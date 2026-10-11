Eduardo slaví třetí trefu v ročníku, k remíze Haagu pomohli i Šín a Žambůrek

V základní sestavě s ním nastoupil i Matěj Šín, jehož o poločase vystřídal Jan Žambůrek. Haag stále čeká na první vítězství, se třemi body je předposlední.
Již po necelé čtvrt hodině museli hosté dohrávat v deseti, poté co Hokke srazil pronikajícího Owusa těsně před pokutovým územím a byl vyloučen. Následný přímý kop proměnil faulovaný Owusu.
Domácí se z vedení však radovali jen dvě minuty, neboť poté Eduardo levačkou vystřelil z levé strany pokutového území a tvrdou ranou zavěsil pod břevno.
Haag se ve 25. minutě navzdory oslabení dokonce ujal vedení po brance Rottiera, ale ještě do poločasu srovnal opět záložník Owusu. Ve druhé půli mohl Žambůrek rozhodnout, jeho lob však skončil nad brankou Telstaru.
Nizozemská fotbalová liga
8. kolo
Utrecht - Tilburg 3:1
Tabulka:
|1.
|Feyenoord Rotterdam
|8
|6
|2
|0
|27:7
|20
|2.
|PSV Eindhoven
|8
|6
|1
|1
|26:10
|19
|3.
|Alkmaar
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4.
|Twente Enschede
|8
|5
|2
|1
|16:8
|17
|5.
|Ajax Amsterodam
|8
|4
|3
|1
|22:10
|15
|6.
|Groningen
|8
|4
|2
|2
|20:14
|14
|7.
|Sittard
|8
|4
|2
|2
|14:15
|14
|8.
|Deventer
|8
|2
|5
|1
|19:17
|11
|9.
|Excelsior Rotterdam
|8
|3
|2
|3
|15:13
|11
|10.
|Heerenveen
|8
|2
|3
|3
|11:11
|9
|11.
|Nijmegen
|8
|2
|3
|3
|13:14
|9
|12.
|Leeuwarden
|8
|2
|2
|4
|11:19
|8
|13.
|Utrecht
|8
|2
|2
|4
|14:25
|8
|14.
|Sparta Rotterdam
|8
|1
|3
|4
|12:19
|6
|15.
|Telstar
|8
|1
|3
|4
|7:14
|6
|16.
|Zwolle
|8
|1
|1
|6
|6:21
|4
|17.
|Haag
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
|18.
|Tilburg
|8
|0
|2
|6
|7:23
|2