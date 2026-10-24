Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brankář Stejskal má nové angažmá. Jako volný hráč míří do Štýrského Hradce

Autor: ,
  13:58

Adam Stejskal přestoupil do WSG Tirol Innsbruck. | foto: WSG Tirol

Brankář Adam Stejskal posílil fotbalisty Štýrského Hradce. Čtyřiadvacetiletý český gólman zamířil do Sturmu v průběhu sezony jako volný hráč, s rakouským prvoligovým klubem podepsal krátkodobý kontrakt. Při zranění brankářské jedničky by mohl být Stejskal doplněn na soupisku pro Evropskou ligu. Sturm o posile informoval na svém webu.

Stejskal v létě po třech letech skončil v jiném rakouském celku Tirolu. Poté ho přibrzdilo zranění a po vyléčení v posledních týdnech trénoval se Zbrojovkou Brno, za kterou zasáhl do jednoho přípravného utkání. Sturm jej angažoval minimálně do zimy poté, co se zranila brankářská jednička Daniil Chudjakov.

„Jsem především šťastný, že jsem stoprocentně zdravotně v pořádku. Do přípravy dávám maximum a cítím se skvěle. Nabídka Sturmu tak přichází ve správný čas. Po zranění brankářské jedničky potřebují doplnit a zkvalitnit gólmanský post a vážím si toho, že volba padla na mě,“ uvedl Stejskal pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Brankář Adam Stejskal (vlevo) ze Salcburku odkopává míč před Henriquem Araujem...

„Příchod do nového klubu v průběhu sezony není nikdy úplně jednoduchý, ale v tréninkovém procesu už jsem plně zaběhnutý a připravený okamžitě naskočit do akce. Chci co nejrychleji zapadnout, být oporou svým spoluhráčům, zejména brankářské skupině,“ citoval klubový web Stejskala.

Vzhledem ke zranění Chudjakova by český gólman mohl nahradit ruského brankáře na soupisce pro Evropskou ligu. Sturm v týdnu doma porazil Marseille 1:0 a po třech kolech ligové fáze má na kontě čtyři body, stejně jako pražská Sparta. V domácí soutěži aktuálně patří týmu čtvrté místo.

Ve Sturmu v minulosti chytal jiný český gólman Vítězslav Jaroš. „Roli hrála určitě moje předchozí rakouská angažmá, znalost prostředí a nulová nutnost aklimatizace. Zároveň je důležitá pozice mojí agentury Sport Invest, která už ve Sturmu udělala skvělou zkušenost s Víťou Jarošem,“ řekl Stejskal, který v Rakousku působil i v mládeži Salcburku a v Lieferingu.

„Těším se na přípravu v kvalitním týmu, zápasový režim i tlak spojený s očekáváním fanoušků. Uvidíme, kolik prostoru dostanu v brance, jdu do následujících týdnů maximálně koncentrovaný a připravený. V zimě budeme řešit moji budoucnost dále, na mých cílech se nic nemění. Chci chytat a neustále svůj strop posouvat,“ doplnil bývalý český mládežnický reprezentant.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Aston Villa vs. Manchester CityFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2026:Aston Villa vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.40
  • 3.40
  • 2.80
Rayo Vallecano vs. ElcheFotbal - 10. kolo - 24. 10. 2026:Rayo Vallecano vs. Elche //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.50
  • 4.80
Zbrojovka vs. BohemiansFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Zbrojovka vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
24. 10. 15:00
  • 2.33
  • 3.36
  • 3.15
Teplice vs. Artis BrnoFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Teplice vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
24. 10. 15:00
  • 1.80
  • 3.88
  • 4.36
Zlín vs. OlomoucFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Zlín vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 10. 15:00
  • 4.75
  • 3.91
  • 1.74
Coventry vs. FulhamFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2026:Coventry vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
24. 10. 16:00
  • 3.25
  • 3.51
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

ONLINE: City hrají na Aston Ville, pak v akci Arsenal. Večer derby Chelsea-Tottenham

Sledujeme online
Hráči Manchesteru City slaví gól proti Ipswichi.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 8. kola anglické fotbalové ligy. Od 13.30 hraje lídr Manchester City na půdě nepříjemné Aston Villy, od 16 hodin pak nastoupí Arsenal proti Evertonu a Fulham na...

24. října 2026  13:20

Kompany po kolapsu zůstává v nemocnici. Bayernu bude chybět několik týdnů

Vincent Kompany během tréninku Bayernu Mnichov před zápasem Ligy mistrů.

Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Vincent Kompany je po pátečním kolapsu v nemocnici. Ředitel klubu Max Eberl na tiskové konferenci informoval, že bundesligovým šampionům bude chybět několik týdnů....

24. října 2026  12:47

Nadával jsi sudím, pískej! Napravený rebel z ústecké polepšovny: Ať to zkusí i Chorý

Premium
Lukáš Trux jako fotbalista Chabařovic a coby rozhodčí, kterým se kvůli odmazání...

Nadával jsi rozhodčímu? Vyloučil tě? Dostal jsi trest? Můžeš si jeho část odpracovat! Přesně řečeno odpískat a odmávat. Originální fotbalovou „polepšovnu“ vymysleli v ústeckém fotbalovém okrese a už...

24. října 2026

Sparto, nedáš víc lístků? Bournemouth píše pohádku, kterou málokdo uvidí

Amine Adli (vlevo) slaví s Adrienem Truffertem branku Bournemouthu proti AC...

Za Bournemouth docela nedávno kopal druhou a třetí ligu. „Tehdy jsme si ještě občas zatrénovali v parku,“ vzpomíná bývalý obránce Joe Partington a mrkne na listnaté stromy, které se tyčí na dohled...

24. října 2026  10:30

Nouzovka? Bez Zlína bych nehrál půl roku, líčí Kratochvíl. Proč mu nevyšla cizina?

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance...

Zdráhá se to označení použít. Nakonec ale uzná, že víceméně sedí. Angažmá ve Zlíně může být pro kreativního fotbalového záložníka Miloše Kratochvíla přechodnou variantou, za kterou je ovšem...

24. října 2026  9:30

Ligový úkaz na třetím místě. Náhoda? Data odpovídají, proč Boleslav nejspíš nevydrží

Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Zatímco na jaře tápali, teď patří k nejlepším týmům české ligy. Jak je to možné? Fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří se v sobotu střetnou s lídrem ze Slavie, se svou hrou podle dat nezlepšili, jen se...

24. října 2026

Karviná vyvětrala dusno a nabrala rychlost. Tlak jsme vstřebali, cítí West

Trenér Karviné Roman West se raduje z výhry.

Splín z přeřazení do druhé ligy? Vyléčeno! Fotbalová Karviná nabrala raketovou rychlost, čtvrté vítězství v řadě uhrála v pátečním šlágru na ústecké trávě a poslední tři zápasy jí posloužily jako...

23. října 2026  22:01

Karviná vyhrála v Ústí a pojistila si vedení, Dukla opět ztratila body

Karviná slaví branku.

Fotbalisté Karviné ve 12. kole druhé ligy zvítězili v Ústí nad Labem 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Slezané nadále mají čtyřbodový náskok na Jihlavu, která porazila Vlašim 2:0. Třetí Dukla Praha...

23. října 2026  21:21

I hlavní tahoun koeficientu strádá. Plzeň se učí být bohatá, český fotbal ale trpí

Premium
Plzeňský obránce Dweh se snaží získat míč.

Léta neúnavně krmila pohárový koeficient. Poctivěji než kdokoli jiný. Že má Česko druhý rok po sobě šampiona v Lize mistrů, je vlastně do velké míry i její zásluha. Ale najednou jako když utne. V...

23. října 2026

Dortmund brojí proti mobilům. Fanoušky bude sledovat aplikace, neaktivní odmění

Fanoušci Dortmundu před zápasem Ligy mistrů v Baku.

Německý fotbalový klub Borussia Dortmund se snaží motivovat fanoušky, aby se při zápasech co nejméně věnovali svým mobilním telefonům. Mohou získat odměny jako podepsané dresy či dárkové poukazy na...

23. října 2026  16:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Artis a Bohemians znají náhradní termín. V Brně se utkají začátkem listopadu

Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu, který vstřelil Alexis Alegue.

Odložené utkání 11. kola fotbalové ligy mezi Artisem Brno a Bohemians Praha 1905 se bude hrát v náhradním termínu ve středu 4. listopadu od 18 hodin. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace...

23. října 2026  14:50

Žádný krok zpět. Do Karviné jsem šel za ambicemi i kvalitním fotbalem, hlásí Míšek

Fotbalisté MFK Karviná se radují z prvního gólu, který vtsřelil Štěpán Míšek...

Kádr karvinských fotbalistů doplnil v této sezoně po druhém kole druhé ligy. Nejprve se záložník Štěpán Míšek rozkoukával, čtyřikrát naskočil do utkání jako střídající hráč. Ale v minulých třech...

23. října 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×