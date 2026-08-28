Bývalý slávista Diouf přestupuje. Brentford za něj West Hamu zaplatil přes miliardu

Klub oznámil, že se senegalským reprezentantem podepsal smlouvu na pět let s opcí na další sezonu. Podle médií za někdejší hvězdu pražské Slavie zaplatí 40 milionů liber včetně bonusů (asi 1,13 miliardy korun).
Diouf přišel do West Hamu ze Slavie loni v létě v přepočtu za více než půl miliardy korun a stal se nejdražším fotbalistou, který kdy přestoupil z české ligy. V týmu se brzy prosadil do základní sestavy a vydobyl si renomé, sestupu do druhé ligy ale nezabránil.
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Fotbalové přestupy ONLINE: Diouf už je v Brentfordu, vrací se do Premier League
„Je to hráč, který odpovídá našemu ideálnímu věkovému profilu a stále má velký prostor pro rozvoj,“ řekl pro klubové webové stránky trenér Brentfordu Keith Andrews. „Ve své první sezoně v anglickém fotbale odehrál ve West Hamu opravdu dobrý rok a svou kvalitou rozhodně přispěje k už tak působivé síle našeho týmu,“ dodal.
V Brentfordu se Diouf znovu sejde s bývalým spoluhráčem z West Hamu Callumem Wilsonem. Útočník stejným směrem zamířil v červenci.