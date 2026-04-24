Už ani šéf UEFA nerozumí pravidlům ohledně videa. A nejsem sám, tvrdí Čeferin

  11:28
Skutečně video pomáhá? Už ani první muž evropského fotbalu si tím není jistý. Aleksander Čeferin se pustil do kritiky systému VAR. „Sám přestávám pravidlům rozumět,“ prohlásil prezident UEFA na čtvrteční konferenci The Forum v Madridu.
Přededa UEFA Aleksander Čeferin | foto: AP

Výklad pravidel je podle prezidenta UEFA příliš složitý. „Fanoušci někdy nechápou různé interpretace zápas od zápasu - a já se nedivím. Sám tomu už nerozumím,“ řekl Čeferin. Zdůraznil, že zvláště pravidlo o hře rukou je matoucí. „Nikdo tomu nerozumí. Je to penalta, nebo ne? Je to úmyslné, nebo ne? Jak to můžeme vědět? Nejsme přece psychiatři!“

Osmapadesátiletý rodák z Lublaně vyzdvihl, že hlavní slovo by měl mít i nadále rozhodčí na hřišti. „VAR by měl zasahovat pouze v případech jasných a zjevných chyb. Pokud už dojde k přezkoumání, mělo by být co nejrychlejší. Ne jako v některých zápasech La Ligy nebo Premier League, kde se hra přeruší na 10 až 15 minut,“ uvedl Čeferin.

Nelíbí se mu také, že rozhodčí se často chovají v zápasech evropských soutěží jinak než v ligách jednotlivých zemí. „Všude mají různé šéfy a výsledkem je, že na evropské scéně je jejich výklad pravidel jiný než ve vlastních ligách. Mělo by se to sjednotit,“ vyzval Čeferin.

Nejlepší způsob, jak se vyhnout chybám, je podle něj důsledné uplatňování výkladu a instrukcí pravidlové komise (IFAB).

