Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

Wolfsburg otevřel skóre ve 14. minutě zásluhou Alžířana Amúry. Hosté po půlhodině hry srovnali premiérovým bundesligovým gólem Nizozemce Burgera, jenž zužitkoval Coufalův přesný přízemní centr. Trenér Hoffenheimu Christian Ilzer do druhého poločasu poslal místo nejlepšího střelce Asllaniho hrající legendu TSG Kramariče a čtyřiatřicetiletý Chorvat jeho důvěru splatil hned po pěti minutách. Centrem našel hlavu Prömela, jenž obrátil skóre.
Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu
Za šest minut se opět prosadil Amúra, ale záhy se podruhé mezi střelce zapsal i Burger. Wolfsburg se vrátil na neúspěšnou vlnu, z posledních osmi kol vyhrál jen jednou a získal pět bodů, na domácím hřišti nezvítězil už skoro deset měsíců. Navíc v úterý vypadl z Německého poháru po porážce 0:1 s druholigovým Kielem a německá média spekulují o konci trenéra Paula Simonise. Hoffenheim naopak zvítězil potřetí v řadě a posunul se na šestou příčku.
Kolín, který se stále drží o jediný bod za TSG, poslal ve 25. minutě do vedení útočník Ache, krátce po startu druhého dějství na něj navázal Kainz. Hosté zásluhou Dompeho po hodině hry snížili, ale v 79. minutě dostal druhou žlutou kartu Pherai a o čtyři minuty jej do šaten předčasně následoval Vieira. Kolínský celek využil převahu dvou mužů v poli až v nastavení, kdy si ke gólům vzájemně pomohli El Mala a Kamiňski.
14. Amúra
56. Amúra
31. Burger
50. Prömel
62. Burger
Grabara – Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter (90+3. Pejčinović) – Arnold, Souza – Daghim, Eriksen (75. Wind), Svanberg (60. Majer) – Amúra.
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (46. Kabak), Bernardo – Burger, Prömel (83. Prass), Avdullahu, Touré (63. Moerstedt) – Lemperle (75. Bebou), Asllani (46. Kramarić).
M. Müller – Dárdai, Gerhardt, Jenz, Skov Olsen, Vavro.
L. Philipp – Akpoguma, Damar, Tohumcu.
5. Hajdari, 67. Bernardo
Rozhodčí: Willenborg – Mueller, Heft
Počet diváků: 20078
25. Ache
48. Kainz
90+4. S. El Mala
90+9. Kamiński
61. Dompé
Schwäbe (C) – Schmied (46. Sebulonsen), Özkacar, Lund – Maina (67. S. El Mala), Huseinbašić, Martel, Kamiński – Jóhannesson (67. Heintz), Kainz (67. Krauß) – Ache (73. Bülter).
Heuer Fernandes – Mikelbrencis (77. Gočoleišvili), Elfadli, Vušković, Muheim (C) – Lokonga (90. Glatzel), Remberg, Vieira – Philippe (77. Pherai), Königsdörffer (59. Poulsen), Dompé (90. Røssing-Lelesiit).
Zieler – Waldschmidt, Castro-Montes, Gazibegović.
Peretz – Soumahoro, Meffert, Torunarigha.
78. Bülter
10. Remberg, 74. Vieira, 79. Pherai, 79. Poulsen
80. Pherai, 84. Vieira
Rozhodčí: Schlager – Waschitzki-Günther, Fritsch
