Schick byl znovu u gólu. Leverkusen ale v nastavení přišel o výhru

Schick nastřílel v předchozích dvou bundesligových zápasech dohromady tři branky, tentokrát přidal asistenci. V 70. minutě při pokusu o střelu minul centrovaný míč, který se mu otřel o nohu a skončil u Malika Tillmana, jenž otevřel skóre.
Na lavičku Mönchengladbachu po vyhazovu Gerarda Seoana poprvé usedl prozatímní trenér Eugen Polanski a jeho svěřenci v 92. minutě zásluhou Tabakoviče dali první ligový gól v sezoně, jenž znamenal vyrovnání. Borussia včetně loňské sezony čeká na bundesligové vítězství už 11 zápasů.
Union odstartoval přestřelku gólem Ansaha už v deváté minutě. Krátce po uplynutí půlhodiny se poprvé prosadil Burke, ale v nastavení prvního poločasu snížil obránce Brown.
Chvíli po přestávce dvěma rychlými góly zkompletoval Burke hattrick. Eintracht ale nesložil zbraně a trefou Uzuna a penaltou Burkardta v závěrečné desetiminutovce se postaral o dramatickou koncovku, během níž byl vyloučen trenér hostů Stefan Baumgart.
70. Tillman
90+2. Tabaković
Flekken – Quansah, Badé (63. Tape), Tapsoba – Vázquez (63. Poku), Tillman, García, Grimaldo (C) – Maza (84. Hofmann), ben Seghír (76. Echeverri) – Schick (76. Kofane).
Nicolas – Diks, Elvedi, Chiarodia (86. Ranos) – Scally, Reitz (C) (86. Herrmann), Engelhardt, Ullrich – Stöger (80. Reyna), Castrop (72. Neuhaus) – Mačino (80. Tabaković).
Lomb, Blaswich – Belocian, Arthur.
Omlin – Friedrich, Netz, Sander.
37. Badé, 39. Quansah, 49. ben Seghír, . Grimaldo, . Hofmann
8. Ullrich, 49. Scally, 74. Elvedi, 87. Polanski (trenér), 89. Diks, 90+4. Ranos
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz
45+4. Brown
80. Uzun
87. Burkardt
9. Ansah
32. Burke
53. Burke
56. Burke
Santos – Collins (90+1. Amenda), Koch (C), Theate, Brown – Dōan, Uzun, Larsson (61. Højlund), Šájbí (61. Knauff), Bahoya (61. Burkardt) – Wahi (69. Batshuayi).
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel (C) (73. Skarke), Khedira, Haberer, Köhn (90+3. Schäfer) – Burke (81. Čong U-jong), Ansah (73. Kemlein) – Ilić.
Zetterer – Buta, Götze, Schirí.
Raab – Král, Ljubičić, Ogbemudia, Preu.
63. Dōan, 88. Collins, 90+6. Theate
86. Querfeld, 90+7. Ilić
Rozhodčí: Jablonski – Thielert, Beitinger
Počet diváků: 59500