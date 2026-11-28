Pětadvacetiletý Sima se stal prvním hráčem po 12 letech, který v utkání Ligue 1 pětkrát skóroval.
Naposledy se to podařilo Brazilci Carlosi Eduardovi v říjnu 2014 za Nice do sítě Guingampu.
Sima si střelecký účet otevřel vyrovnávacím gólem na 1:1 těsně před přestávkou a po změně stran našel odpověď i na druhou trefu Maročana Wazáního v zápase. Pak už pokračovalo galapředstavení bývalého slávisty, který v pasáži od 70. do 81. minuty přidal další tři branky.
Racing ve třetím zápase oslavil premiérovou výhru pod trenérem Didierem Digardem, jenž přebral tým před 14 dny.
Sima se v letošní sezoně trefil dosud jen dvakrát. Nejdřív v září v Lize mistrů právě na Slavii, kde Lens vyhrál 3:2. A pak o tři dny později proti v Ligue 1 v Le Mans (2:2).
Pak měsíc promarodil kvůli zranění nohy, přišel celkem o osm zápasů. Na hřiště se vrátil minulý týden proti Toulouse (1:1), odehrál třicet minut. V Angers už byl v základní sestavě.
19. el-Wazání
48. el-Wazání
43. Sima
64. Sima
71. Sima
76. Sima
81. Sima
Lopes – Kalulu (83. Djibirin), Lefort, O. Camara, Biumla (73. Sibáí), Raolisoa – van den Boomen (83. Mouton), Belqebla, Belchdím – Peter (89. Allevinah), el-Wazání (83. Arcus).
Risser – Todibo (74. Ganiou), Baidoo, Chávez – Udol, Haidara (84. Bulatović), Cuisance (62. Sotoca), Abdulhamíd – Sima (84. Ivanović), Mesloub (62. Titráwí) – Thauvin.
Pona – Gernigon, Louër, Diallo.
Gorgelin – Gradit, Skóraś, Kadile.
54. Belqebla
40. Haidara
Rozhodčí: Romain Lissorgue