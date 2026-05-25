Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Wolfsburg přitom rozehrál pondělní odvetu v Paderbornu lépe, ve 3. minutě ho poslal do vedení Dzenan Pejcinovic. Už ve 14. minutě však dostal druhou žlutou kartu Joakim Maehle a domácí využili dlouhou přesilovku k obratu. V 38. minutě vyrovnal Filip Bilbija a v desáté minutě prodloužení rozhodl Laurin Curda.
Paderborn se dostal do bundesligy potřetí (po letech 2014, 2019) a doplnil přímé postupující Schalke a Elversberg. Spolu s Wolfsburgem, který soutěž v sezoně 2008/09 ovládl, opouštějí německou elitu Heidenheim a St. Pauli.
první zápas 0:0 - postupuje tým SC Paderborn 07
38. Bilbija
100. Curda
3. Pejčinović
Seimen – Hansen, Scheller, Brackelmann (73. F. Götze) – Curda, Baur (99. Bätzner), Castañeda, Klaas (70. Tigges) – R. Müller (73. Mohr), Bilbija – Marino (70. Michel).
Grabara – Belocian, Vavro (106. Amúra), Koulierakis – Kumbedi (106. Šiogai), Svanberg (81. Paredes), Souza, Eriksen, Maehle – Daghim (98. Wind), Pejčinović (98. Lindstrøm).
Schubert – Hoffmeier, Kinsombi, Okpala.
Pervan – Adjetey, Gerhardt, Jenz.
11. Bilbija, 27. Curda, 119. Michel
11. Maehle, 11. Pervan, 24. Souza, 120+2. Koulierakis
14. Maehle
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz.