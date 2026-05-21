Týden příprav k ničemu! Hull se ptá, zda by neměl do Premier League postoupit přímo

Hull před deseti dny vyřadil Millwall, Southampton o den později zmíněný Middlesbrough. Jenže toto úterý byl vyloučen poté, co jeden z členů jeho realizačního týmu špehoval trénink soupeře.
Muž sice utekl, ale nakonec byl podle fotek na klubovém webu identifikován. Southampton se navíc přiznal, že pravidla porušil také před prosincovým zápasem s Oxfordem a letos v dubnu před utkáním s Ipswichem.
|
Špehování soků vyjde Southampton draho. Z boje o Premier League byl vyloučen
Vedení soutěže kromě vyloučení z play off nařídilo, že Southampton příští sezonu začne s odečtem čtyř bodů a ve finále o postup do Premier League, které je na programu už v sobotu, ho nahradí Middlesbrough.
„Dva týmy se dostaly do finále a jeden byl vyloučen. Názor našich právníků je, že bychom měli postoupit přímo. Ale v tuhle chvíli to stále řeší, nic není definitivní. Je to zapeklitá situace,“ citoval web talkSPORT majitele Hullu Acuna Ilicaie.
Dění okolo špiónského skandálu tak možná nekončí, ačkoliv byl viník potrestán.
„Deset dnů jsme se připravovali na Southampton. Plánování, analýzy, všechno se soustředilo na ně. Teď, pár dnů před finále, nám soupeře změnili,“ argumentuje Ilicai pozici Hullu.
„Ve středu mají hráči volno a ve čtvrtek je poslední plnohodnotný trénink. A ten je tím jediným, během kterého se můžeme připravit na nového soupeře,“ přidal.
Je to situace, která v anglickém fotbale nemá obdoby – za špehování soupeřových tréninků byl sice v roce 2019 potrestán Leeds, to však bylo v průběhu sezony, nikoli v play off.
Proto nebylo dlouho jisté, jaký trest Southampton dostane.
|
S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League
„Rozumíme, že musel přijít trest, ale nemůžeme přijmout sankci, která neodpovídá provinění. Zatímco Leeds dostal za něco podobného pokutu 200 tisíc liber, nám byla upřena možnost zabojovat o více než 200 milionů liber,“ reagoval sportovní ředitel klubu Phil Parsons.
S odvoláním ale Southampton neuspěl.
Stejně tak není jisté, jestli má Hull jakoukoli šanci uspět s případnou žádostí o automatický postup. Zvlášť když finále play off je na programu už v sobotu.
Připomeňme, že dalšími dvěma postupujícími mezi anglickou elitu jsou Coventry a Ipswich. Pád o soutěž níž naopak čeká Wolverhampton, Burnley a jednoho z dvojice West Ham - Tottenham.