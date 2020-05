Zabil jsem svého syna, neměl jsem ho rád, šokoval turecký fotbalista

Toktas syna do špitálu v Burse přivezl 23. dubna s kašlem a vysokou teplotou. Oba byli kvůli podezření na onemocnění covid-19 umístěni do izolace. Tam fotbalista synovi přitiskl polštář na obličej a udusil ho. Poté zavolal pomoc. Chlapec o dvě hodiny na jednotce intenzivní péče zemřel, mělo se však za to, že podlehl koronaviru.

Toktas se k činu o jedenáct dnů později přiznal na policii a uvedl, že syna nikdy neměl rád. Podle agentury Anadolu byla kvůli vyšetření případu nařízena exhumace těla dítěte.

Toktas nastupoval převážně v nižších tureckých soutěžích, ale mezi lety 2007 a 2009 hrál za ankarský klub Hacettepe i první ligu.