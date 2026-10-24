Brankář Stejskal má nové angažmá. Jako volný hráč míří do Štýrského Hradce

Stejskal v létě po třech letech skončil v jiném rakouském celku Tirolu. Poté ho přibrzdilo zranění a po vyléčení v posledních týdnech trénoval se Zbrojovkou Brno, za kterou zasáhl do jednoho přípravného utkání. Sturm jej angažoval minimálně do zimy poté, co se zranila brankářská jednička Daniil Chudjakov.
„Jsem především šťastný, že jsem stoprocentně zdravotně v pořádku. Do přípravy dávám maximum a cítím se skvěle. Nabídka Sturmu tak přichází ve správný čas. Po zranění brankářské jedničky potřebují doplnit a zkvalitnit gólmanský post a vážím si toho, že volba padla na mě,“ uvedl Stejskal pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.
„Příchod do nového klubu v průběhu sezony není nikdy úplně jednoduchý, ale v tréninkovém procesu už jsem plně zaběhnutý a připravený okamžitě naskočit do akce. Chci co nejrychleji zapadnout, být oporou svým spoluhráčům, zejména brankářské skupině,“ citoval klubový web Stejskala.
Vzhledem ke zranění Chudjakova by český gólman mohl nahradit ruského brankáře na soupisce pro Evropskou ligu. Sturm v týdnu doma porazil Marseille 1:0 a po třech kolech ligové fáze má na kontě čtyři body, stejně jako pražská Sparta. V domácí soutěži aktuálně patří týmu čtvrté místo.
Ve Sturmu v minulosti chytal jiný český gólman Vítězslav Jaroš. „Roli hrála určitě moje předchozí rakouská angažmá, znalost prostředí a nulová nutnost aklimatizace. Zároveň je důležitá pozice mojí agentury Sport Invest, která už ve Sturmu udělala skvělou zkušenost s Víťou Jarošem,“ řekl Stejskal, který v Rakousku působil i v mládeži Salcburku a v Lieferingu.
„Těším se na přípravu v kvalitním týmu, zápasový režim i tlak spojený s očekáváním fanoušků. Uvidíme, kolik prostoru dostanu v brance, jdu do následujících týdnů maximálně koncentrovaný a připravený. V zimě budeme řešit moji budoucnost dále, na mých cílech se nic nemění. Chci chytat a neustále svůj strop posouvat,“ doplnil bývalý český mládežnický reprezentant.