Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Autor: ,
  23:25
Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první zápas skončil minulý týden 0:0. Paderborn se vrací do bundesligy po šesti letech.
Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu. | foto: Reuters

Filip Bilbija a Santiago Castaneda z Paderbornu slaví gól proti Wolfsburgu.
Joakim Maehle z Wolfsburgu vidí červenou kartu v utkání s Paderbornem.
Fotbalisté Wolfsburgu slaví gól proti Paderbornu.
Fanoušci Wolfsburgu během utkání s Paderbornem.
6 fotografií

Wolfsburg přitom rozehrál pondělní odvetu v Paderbornu lépe, ve 3. minutě ho poslal do vedení Dzenan Pejcinovic. Už ve 14. minutě však dostal druhou žlutou kartu Joakim Maehle a domácí využili dlouhou přesilovku k obratu. V 38. minutě vyrovnal Filip Bilbija a v desáté minutě prodloužení rozhodl Laurin Curda.

Paderborn se dostal do bundesligy potřetí (po letech 2014, 2019) a doplnil přímé postupující Schalke a Elversberg. Spolu s Wolfsburgem, který soutěž v sezoně 2008/09 ovládl, opouštějí německou elitu Heidenheim a St. Pauli.

Německá Bundesliga
25. 5. 2026 20:30
SC Paderborn 07 : Wolfsburg Wolfsburg 2:1P (1:1)

první zápas 0:0 - postupuje tým SC Paderborn 07

Góly:
38. Bilbija
100. Curda
Góly:
3. Pejčinović
Sestavy:
Seimen – Hansen, Scheller, Brackelmann (73. F. Götze) – Curda, Baur (99. Bätzner), Castañeda, Klaas (70. Tigges) – R. Müller (73. Mohr), Bilbija – Marino (70. Michel).
Sestavy:
Grabara – Belocian, Vavro (106. Amúra), Koulierakis – Kumbedi (106. Šiogai), Svanberg (81. Paredes), Souza, Eriksen, Maehle – Daghim (98. Wind), Pejčinović (98. Lindstrøm).
Náhradníci:
Schubert – Hoffmeier, Kinsombi, Okpala.
Náhradníci:
Pervan – Adjetey, Gerhardt, Jenz.
Žluté karty:
11. Bilbija, 27. Curda, 119. Michel
Žluté karty:
11. Maehle, 11. Pervan, 24. Souza, 120+2. Koulierakis
Červené karty:
Červené karty:
14. Maehle

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz.

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 34 28 5 1 122:36 89
2. Borussia DortmundDortmund 34 22 7 5 70:34 73
3. RB LipskoRB Lipsko 34 20 5 9 66:47 65
4. StuttgartStuttgart 34 18 8 8 71:49 62
5. HoffenheimHoffenheim 34 18 7 9 65:52 61
6. LeverkusenLeverkusen 34 17 8 9 68:47 59
7. FreiburgFreiburg 34 13 8 13 51:57 47
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 34 11 11 12 61:65 44
9. AugsburgAugsburg 34 12 7 15 45:61 43
10. MohučMohuč 34 10 10 14 44:53 40
11. Union BerlínUnion Berlín 34 10 9 15 44:58 39
12. MönchengladbachMönchengladbach 34 9 11 14 42:53 38
13. Hamburger SVHamburg 34 9 11 14 40:54 38
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 34 7 11 16 49:63 32
15. Werder BrémyBrémy 34 8 8 18 37:60 32
16. WolfsburgWolfsburg 34 7 8 19 45:69 29
17. HeidenheimHeidenheim 34 6 8 20 41:72 26
18. St. PauliSt. Pauli 34 6 8 20 29:60 26

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. - 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...

25. května 2026  23:25

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League.

V neděli s West Hamem sestoupil z fotbalové Premier League, přesto Tomáš Souček naznačil, že by v londýnském celku mohl zůstat. „Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké...

25. května 2026  17:34

Spartě už Sporting v boji o Ligu mistrů nehrozí, jací soupeři číhají v předkolech?

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Už 17. června se losují druhá předkola evropských pohárů, v osudí bude určitě Hradec Králové a s ním buď Plzeň, nebo Jablonec. Sparta, která bude hrát o Ligu mistrů od 3. předkola, zase už zná úzký...

25. května 2026  15:40

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

Španělský mladík Lamine Yamal přechází přes Fabiana Nurnbergera z Bulharska.

Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů...

25. května 2026  14:25

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal trenér Kinského. Ten řeší, co bude dál

Obránce Micky van de Ven z Tottenhamu s českým brankářem Antonínem Kinským po...

Zpětně té historce vlastně ani věřit nemusíte, ale příběh českého brankáře Antonína Kinského dokresluje dokonale. „Při svém prvním utkání jsem mu plánoval dát kapitánskou pásku,“ zaznělo od Roberta...

25. května 2026  14:08

Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému...

Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze...

25. května 2026  12:34

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia údajně koupí gólmana z Ukrajiny za sto milionů

Sledujeme online
Ukrajinský brankář Nazar Domčak v dresu Lvova.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

25. května 2026  11:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kouč Jablonce Kozel: Nastala chvíle omladit, v Evropu pořád věříme

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Liberci

Už v 15. minutě posledního zápasu sezony dostali domácí fotbalisté Jablonce od Liberce „dárek“, když byl vyloučen Rýzek. Sice krkolomně, ale dlouhou přesilovku přece jen využili a výhrou 2:1 v...

25. května 2026

Teplice, „mistr“ mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 23. května 2026, Mladá Boleslav. Radost hráčů...

To nejlepší si nechali na konec. Sérií čtyř výher si fotbalisté prvoligových Teplic zpříjemnili blížící se rozchod na dovolenou, jejich turbulentní sezona vyústila v 11. místo po záchranářské...

25. května 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.