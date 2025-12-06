Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval

Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Leverkusen prohrál v Augsburgu 0:2, podruhé za sebou nebodoval a na čtvrtém místě jej může večer vystřídat Frankfurt, pokud zvítězí na hřišti druhého Lipska. Patrik Schick za Bayer odehrál celé utkání.
Útočník Harry Kane z Bayernu se raduje ze svého gólu.

foto: AP

Fotbalisté Bayernu se radují z gólu Konrada Leimera.
Luis Díaz z Bayernu se snaží udržet míč mezi hráči Stuttgartu.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu s míčem v utkání proti Augsburgu
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu hlavičkuje v utkání proti Augsburgu.
Bayern se dostal do vedení efektním zakončením Laimera. Rakouský záložník na malém vápně obdržel přihrávku od Oliseho a patou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Nübela.

Po hodině hry Kane nahradil Jacksona a hned po šesti minutách střelou z dálky zvýšil. Po trefě Stanišiče dvaatřicetiletý anglický kanonýr v 82. minutě proměnil penaltu po ruce Assignona a o šest minut později završil jubilejní hattrick v německé nejvyšší soutěži.

Fotbalisté Bayernu se radují z gólu Konrada Leimera.

Leverkusen už po necelé půlhodině prohrával po brankách řeckého obránce Jannulise a Kadea. Trenér Hjulmand se o přestávce pokusil zvrátit nepříznivý vývoj nasazením Quansaha a Kofaneho, ale na výsledku už se nic nezměnilo.

Wolfsburg si doma poradil s Unionem Berlín 3:1, Alex Král za hosty naskočil v 70. minutě. O první vítězství VfL po čtyřech zápasech se postarali Wimmer, Amúra a Majer.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu hlavičkuje v utkání proti Augsburgu.

Skóre jen zkorigoval Nsoki a v závěru neproměnil penaltu Querfeld. Wolfsburg má čtyřbodový náskok na přímy sestup, Union po druhé porážce za sebou má jen o tři body víc.

Fotbalisté St. Pauli po pohárovém úspěchu na hřišti Mönchengladbachu zastavili sérii porážek v bundeslize. Za remízu 1:1 v Kolíně nad Rýnem, který čeká už čtyři zápasy na výhru, získali první bod po devíti kolech.

Tým z Hamburku ale zůstal předposlední, protože Heidenheim porazil Freiburg 2:1 a zaznamenal druhé vítězství po sobě. Poslední je Mohuč, která v pátek prohrála s Mönchengladbachem 0:1.

Německá Bundesliga
13. kolo 6. 12. 2025 15:30
Stuttgart Stuttgart : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:5 (0:1)
Góly:
Góly:
11. Laimer
66. Kane
78. Stanišić
82. Kane
88. Kane
Sestavy:
Nübel – Vagnoman (74. Assignon), Al-Dakhil, Hendriks, Mittelstädt – Nartey (61. Führich), Andrés, Stiller – el-Chanús (74. Tomás), Undav (C), Leweling.
Sestavy:
Urbig – Laimer, Upamecano, Kim Min-čä, Bischof (46. Stanišić) – Kimmich (C), Goretzka (61. Pavlović) – Olise, Guerreiro (61. Karl), Díaz – Jackson (61. Kane).
Náhradníci:
Bredlow – Jeltsch, Chabot, Karazor, Jovanović, Búanání.
Náhradníci:
Neuer, Ulreich – Tah, Itō, Gnabry.
Žluté karty:
2. Al-Dakhil, 4. Leweling, 55. Hoeneß (trenér)
Žluté karty:
39. Bischof, 44. Upamecano, 58. Goretzka, 62. Díaz
Červené karty:
81. Assignon
Červené karty:

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch

Německá Bundesliga
13. kolo 6. 12. 2025 15:30
Augsburg Augsburg : Leverkusen Leverkusen 2:0 (2:0)
Góly:
6. Giannoulis
28. Kade
Góly:
Sestavy:
Dahmen (C) – N. Banks, Matsima, K. Schlotterbeck – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis (57. Pedersen) – Kade (89. Essende), Rieder (57. Kömür) – Claude-Maurice (69. Rexhbeçaj).
Sestavy:
Flekken – Andrich (C), Badé (46. Quansah), Tapsoba – Hofmann (60. ben Seghír), Maza (60. Tella), García, Poku – Terrier (46. Kofane), Tillman (81. Echeverri) – Schick.
Náhradníci:
Labrović – Maier, Tietz, Wolf, Zesiger.
Náhradníci:
Lomb – Arthur, Belocian, Sarco.
Žluté karty:
10. N. Banks, 17. Kade, 77. Jakić, 90+3. Essende
Žluté karty:
71. Tapsoba, 77. Tella, 78. Quansah

Rozhodčí: Jablonski

Německá Bundesliga
13. kolo 6. 12. 2025 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : St. Pauli St. Pauli 1:1 (0:0)
Góly:
51. M. El Mala
Góly:
90+4. Jones
Sestavy:
Schwäbe (C) – Sebulonsen, Martel, van den Berg – Thielmann, Huseinbašić (74. Jóhannesson), Krauß (82. Kainz), Kamiński – Bülter (74. Ache), Waldschmidt (88. Lund), M. El Mala (82. Maina).
Sestavy:
Vasilj – Wahl (46. Dźwigała), Smith, Mets (86. Ceesay) – Pyrka, Fudžita, Sands (73. Sinani), Irvine (C), Oppie – Kaars (68. Jones), Lage (68. Metcalfe).
Náhradníci:
Zieler – Gazibegović, Özkacar, Castro-Montes.
Náhradníci:
Voll – Saliakas, Ritzka, Ahlstrand.
Žluté karty:
Žluté karty:
90+5. Jones

Rozhodčí: Reichel – Bandurski, Unger.

Počet diváků: 50000

Německá Bundesliga
13. kolo 6. 12. 2025 15:30
Heidenheim Heidenheim : Freiburg Freiburg 2:1 (0:1)
Góly:
59. Mainka
90+4. Schimmer
Góly:
40. Manzambi
Sestavy:
Ramaj – Keller (46. Siersleben), Mainka (C), Gimber (46. Ibrahimović) – Busch (83. Traoré), Niehues (70. Schimmer), Dorsch (88. Kerber), Föhrenbach – Honsak, Schöppner – Pieringer.
Sestavy:
Atubolu – Kübler (84. Günter), Ginter, Lienhart (46. Rosenfelder, 72. Jung), Treu – Eggestein, Osterhage – Beste, Manzambi (67. Suzuki), Grifo (C) (67. Scherhant) – Höler.
Náhradníci:
K. Müller – Kolle, Beck, Wagner.
Náhradníci:
F. Müller – Höfler, Adamu, Matanović.
Žluté karty:
13. Keller, 37. Gimber
Žluté karty:
87. Jung

Rozhodčí: Exner

Německá Bundesliga
13. kolo 6. 12. 2025 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : Union Berlín Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly:
10. Wimmer
30. Amúra
59. Majer
Góly:
68. Nsoki
Sestavy:
Grabara – Kumbedi (46. Bürger), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt, Arnold (C) – Eriksen (90+2. Vavro), Majer (90+2. Hensel), Wimmer (65. Svanberg) – Amúra (73. Pejčinović).
Sestavy:
Rønnow – Nsoki (78. Burcu), Querfeld, Doekhi – Köhn (70. Rothe), Kemlein, Haberer, Trimmel (C) (70. Král) – Ansah, Schäfer (57. Ilić) – Čong U-jong (57. Burke).
Náhradníci:
Pervan – Katz, Skov Olsen.
Náhradníci:
Raab – Juranović, Leite, Skarke.
Žluté karty:
22. Kumbedi, 45+2. Eriksen, 74. Majer, 90. Koulierakis
Žluté karty:
79. Burke

Rozhodčí: Schröder – Nietzel-Petersen, Gittelmann

Počet diváků: 23045

Německá Bundesliga
13. kolo 6. 12. 2025 18:30
zápas probíhá
RB Lipsko RB Lipsko : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:0 (-:-)
Góly:
5. Harder
Góly:
Sestavy:
Gulácsi – Nedeljković, Orbán (C), Lukeba, Raum – Schlager, Seiwald, Baumgartner – Diomande, Harder, Nusa.
Sestavy:
Zetterer – Collins, Koch (C), Theate – Kristensen, Šájbí, Dahúd, Brown – Dōan, Bahoya – Batshuayi.
Náhradníci:
Vandevoordt – Bakayoko, Banzuzi, Finkgräfe, Gomis, Haidara, Klostermann, Maksimović, Konaté.
Náhradníci:
Santos – Amenda, Baum, Götze, Højlund, Larsson, Ngankam, Schirí, Uzun.

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 13 12 1 0 49:9 37
2. RB LipskoRB Lipsko 12 8 2 2 22:13 26
3. Borussia DortmundDortmund 12 7 4 1 21:11 25
4. LeverkusenLeverkusen 13 7 2 4 28:19 23
5. HoffenheimHoffenheim 12 7 2 3 25:17 23
6. StuttgartStuttgart 13 7 1 5 21:22 22
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 12 6 3 3 28:23 21
8. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 13 4 4 5 22:21 16
9. FreiburgFreiburg 13 4 4 5 20:22 16
10. MönchengladbachMönchengladbach 13 4 4 5 17:19 16
11. Werder BrémyBrémy 12 4 4 4 16:21 16
12. Union BerlínUnion Berlín 13 4 3 6 16:22 15
13. AugsburgAugsburg 13 4 1 8 17:27 13
14. WolfsburgWolfsburg 13 3 3 7 17:23 12
15. Hamburger SVHamburg 12 3 3 6 11:18 12
16. HeidenheimHeidenheim 13 3 2 8 12:28 11
17. St. PauliSt. Pauli 13 2 2 9 11:25 8
18. MohučMohuč 13 1 3 9 11:24 6

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

