Byl v těsném ofsajdu, ale gól přesto platil. Proč? Ani jsem neslavil, přiznal pak Wirtz

  14:00
Anglická liga a videorozhodčí spolu mají dlouhou historii. Komplikovanou, plnou chyb, naštvání i nařčení. Jenže tentokrát, ač na první pohled mnoho fanoušků nesouhlasí, se v utkání mezi Fulhamem a Liverpoolem (2:2) zachovali sudí u obrazovek správně. „A já si byl naprosto jistý, že jsem v ofsajdu. I proto jsem vůbec neslavil,“ kroutil přitom hlavou hostující střelec Florian Wirtz.
Florian Wirtz z Liverpoolu střílí gól proti Fulhamu. | foto: AP

A skutečně, i na ploše nejdříve padlo rozhodnutí o ofsajdu, když asistent na čáře příkladně zvedl praporek. Viděl totiž, co všichni ostatní. Že Wirtz byl v době přihrávky za posledním obráncem.

To samé odhalily i opakované záběry, zastavené snímky či narýsované kalibrované čáry, které má v Anglii na starosti pokročilý poloautomatický systém.

„Cítil jsem to stejně, všichni na stadionu to tak viděli. Vypadalo to jako jasný ofsajd, ale pokud technologie tvrdí opak, je potřeba jí věřit, že fungovala správně,“ řekl domácí trenér Marco Silva.

Technologie totiž nakonec rozhodnutí zvrátila.

Wirtz byl napřed totiž jen těsně, což je pro celý případ rozhodující, jak vysvětluje pravidlový expert Dale Johnson z BBC.

Anglie má na rozdíl od ostatních fotbalových soutěžích v pravidlech jednu větičku navíc. Ve prospěch útočícího hráče totiž hovoří pěticentimetrová tolerance, což přesně kopíruje šířku oné rýsované kalibrované čáry.

Pokud je tedy vzdálenost mezi posledním obráncovým bodem a útočníkovým bodem čelem k bráně menší, o ofsajd se nejedná. Nebo zkrátka pokud se obě narýsované čáry dotýkají.

Podobně stavěná pravidla měly od sezony 2021/22 například ještě Španělsko, Německo nebo Itálie, ale jen do doby, než předešlou technologii kalibrované čáry nahradila ona poloautomatická.

Ta na základě třiceti přidaných kamer s vysokou snímkovou frekvencí (až 100 snímků za sekundu) bodově sleduje nejen pohyb míče i hráčů. Sama tedy umí vyhodnotit přesný moment, kdy se hráč dotkl balonu naposledy i body, které jsou v rámci akce nejblíž bráně u obránce i útočníka.

Takový obrázek rovnou v grafice vykreslí videorozhodčím, kteří musejí zkontrolovat její správnost. Proto poloautomatická.

Zatímco jinde s příchodem této technologie toleranci vymazali, v Anglii zůstala pěticentimetrová „vychytávka“ dodnes. Britové to vzletně označují jako tzv. „benefit of the doubt“, což se do češtiny těžko překládá, za pomoci právničiny si představte něco jako „v pochybnostech ve prospěch obžalovaného“.

Liverpool remizoval, United ztratil s outsiderem. Nerozhodně i City vs. Chelsea

V české lize sice poloautomatická technologie nefunguje, o zmíněné toleranci se ale s příchodem kalibrované čáry v létě 2024 nehovořilo. Sudí nejprve zvolí snímek, na kterém se útočící hráč naposledy dotýká balonu a poté pomocí prstu zvolí poslední body u obránce i útočníka. Během toho může libovolně přepínat úhly kamer, neb kalibrovaná čára zůstává zobrazena dál.

Podle vzdálenosti obou čar pak vyhodnotí, zda se jedná, či nejedná o ofsajd.

To v Anglii mají práci jednodušší. Ale ne vždy jednoznačnou. Právě Wirtzův případ ukázal, že ne každý o zmíněné toleranci vůbec věděl.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Pardubice posilují, získaly i trojici hráčů ze Slavie

Sledujeme online
Nespokojený brankář Mladé Boleslavi Aleš Mandous.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

5. ledna 2026

Manchester vyhodil kouče Amorima. Jsou důvodem neshody s vedením?

Rúben Amorim během utkání s Wolverhamptonem.

Čtrnáct měsíců a dost. Fotbalový Manchester United odvolal trenéra Rúbena Amorima. Jde o překvapivý čin, protože tým v poslední době neměl špatné výsledky a v tabulce Premier League je tři body za...

5. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  13:13

5. ledna 2026  12:29

Žádný Mbappé, žádný problém. Mladík zastoupil hvězdu a zazářil hattrickem

Útočník Realu Madrid Gonzalo García se zápasovým míčem po hattricku do sítě...

Je to v podstatě stejná situace jako v létě. Kylian Mbappé kvůli zranění nemůže hrát, a tak šanci dostává jedenadvacetiletý Gonzalo García. Zatímco tehdy vtrhl na scénu čtyřmi góly v šesti zápasech...

5. ledna 2026  11:33

Fotbalistky Slavie mají nového trenéra. Do boje o titul je povede bývalý hráč Klapka

Filip Klapka, bývalý hráč Hradce Králové či Jablonce, je novým trenérem...

Fotbalistky Slavie začnou jarní část sezony pod novým hlavním trenérem. Stal se jím Filip Klapka, dosavadní asistent kouče Jiřího Vágnera, který po dohodě s klubem zamířil na Slovensko k fotbalistům...

5. ledna 2026  11:20

Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Sojka míří do Plzně, Viktoria využila možnost zpětného odkupu z Hradce

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové.

Alexandr Sojka se po půl roce vrací z Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého fotbalisty. Nadějný záložník se ještě v...

5. ledna 2026  10:52

Pořád jsme v realitě. Hoftych o zlínských ambicích, přestupech i trapném stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Jiří Sabou

Když na konci října královehradecký klub oznámil, že Jiří Sabou skončí nejpozději 31. ledna na pozici sportovního ředitele, spekulovalo se, že by se měl v blízké budoucnosti upsat brněnské Zbrojovce....

5. ledna 2026  10:30

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  4. 1. 22:39

Liverpool remizoval, United ztratil s outsiderem. Nerozhodně i City vs. Chelsea

Momentka ze zápasu mezi Fulhamem a Liverpoolem.

Manchester City v anglické fotbalové lize dostal gól v nastavení a remizoval s Chelsea 1:1, po 20. kole ztrácí na vedoucí Arsenal už šest bodů. V sedmé minutě nastavení přišli o vítězství fotbalisté...

4. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  21:04

Durosinmi je nejspíš na odchodu z Plzně. Z Itálie za něj nabízí devět milionů eur

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Fotbalisty Plzně nejspíš opustí nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Nejlepší střelec mužstva v ligové sezoně jedná o přestupu do zahraničí a s týmem už v pondělí neodletí na soustředění do Španělska....

4. ledna 2026  20:40

