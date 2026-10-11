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Eduardo slaví třetí trefu v ročníku, k remíze Haagu pomohli i Šín a Žambůrek

Autor: ,
  18:09

Yannick Eduardo v tmavém dresu Haagu a Jelani Seedorf z Telstaru v souboji o míč | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO Profimedia.cz

Český útočník Yannick Eduardo v osmém kole nizozemské fotbalové ligy vstřelil třetí gól v sezoně. Haagu, jenž hrál od 13. minuty bez vyloučeného Milana Hokkeho, tak pomohl k remíze na hřišti Telstaru 2:2. Eduardo odehrál 70 minut.

V základní sestavě s ním nastoupil i Matěj Šín, jehož o poločase vystřídal Jan Žambůrek. Haag stále čeká na první vítězství, se třemi body je předposlední.

Již po necelé čtvrt hodině museli hosté dohrávat v deseti, poté co Hokke srazil pronikajícího Owusa těsně před pokutovým územím a byl vyloučen. Následný přímý kop proměnil faulovaný Owusu.

Domácí se z vedení však radovali jen dvě minuty, neboť poté Eduardo levačkou vystřelil z levé strany pokutového území a tvrdou ranou zavěsil pod břevno.

Haag se ve 25. minutě navzdory oslabení dokonce ujal vedení po brance Rottiera, ale ještě do poločasu srovnal opět záložník Owusu. Ve druhé půli mohl Žambůrek rozhodnout, jeho lob však skončil nad brankou Telstaru.

Nizozemská fotbalová liga

8. kolo

Utrecht - Tilburg 3:1
Telstar - Haag 2:2 (první gól hostů Eduardo)
Zwolle - Leeuwarden 0:1
Excelsior Rotterdam - Groningen 1:5

Tabulka:

1.Feyenoord Rotterdam862027:720
2.PSV Eindhoven861126:1019
3.Alkmaar861118:819
4.Twente Enschede852116:817
5.Ajax Amsterodam843122:1015
6.Groningen842220:1414
7.Sittard842214:1514
8.Deventer825119:1711
9.Excelsior Rotterdam832315:1311
10.Heerenveen823311:119
11.Nijmegen823313:149
12.Leeuwarden822411:198
13.Utrecht822414:258
14.Sparta Rotterdam813412:196
15.Telstar81347:146
16.Zwolle81166:214
17.Haag80359:193
18.Tilburg80267:232
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Rennes vs. AuxerreFotbal - 6. kolo - 11. 10. 2026:Rennes vs. Auxerre //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.18
  • 6.00
  • 25.00
Liverpool vs. Manchester CityFotbal - 6. kolo - 11. 10. 2026:Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
  • 2.40
  • 2.80
Freiburg vs. SchalkeFotbal - 5. kolo - 11. 10. 2026:Freiburg vs. Schalke //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.10
  • 2.50
  • 5.20
Sparta vs. PardubiceFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.18
  • 6.20
  • 16.00
Podbrezová vs. TrnavaFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2026:Podbrezová vs. Trnava //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 20.00
  • 8.50
  • 1.09
Sassuolo vs. AC MilánFotbal - 6. kolo - 11. 10. 2026:Sassuolo vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.20
  • 2.80
  • 2.15
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