Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval

Bayern se dostal do vedení efektním zakončením Laimera. Rakouský záložník na malém vápně obdržel přihrávku od Oliseho a patou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Nübela.
Po hodině hry Kane nahradil Jacksona a hned po šesti minutách střelou z dálky zvýšil. Po trefě Stanišiče dvaatřicetiletý anglický kanonýr v 82. minutě proměnil penaltu po ruce Assignona a o šest minut později završil jubilejní hattrick v německé nejvyšší soutěži.
Leverkusen už po necelé půlhodině prohrával po brankách řeckého obránce Jannulise a Kadea. Trenér Hjulmand se o přestávce pokusil zvrátit nepříznivý vývoj nasazením Quansaha a Kofaneho, ale na výsledku už se nic nezměnilo.
Wolfsburg si doma poradil s Unionem Berlín 3:1, Alex Král za hosty naskočil v 70. minutě. O první vítězství VfL po čtyřech zápasech se postarali Wimmer, Amúra a Majer.
Skóre jen zkorigoval Nsoki a v závěru neproměnil penaltu Querfeld. Wolfsburg má čtyřbodový náskok na přímy sestup, Union po druhé porážce za sebou má jen o tři body víc.
Fotbalisté St. Pauli po pohárovém úspěchu na hřišti Mönchengladbachu zastavili sérii porážek v bundeslize. Za remízu 1:1 v Kolíně nad Rýnem, který čeká už čtyři zápasy na výhru, získali první bod po devíti kolech.
Tým z Hamburku ale zůstal předposlední, protože Heidenheim porazil Freiburg 2:1 a zaznamenal druhé vítězství po sobě. Poslední je Mohuč, která v pátek prohrála s Mönchengladbachem 0:1.
11. Laimer
66. Kane
78. Stanišić
82. Kane
88. Kane
Nübel – Vagnoman (74. Assignon), Al-Dakhil, Hendriks, Mittelstädt – Nartey (61. Führich), Andrés, Stiller – el-Chanús (74. Tomás), Undav (C), Leweling.
Urbig – Laimer, Upamecano, Kim Min-čä, Bischof (46. Stanišić) – Kimmich (C), Goretzka (61. Pavlović) – Olise, Guerreiro (61. Karl), Díaz – Jackson (61. Kane).
Bredlow – Jeltsch, Chabot, Karazor, Jovanović, Búanání.
Neuer, Ulreich – Tah, Itō, Gnabry.
2. Al-Dakhil, 4. Leweling, 55. Hoeneß (trenér)
39. Bischof, 44. Upamecano, 58. Goretzka, 62. Díaz
81. Assignon
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch
6. Giannoulis
28. Kade
Dahmen (C) – N. Banks, Matsima, K. Schlotterbeck – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis (57. Pedersen) – Kade (89. Essende), Rieder (57. Kömür) – Claude-Maurice (69. Rexhbeçaj).
Flekken – Andrich (C), Badé (46. Quansah), Tapsoba – Hofmann (60. ben Seghír), Maza (60. Tella), García, Poku – Terrier (46. Kofane), Tillman (81. Echeverri) – Schick.
Labrović – Maier, Tietz, Wolf, Zesiger.
Lomb – Arthur, Belocian, Sarco.
10. N. Banks, 17. Kade, 77. Jakić, 90+3. Essende
71. Tapsoba, 77. Tella, 78. Quansah
Rozhodčí: Jablonski
51. M. El Mala
90+4. Jones
Schwäbe (C) – Sebulonsen, Martel, van den Berg – Thielmann, Huseinbašić (74. Jóhannesson), Krauß (82. Kainz), Kamiński – Bülter (74. Ache), Waldschmidt (88. Lund), M. El Mala (82. Maina).
Vasilj – Wahl (46. Dźwigała), Smith, Mets (86. Ceesay) – Pyrka, Fudžita, Sands (73. Sinani), Irvine (C), Oppie – Kaars (68. Jones), Lage (68. Metcalfe).
Zieler – Gazibegović, Özkacar, Castro-Montes.
Voll – Saliakas, Ritzka, Ahlstrand.
90+5. Jones
Rozhodčí: Reichel – Bandurski, Unger.
Počet diváků: 50000
59. Mainka
90+4. Schimmer
40. Manzambi
Ramaj – Keller (46. Siersleben), Mainka (C), Gimber (46. Ibrahimović) – Busch (83. Traoré), Niehues (70. Schimmer), Dorsch (88. Kerber), Föhrenbach – Honsak, Schöppner – Pieringer.
Atubolu – Kübler (84. Günter), Ginter, Lienhart (46. Rosenfelder, 72. Jung), Treu – Eggestein, Osterhage – Beste, Manzambi (67. Suzuki), Grifo (C) (67. Scherhant) – Höler.
K. Müller – Kolle, Beck, Wagner.
F. Müller – Höfler, Adamu, Matanović.
13. Keller, 37. Gimber
87. Jung
Rozhodčí: Exner
10. Wimmer
30. Amúra
59. Majer
68. Nsoki
Grabara – Kumbedi (46. Bürger), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt, Arnold (C) – Eriksen (90+2. Vavro), Majer (90+2. Hensel), Wimmer (65. Svanberg) – Amúra (73. Pejčinović).
Rønnow – Nsoki (78. Burcu), Querfeld, Doekhi – Köhn (70. Rothe), Kemlein, Haberer, Trimmel (C) (70. Král) – Ansah, Schäfer (57. Ilić) – Čong U-jong (57. Burke).
Pervan – Katz, Skov Olsen.
Raab – Juranović, Leite, Skarke.
22. Kumbedi, 45+2. Eriksen, 74. Majer, 90. Koulierakis
79. Burke
Rozhodčí: Schröder – Nietzel-Petersen, Gittelmann
Počet diváků: 23045
5. Harder
Gulácsi – Nedeljković, Orbán (C), Lukeba, Raum – Schlager, Seiwald, Baumgartner – Diomande, Harder, Nusa.
Zetterer – Collins, Koch (C), Theate – Kristensen, Šájbí, Dahúd, Brown – Dōan, Bahoya – Batshuayi.
Vandevoordt – Bakayoko, Banzuzi, Finkgräfe, Gomis, Haidara, Klostermann, Maksimović, Konaté.
Santos – Amenda, Baum, Götze, Højlund, Larsson, Ngankam, Schirí, Uzun.
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn