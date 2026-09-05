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Český mladík Šiler míří z Podbrezové do Rio Ave, zahraje si s Brabcem

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  0:33

Chomutov, 31.3. 2026, Česko 21 - Gibraltar 21, kvalifikace o postup na ME. Hlavičkuje Radek Šiler | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Český fotbalový útočník Radek Šiler přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce. Jedenadvacetiletý hráč podepsal smlouvu do roku 2031.

„Od začátku letní přípravy nám bylo jasné, že jeho velkou ambicí je posunout se dál. Brali jsme to na vědomí. Přestup nakonec přišel až v závěru přestupového období,“ řekl generální manažer Podbrezové Miroslav Poliaček.

Šiler přišel do slovenského klubu před rokem z pražské Sparty. Mládežnický reprezentant, který má v české lize odehráno jen deset utkání, se v dresu Podbrezové zařadil mezi opory. V minulém ročníku slovenské ligy byl s 13 góly druhým nejlepším střelcem. V úvodu této sezony stihl tři branky.

„Jsem rád, že nám ještě na začátku sezony pomohl. Děkujeme mu za dobu, kterou v Podbrezové strávil. Přišel jako nepříliš známý hráč a jsem rád, že jsme z něho udělali hráče, o kterém se mluvilo. Sice to nebylo vždy pozitivní, ale jednoznačně u nás rozvinul svůj potenciál,“ uvedl Poliaček. Podbrezová je tabulce pátá.

Šiler čelil kritice kvůli arogantnímu chování. Po úvodním ligovém kole si na něj stěžoval trenér Michalovců Anton Šoltis. Český útočník podle něj při odchodu ze hřiště po vystřídání soupeřově lavičce sprostě nadával. Kouč žádal o jeho potrestání.

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