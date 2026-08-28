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Bývalý slávista Diouf přestupuje. Brentford za něj West Hamu zaplatil přes miliardu

Autor: ,
  15:00
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu | foto: Reuters

Tomáš Souček slaví trefu proti Evertonu, společně s ním se raduje El Hadji...
Obránce Malick Diouf z West Hamu s míčem před Antoinem Semenyem z Manchesteru...
Tomáš Souček v radostném objetí s El Hadjim Malickem Dioufem, svým spoluhráčem...
El Hadji Malick Diouf z West Hamu brání Jamieho Gittense z Chelsea.
8 fotografií
Obránce El Hadji Malick Diouf bude i po sestupu West Hamu z Premier League pokračovat v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. Spoluhráče Tomáše Součka angažoval prvoligový Brentford.

Klub oznámil, že se senegalským reprezentantem podepsal smlouvu na pět let s opcí na další sezonu. Podle médií za někdejší hvězdu pražské Slavie zaplatí 40 milionů liber včetně bonusů (asi 1,13 miliardy korun).

Diouf přišel do West Hamu ze Slavie loni v létě v přepočtu za více než půl miliardy korun a stal se nejdražším fotbalistou, který kdy přestoupil z české ligy. V týmu se brzy prosadil do základní sestavy a vydobyl si renomé, sestupu do druhé ligy ale nezabránil.

Fotbalové přestupy ONLINE: Diouf už je v Brentfordu, vrací se do Premier League

„Je to hráč, který odpovídá našemu ideálnímu věkovému profilu a stále má velký prostor pro rozvoj,“ řekl pro klubové webové stránky trenér Brentfordu Keith Andrews. „Ve své první sezoně v anglickém fotbale odehrál ve West Hamu opravdu dobrý rok a svou kvalitou rozhodně přispěje k už tak působivé síle našeho týmu,“ dodal.

V Brentfordu se Diouf znovu sejde s bývalým spoluhráčem z West Hamu Callumem Wilsonem. Útočník stejným směrem zamířil v červenci.

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2. kolo

Crystal Palace vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
28.8. 21:00
  • 4.95
  • 4.23
  • 1.69
Liverpool vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
29.8. 13:30
  • 1.52
  • 4.71
  • 6.10
Coventry City vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 1.87
  • 3.68
  • 4.49
Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 2.09
  • 3.62
  • 3.66
Tottenham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
29.8. 18:30
  • 2.28
  • 3.76
  • 2.94
Sunderland AFC vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.47
  • 3.24
  • 3.01
Chelsea vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 1.82
  • 4.02
  • 4.08
Leeds United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.61
  • 3.36
  • 2.75
Manchester United vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:30
  • 1.41
  • 5.01
  • 7.24
Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 6.18
  • 4.32
  • 1.53
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrightonBrighton 1 1 0 0 4:0 3
2. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
3. BrentfordBrentford 1 1 0 0 3:0 3
4. EvertonEverton 1 1 0 0 2:0 3
5. Hull CityHull City 1 1 0 0 2:0 3
6. ChelseaChelsea 1 1 0 0 3:2 3
7. Ipswich TownIpswich 1 1 0 0 2:1 3
8. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
9. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:1 3
10. LiverpoolLiverpool 1 0 1 0 2:2 1
11. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 2:2 1
12. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 1:2 0
13. FulhamFulham 1 0 0 1 2:3 0
14. NottinghamNottingham 1 0 0 1 0:1 0
15. Sunderland AFCSunderland 1 0 0 1 1:2 0
16. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 0 1 0:2 0
17. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:2 0
18. Coventry CityCoventry 1 0 0 1 0:3 0
19. TottenhamTottenham 1 0 0 1 0:3 0
20. Aston VillaAston Villa 1 0 0 1 0:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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