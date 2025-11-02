Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

  20:12
Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól hostů. Kolín nad Rýnem doma porazil 4:1 Hamburk, hosté dohrávali bez dvou vyloučených hráčů.

Wouter Burger z Hoffenheimu slaví branku. | foto: AP

Wolfsburg otevřel skóre ve 14. minutě zásluhou Alžířana Amúry. Hosté po půlhodině hry srovnali premiérovým bundesligovým gólem Nizozemce Burgera, jenž zužitkoval Coufalův přesný přízemní centr. Trenér Hoffenheimu Christian Ilzer do druhého poločasu poslal místo nejlepšího střelce Asllaniho hrající legendu TSG Kramariče a čtyřiatřicetiletý Chorvat jeho důvěru splatil hned po pěti minutách. Centrem našel hlavu Prömela, jenž obrátil skóre.

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Za šest minut se opět prosadil Amúra, ale záhy se podruhé mezi střelce zapsal i Burger. Wolfsburg se vrátil na neúspěšnou vlnu, z posledních osmi kol vyhrál jen jednou a získal pět bodů, na domácím hřišti nezvítězil už skoro deset měsíců. Navíc v úterý vypadl z Německého poháru po porážce 0:1 s druholigovým Kielem a německá média spekulují o konci trenéra Paula Simonise. Hoffenheim naopak zvítězil potřetí v řadě a posunul se na šestou příčku.

Kolín, který se stále drží o jediný bod za TSG, poslal ve 25. minutě do vedení útočník Ache, krátce po startu druhého dějství na něj navázal Kainz. Hosté zásluhou Dompeho po hodině hry snížili, ale v 79. minutě dostal druhou žlutou kartu Pherai a o čtyři minuty jej do šaten předčasně následoval Vieira. Kolínský celek využil převahu dvou mužů v poli až v nastavení, kdy si ke gólům vzájemně pomohli El Mala a Kamiňski.

Německá Bundesliga
9. kolo 2. 11. 2025 17:30
Wolfsburg Wolfsburg : Hoffenheim Hoffenheim 2:3 (1:1)
Góly:
14. Amúra
56. Amúra
Góly:
31. Burger
50. Prömel
62. Burger
Sestavy:
Grabara – Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter (90+3. Pejčinović) – Arnold, Souza – Daghim, Eriksen (75. Wind), Svanberg (60. Majer) – Amúra.
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (46. Kabak), Bernardo – Burger, Prömel (83. Prass), Avdullahu, Touré (63. Moerstedt) – Lemperle (75. Bebou), Asllani (46. Kramarić).
Náhradníci:
M. Müller – Dárdai, Gerhardt, Jenz, Skov Olsen, Vavro.
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Damar, Tohumcu.
Žluté karty:
Žluté karty:
5. Hajdari, 67. Bernardo

Rozhodčí: Willenborg – Mueller, Heft

Počet diváků: 20078

Německá Bundesliga
9. kolo 2. 11. 2025 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Hamburger SV Hamburger SV 4:1 (1:0)
Góly:
25. Ache
48. Kainz
90+4. S. El Mala
90+9. Kamiński
Góly:
61. Dompé
Sestavy:
Schwäbe (C) – Schmied (46. Sebulonsen), Özkacar, Lund – Maina (67. S. El Mala), Huseinbašić, Martel, Kamiński – Jóhannesson (67. Heintz), Kainz (67. Krauß) – Ache (73. Bülter).
Sestavy:
Heuer Fernandes – Mikelbrencis (77. Gočoleišvili), Elfadli, Vušković, Muheim (C) – Lokonga (90. Glatzel), Remberg, Vieira – Philippe (77. Pherai), Königsdörffer (59. Poulsen), Dompé (90. Røssing-Lelesiit).
Náhradníci:
Zieler – Waldschmidt, Castro-Montes, Gazibegović.
Náhradníci:
Peretz – Soumahoro, Meffert, Torunarigha.
Žluté karty:
78. Bülter
Žluté karty:
10. Remberg, 74. Vieira, 79. Pherai, 79. Poulsen
Červené karty:
Červené karty:
80. Pherai, 84. Vieira

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki-Günther, Fritsch

Tabulka

1.Bayern Mnichov990033:427
2.Lipsko971119:1022
3.Dortmund962115:620
4.Stuttgart960314:1018
5.Leverkusen952218:1417
6.Hoffenheim951318:1516
7.Kolín nad Rýnem942316:1214
8.Frankfurt942322:1914
9.Brémy933313:1712
10.Union Berlín932411:1511
11.Freiburg924311:1310
12.Wolfsburg922511:168
13.Hamburk92258:158
14.Augsburg921612:217
15.St. Pauli92168:187
16.Mönchengladbach913510:186
17.Mohuč912610:175
18.Heidenheim91268:175
9. kolo

8. kolo

Kompletní los
