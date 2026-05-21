Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Týden příprav k ničemu! Hull se ptá, zda by neměl do Premier League postoupit přímo

Autor:
  17:05
Jsou svým způsobem také obětí špiónského skandálu. Připravovali se, že budou hrát finále o postup do Premier League proti Southamptonu, jenže poté, co byl vyloučen, je čeká poražený Middlesbrough. Ale fotbalisté anglického Hull City se ptají, zda by v nastalé situace neměli postoupit přímo.
Fotogalerie2

Fotbalisté Hullu slaví postup přes Millwall. | foto: Sean Troup / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hull před deseti dny vyřadil Millwall, Southampton o den později zmíněný Middlesbrough. Jenže toto úterý byl vyloučen poté, co jeden z členů jeho realizačního týmu špehoval trénink soupeře.

Muž sice utekl, ale nakonec byl podle fotek na klubovém webu identifikován. Southampton se navíc přiznal, že pravidla porušil také před prosincovým zápasem s Oxfordem a letos v dubnu před utkáním s Ipswichem.

Špehování soků vyjde Southampton draho. Z boje o Premier League byl vyloučen

Vedení soutěže kromě vyloučení z play off nařídilo, že Southampton příští sezonu začne s odečtem čtyř bodů a ve finále o postup do Premier League, které je na programu už v sobotu, ho nahradí Middlesbrough.

„Dva týmy se dostaly do finále a jeden byl vyloučen. Názor našich právníků je, že bychom měli postoupit přímo. Ale v tuhle chvíli to stále řeší, nic není definitivní. Je to zapeklitá situace,“ citoval web talkSPORT majitele Hullu Acuna Ilicaie.

Dění okolo špiónského skandálu tak možná nekončí, ačkoliv byl viník potrestán.

„Deset dnů jsme se připravovali na Southampton. Plánování, analýzy, všechno se soustředilo na ně. Teď, pár dnů před finále, nám soupeře změnili,“ argumentuje Ilicai pozici Hullu.

„Ve středu mají hráči volno a ve čtvrtek je poslední plnohodnotný trénink. A ten je tím jediným, během kterého se můžeme připravit na nového soupeře,“ přidal.

Je to situace, která v anglickém fotbale nemá obdoby – za špehování soupeřových tréninků byl sice v roce 2019 potrestán Leeds, to však bylo v průběhu sezony, nikoli v play off.

Proto nebylo dlouho jisté, jaký trest Southampton dostane.

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

„Rozumíme, že musel přijít trest, ale nemůžeme přijmout sankci, která neodpovídá provinění. Zatímco Leeds dostal za něco podobného pokutu 200 tisíc liber, nám byla upřena možnost zabojovat o více než 200 milionů liber,“ reagoval sportovní ředitel klubu Phil Parsons.

S odvoláním ale Southampton neuspěl.

Stejně tak není jisté, jestli má Hull jakoukoli šanci uspět s případnou žádostí o automatický postup. Zvlášť když finále play off je na programu už v sobotu.

Připomeňme, že dalšími dvěma postupujícími mezi anglickou elitu jsou Coventry a Ipswich. Pád o soutěž níž naopak čeká Wolverhampton, Burnley a jednoho z dvojice West Ham - Tottenham.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

38. kolo

West Ham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.89
  • 3.99
  • 3.79
Tottenham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.92
  • 3.74
  • 3.92
Liverpool vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.85
  • 4.20
  • 3.76
Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.89
  • 3.78
  • 2.30
Burnley FC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.38
  • 3.62
  • 2.87
Crystal Palace vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 4.22
  • 4.08
  • 1.78
Brighton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.50
  • 4.11
  • 1.95
Nottingham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.21
  • 3.91
  • 2.09
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.64
  • 3.73
  • 2.00
Manchester City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.31
  • 6.12
  • 8.22
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

37. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 37 25 7 5 69:26 82
2. Manchester CityManchester City 37 23 9 5 76:33 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 37 19 11 7 66:50 68
4. Aston VillaAston Villa 37 18 8 11 54:48 62
5. LiverpoolLiverpool 37 17 8 12 62:52 59
6. BournemouthBournemouth 37 13 17 7 57:53 56
7. BrightonBrighton 37 14 11 12 52:43 53
8. ChelseaChelsea 37 14 10 13 57:50 52
9. BrentfordBrentford 37 14 10 13 54:51 52
10. Sunderland AFCSunderland 37 13 12 12 40:47 51
11. Newcastle UnitedNewcastle 37 14 7 16 53:53 49
12. EvertonEverton 37 13 10 14 47:49 49
13. FulhamFulham 37 14 7 16 45:51 49
14. Leeds UnitedLeeds 37 11 14 12 49:53 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 37 11 12 14 40:49 45
16. NottinghamNottingham 37 11 10 16 47:50 43
17. TottenhamTottenham 37 9 11 17 47:57 38
18. West HamWest Ham 37 9 9 19 43:65 36
19. Burnley FCBurnley 37 4 9 24 37:74 21
20. WolverhamptonWolves 37 3 10 24 26:67 19

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o...

21. května 2026  16:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

21. května 2026  15:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před třemi a půl lety přišel do klubu, aby vyhrával trofeje. A co slíbil, ve středu v Istanbulu splnil. „Vždy, když jsem v této soutěži uspěl, jsem potřeboval dobré hráče. Teď jsem jim za to velmi...

21. května 2026  15:01

Bayern má v německé nominaci sedm hráčů, po dvou letech se vrací Neuer

Německý brankář Manuel Neuer odkopává míč před Markem Asensiem ze Španělska.

Brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kterou oznámil trenér...

21. května 2026  13:59

Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Když Brazilec Kahuan Vinícius svým druhý gólem v utkání zvýšil v nastavení na 3:1, karvinští fotbalisté i celý realizační tým se seběhli pod tribunu ke svým fanouškům. I brankář Vladimír Neuman...

21. května 2026  13:50

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

21. května 2026  13:05

Koubek bere na kemp před MS Sochůrka i Sojku. Nechybí ani Chorý s Douděrou

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Tři nováčci jsou v širší nominaci trenéra české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka, který zveřejnil seznam hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Teprve sedmnáctiletý sparťan Hugo...

21. května 2026  11:40,  aktualizováno  12:40

Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi.

Etická komise Fotbalové asociace ČR přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v...

21. května 2026  11:59

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Budiž světlo! Jak se Arsenal rozzářil a Arteta našel cestu, kritice navzdory

Trenér Arsenalu Arteta oslavuje trefu do brány Fulhamu.

Kolem tmavé siluety ligové trofeje procházeli fotbalisté Arsenalu v tréninkovém centru v londýnském Colney každý den. Do chodbičky vedoucí ke kabině prvního týmu ji mezi dřevěné obklady nechal krátce...

21. května 2026

Freiburg - Aston Villa 0:3, trofej z Evropské ligy putuje do Anglie, rozhodla první půle

Fotbalisté Aston Villy slaví gól ve finále Evropské ligy proti Freiburgu.

První ze tří evropských pohárových soutěží poznala svého letošního vítěze. A je jím anglická Aston Villa. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu přehrála německý Freiburg 3:0 a příští ročník si...

20. května 2026  20:30,  aktualizováno  23:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.