září 2026  11:40

Další ztráta a Sparta je v průšvihu. Nad čím musí přemýšlet? A podrží Priskeho?

Sparťanský křídelník Josimar Alcócer si kryje míč zády k Jakubu Uhrinčaťovi z...

Už se tomu nedá říkat problém, komplikace nebo škobrtnutí. Po sedmi kolech desáté (!) místo. Jen devět bodů. Dvanáct inkasovaných gólů. Víc porážek než výher. A nedělní prohra 1:2 v Hradci? To je pro...

7. září 2026

Zlatanovo vykoupení za sázku o úklid, gól po 17 měsících: Mám to v sobě

Dosud Tomáš Zlatohlávek (vpravo) slavil góly spoluhráčů, ve Zlíně už i svůj.

Zlatanovo probuzení. Jarní gólový úklid mu ještě nevyšel, a tak po prohrané sázce uklízel u fanouška šéf fotbalových Teplic, teď už své střelecké trápení Tomáš Zlatohlávek ukončil. Po téměř...

7. září 2026  10:44

Vítězství v derby je odměna. Hodně jsme to potřebovali, říká trenér slávistek Klapka

Trenér fotbalistek Slavie Filip Klapka

Po období, kdy měla navrch Sparta a slavila nejen titul, ale i domácí pohár, se konečně dočkaly slávistky. V derby sice jako první inkasovaly, ale dvěma góly skóre otočily a nad rivalem vyhrály 2:1....

7. září 2026  10:26

Nejhorší start za třicet let. Sparťané tápou, kapitán Karabec cítí: Zkazili jsme si to sami

Sparťanský záložník Adam Karabec je faulován Františkem Čechem z Hradce Králové.

Od chvíle, kdy dostal na kapitánskou pásku oficiální razítko, má Sparta nula bodů. K tomu skóre 1:5 ze dvou zápasů. „Šílené,“ kroutil hlavou Adam Karabec po dalším nezdaru v Hradci Králové (1:2). „Je...

7. září 2026

Sestřihy 7. kola Chance Ligy: Slavia dále vládne, Sparta prohrála v Hradci

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Tým Briana Priskeho má problém. A to celkem vážný. Sparta je po sedmi kolech až desátá a na první Slavii ztrácí osm bodů. Neuspokojivé je i umístění Plzně na devátém místě, ovšem svěřenci Radoslava...

7. září 2026  7:45

Horejš: Všichni jsme potřebovali zase zažít pocit vítězství. A jak to bylo s Čvančarou?

Královéhradecký trenér David Horejš během utkání proti Spartě

Našel přesně po roce recept na Spartu ve chvíli, kdy to tým hodně potřeboval. Výhra nad favoritem tentokrát přišla po smolném vyřazení z evropských pohárů a po dvou ligových prohrách. „Hrozně jsme...

7. září 2026  7:24

Drtivá střelecká převaha, víc šancí. Takový zápas jsme prohrát neměli, litoval Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Soupeře z Liberce místy jednoznačně přehrávali, suverénně ho přestříleli, měli více šancí, přesto jablonečtí fotbalisté odešli z domácího hřiště po rivalském derby severu v 7. kole Chance Ligy s...

7. září 2026  6:28

Sparťani v Hradci křičeli: Priske ven! Dál věřím, že mám správný klíč, reagoval kouč

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi

Takřka přesně po roce se Spartou znovu padl v Hradci. Jenže tentokrát má porážka v Malšovické aréně pro dánského kouče Briana Priskeho ještě jednu nepříjemnou dohru. Fanoušci v sektoru hostů volali...

6. září 2026  21:33,  aktualizováno  21:44

Arsenal v derby svalil Chelsea, Manchester United přišel o body s Evertonem v závěru

Kapitán Arsenalu Martin Odegaard slaví gól do sítě Chelsea.

Nedělní program anglické Premier League nabídl dvě utkání třetího kola. Manchester United na hřišti Evertonu sahal po třech bodech, v šesté minutě ale srovnal na konečných 2:2 domácí Maitland-Niles....

6. září 2026  14:50,  aktualizováno  20:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

6. září 2026  17:09,  aktualizováno  19:56

Prémie za derby? Majitel to nebude mít vůbec jednoduché, směje se hrdina Kušej

Vasil Kušej během zápasu s Jabloncem.

V minulém kole si připsal za fotbalový Liberec premiérový bod, teď se poprvé zapsal i mezi střelce. A rovnou vítězným gólem. Vasil Kušej rozhodl nádhernou střelou zpoza šestnáctky podještědské derby...

6. září 2026  19:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×