Co bude dál, Carlo? Dost možná se blíží konec v Realu a reprezentační námluvy

Carlo Ancelotti, jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalových dějin.

Klasik. Klidná síla. Ikona. Pašák bez nervů. Don Carlo.

Jediný manažer, který v Lize mistrů prožil šest finálových soubojů.

Sedmé už dost možná nepřidá.

Úterní drtivá porážka 0:3 na hřišti Arsenalu znamená těžkou újmu, která se příští týden při odvetě sotva povede vymazat. Real Madrid může doufat jedině v zázrak, že ze čtvrtfinále projde dál.

K tomu je italský stratég Ancelotti pod palbou. Pokud si cestou z Londýna koupil na letišti španělské noviny, mohl si v nich přečíst: „Tragická noc. Nedůstojné pro úřadující šampiony. Bída. Bez jiskry, bez duše.“ Pochopitelně hlavně katalánské listy, které okatě straní Barceloně, se rýpavě věnují tomu, jestli má Ancelotti v pětašedesáti letech Realu co dát.

Bitva s Arsenalem jeho úžasnému renomé ublížila. Jako by najednou neexistovala výkladní skříň plná trofejí, které během třicetileté trenérské kariéry nasbíral.

„Tohle může být Ancelottiho epilog,“ nepárali se s tím novináři.

Ale proč vlastně ne?

Jeho druhá mise v Realu, která trvá už čtvrtou sezonu, je propletená úspěchy. Dvakrát Liga mistrů, dvakrát španělský titul, dvakrát evropský Superpohár, navrch Královský pohár. Úspěšnost vítězství se dotýká sedmdesáti procent. Potud všechno v ažuru. Zároveň však nelze přehlédnout, že si nejslavnější klub všech dob před rokem pořídil nejlepšího fotbalistu současnosti, aby svoji dominanci stvrdil. Ancelotti ale zatím nedokázal vymyslet schéma, ve kterém bude s Kylianem Mbappém na hrotu neporazitelný. Pořád to jaksi drhne. Výsledkem je aktuální druhé místo ve španělské lize za Barcelonou, plus facka od Arsenalu. Samozřejmě nelze vyloučit verzi, že Real všechno zlé během příštích týdnů otočí, za šestnáct dní ještě setne nenáviděnou Barcelonu ve finále poháru a lišák Ancelotti bude zase král. Ale...

„Situace je náročná, ne beznadějná. Všichni víme, že fotbal je nevyzpytatelný,“ zdůraznil, když se nadechl hodnotit úterní průšvih.

Ale věříte tomu, že se Real zvedne? Příliš pravděpodobné to není.

Pád v Londýně, který dvěma úžasnými trefami z trestného kopu režíroval záložník Declan Rice, potvrdil spíš Ancelottiho stagnaci. Do toho trenéra obžalovali z daňových úniků v celkové výši pětadvaceti milionů korun. Ancelotti u španělského soudu opakuje, že je nevinen, nicméně náladu má pod psa. Zvlášť po úterku, kdy se Real nechal zadupat tempem a šikovností Arsenalu. Těžko se pak divit komentářům, které trenéra tepou za to, že střídal jen třikrát a poprvé až po sedmdesáti minutách za smutného stavu 0:2. „Bylo to hrozné. Nelze se upínat k tomu, že se proti Arsenalu stane zázrak,“ napsal list Marca.

Před půlstoletím Real Madrid při domácí odvetě tříbrankovou ztrátu v Evropě napravil a nakonec přetlačil Derby County. Že se mu to podaří s Arsenalem, je spíš sci-fi.

„Musíme se o to pokusit. Copak někdo čekal, že by zrovna Rice vstřelil nádherné dva góly z trestňáků?“ pravil. To bylo od Ancelottiho trefné, vždyť hvězda Arsenalu čekala na gól z přímého kopu celkem 402 zápasů!

Situace Realu je ovšem nesmírně složitá, tak se nedivte, že se rojí spekulace, co bude s Ancelottim dál. Velmi reálně se jeví myšlenka, že zamává Evropě a poprvé v životě převezme národní tým. Pochopitelně ten nejslavnější. Šéf brazilského svazu Ednaldo Rodrigues zájem má: „Potřebujeme vítězného trenéra, se kterým budeme hrát útočný fotbal. Takový fotbal, který k Brazílii patří.“

Vzhledem k tomu, že Ancelotti v klubu spoléhá na dva brazilské útočné klenoty Viniciuse a Rodryga, logiku to dává.

Rozhodnout se má do června.