Jestli někdo symbolizuje proměnu, kterou fotbalový Manchester United od začátku roku prošel, je to Kobbie Mainoo. Kluk ze sousedství, jenž vyrostl ve Stockportu, asi deset kilometrů od slavného stadionu Old Trafford. Dres s rudým ďáblem ve znaku nosí od svých sedmi let, takže když v neděli utaženou střelou rozsekl dramatickou bitvu s Liverpoolem (3:2) a svůj milovaný klub postrčil zpátky do Ligy mistrů, logicky se v něm mísily radost i dojetí.
A vychvaloval především Carricka. „Všichni za ním jdou. Věřte, že na trávníku bychom za něj klidně padli,“ vyhlásil snad až nadneseně mladíček Mainoo.
Čerstvě jedenadvacetiletého středopolaře zimní trenérská změna mimořádně nastartovala. Do stylu předchozího kouče Rúbena Amorima nepasoval a s Portugalcem si nesedl ani lidsky. I proto až do prosince sbíral starty nanejvýš po minutách a v základní sestavě nebyl od začátku sezony ani jednou. Pod Carrickem v ní naopak jen výjimečně schází, znovu získal silnou pozici, což minulý týden stvrdil podpisem nové smlouvy do roku 2031.
Teď by měl být na řadě také Carrick. Nebo má snad vedení jiný plán?
Víc bodů než Arsenal i City
Těžko si představit, že by Manchester United snad Carrickovo angažmá, původně plánované jako krátkodobý záskok do konce aktuálního ročníku, nechtěl po senzačním jaru prodloužit.
Ze čtrnácti ligových utkání jich pod čtyřiačtyřicetiletým trenérem deset vyhrál a od ledna posbíral v lize víc bodů než rivalové z Manchesteru City či vedoucí Arsenal. Pomohlo, že na rozdíl od konkurentů, kteří většinu jara tříštili síly na čtyřech frontách, se mohl soustředit výhradně na ligu.
Tým byl sedmý, když ho Carrick přebíral, nyní je třetí a opět z něj čiší síla. Kapitán Fernandes útočí na anglický rekord v počtu asistencí v jedné sezoně, produktivní začal být i střelec Šeško, na podzim kritizovaná posila za dvě miliardy korun, a přidávají se také další. „Moc si užívám tohle skvělé období,“ přesvědčuje Carrick, byť o vlastní budoucnosti pořád mluví málo a opatrně: „Co se má stát, se stane.“
Jako by sám zbytečně nechtěl odkrývat karty.
Stejně jako samotný klub.
Možná se jen v kancelářích Carringtonu, což je chřadnoucí tréninkový areál United, po přešlapech minulých let nechtějí unáhlit. Není to tak dávno, co na základě vydařeného záskoku dostal důvěru jiný bývalý hráč klubu Ole Gunnar Solskjaer, ale skončilo to rozčarováním. Když naopak klub loni i předloni v létě veřejně podpořil Erika ten Haga i zmiňovaného Amorima a nechal je vytipovat drahé posily, oba letěli ještě v průběhu sezony.
Co poradí Ferguson?
Tehdy se zdálo, že v klubu vládne anarchie a že plány sportovního vedení se s přemýšlením jednotlivých trenérů jednoduše nepotkávají. Z Carricka máte docela jiný dojem: má výsledky, vystupuje klidně a distingovaně, je loajální k hráčům i nadřízeným. Čili jasná volba?
Na jednu stranu ano, ale zůstává otázkou, jestli bude jeho jméno pro šéfy v čele se sirem Jimem Ratcliffem, pánem Ineosu, pro dlouhodobou spolupráci dostatečně sexy. Právě nejvýraznější ze spolumajitelů klubu má rád megalomanská řešení: plánuje stavbu nového stadionu se stotisícovou kapacitou a pište si, že i na lavičce by nejradši viděl světové eso – a Carrick měl dosud v životopisu pouze druholigové Middlesbrough.
Takže? Není tajemstvím, že United dlouhodobě obdivují práci Luise Enriqueho, současného trenéra Paris St. Germain, kterého nezávazně oslovili už před čtyřmi lety. Tehdy Enrique námluvy odmítl kvůli závazkům u španělské reprezentace. A teď nejspíš zůstává jedinou, leč krajně nepravděpodobnou variantou, již by United upřednostnili právě před Carrickem, jedním z mnoha studentů, kteří v historicky nejúspěšnějším anglickém klubu vystudovali školu sira Alexe Fergusona.
Legendární manažer, jehož před nedělním duelem s Liverpoolem prý kvůli drobné nevolnosti odvezla ze stadionu sanitka, o něm kdysi dokonce řekl, že inteligentnějšího fotbalistu nikdy nevedl. A Carrick s ním zůstává v kontaktu: „Tu a tam si voláme či napíšeme. Rád si od něj vyslechnu jakoukoli radu.“
Jednu by teď možná potřebovalo i klubové vedení. Mělo by jít do dalších let s Carrickem?