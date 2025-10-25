Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Autor: ,
  18:27
Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední Mönchengladbach 3:0, vede tabulku bez ztráty bodu a s 13 soutěžními výhrami v řadě od začátku sezony vyrovnal rekord AC Milán ze sezony 1992/93 v nejlepších evropských soutěžích.
Fotogalerie4

Fotbalisté Bayernu Mnichov se radují z gólu proti Mönchengladbachu. | foto: Reuters

Asllani poslal Hoffenheim do vedení v 18. minutě, v nastavení první půle zvýšil Lemperle a gólové konto domácích uzavřel v druhém dějství Kramarič. V 75. minutě zachytili hosté Hranáčovu rozehrávku a z následné akce vstřelil Schimmer jedinou branku hostů.

Utkání v Mönchengladbachu začalo o 15 minut později kvůli pozdnímu příjezdu hostujících fanoušků. Ti už v 19. minutě viděli červenou kartu pro domácího Castropa, jenž tvrdě zfauloval Díaze.

Borussia se houževnatě bránila až do 64. minuty, kdy unavenou obranu překonal Kimmich. Bayern zvýšil o pět minut později, po týmové akci se prosadil Guerreiro.

Joshua Kimmich se raduje z gólu proti Mönchengladbachu.

Borussia mohla v 75. minutě snížit, ale záložník Stöger z penalty trefil jen tyč. Místo toho přidal pojistku obhájců titulu teprve sedmnáctiletý talent Karl. V bundeslize se prosadil poprvé a navázal na středeční trefu do sítě Brugg v Lize mistrů.

Lipsko deklasovalo bezmocný Augsburg 6:0. Gólové hody odstartovalo už v desáté minutě, kdy se poprvé od letního přestupu z Leganés trefil další mladík osmnáctiletý Diomande.

Reprezentanta Pobřeží Slonoviny ještě do přestávky doplnili Cardoso, Nusa a Baumgartner, ve druhém dějství dokonali rozklad Augsburgu Ouedraogo a Lukeba.

Frankfurt díky dvěma brankám letní posily Burkardta doma porazil St. Pauli 2:0 a patří mu šesté místo. Hosté prohráli popáté za sebou a jsou čtrnáctí, o bod za městským rivalem Hamburkem.

Ten dnes prohrál s Wolfsburgem 0:1 po gólu Daghima, v nastavení prvního poločasu mohl vyrovnat Königsdorffer, ale penaltu neproměnil.

Německá Bundesliga
8. kolo 25. 10. 2025 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Heidenheim Heidenheim 3:1 (2:0)
Góly:
18. Asllani
45+1. Lemperle
63. Kramarić
Góly:
75. Schimmer
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo – Avdullahu, Burger (66. Prömel) – Asllani (77. Damar), Kramarić (83. Kabak), Touré (66. Prass) – Lemperle (77. Moerstedt).
Sestavy:
Ramaj – Mainka (C), Gimber (46. Niehues), Siersleben – Traoré (78. Pieringer), Dorsch (46. Honsak), Schöppner, Föhrenbach – Beck (66. Busch), Ibrahimović – Zivzivadze (46. Schimmer).
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Tohumcu.
Náhradníci:
K. Müller – Keller, Kerber, Kolle.
Žluté karty:
56. Hajdari
Žluté karty:
89. Schöppner

Rozhodčí: Jöllenbeck – Weickenmeier, Stegemann

Německá Bundesliga
8. kolo 25. 10. 2025 15:30
Mönchengladbach Mönchengladbach : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:3 (0:0)
Góly:
Góly:
64. Kimmich
69. Guerreiro
81. Karl
Sestavy:
Nicolas – Castrop, Elvedi, Netz (76. Ullrich), Diks – Sander, Engelhardt – Honorat (75. Scally), Stöger (84. Reyna), Reitz (C) (84. Fraulo) – Tabaković (63. Mačino).
Sestavy:
Urbig – Boey (46. Guerreiro), Upamecano (46. Laimer), Kim Min-čä, Bischof (82. Stanišić) – Kimmich, Goretzka – Olise, Kane, Díaz (76. Karl) – Jackson (59. Gnabry).
Náhradníci:
Omlin – Friedrich, Neuhaus, Urbich.
Náhradníci:
Neuer – Mike, Pavlović, Tah.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Upamecano, 38. Díaz
Červené karty:
19. Castrop
Červené karty:
Německá Bundesliga
8. kolo 25. 10. 2025 15:30
Augsburg Augsburg : RB Lipsko RB Lipsko 0:6 (0:4)
Góly:
Góly:
10. Diomande
18. Cardoso
22. Nusa
38. Baumgartner
56. Ouédraogo
65. Lukeba
Sestavy:
Dahmen – Matsima, Giannoulis (64. Rexhbeçaj), N. Banks – Massengo, Jakić (C), Fellhauer, Claude-Maurice (77. Dardari), Kade (77. Wolf) – Rieder (64. Gharbi) – Saad (64. Tietz).
Sestavy:
Gulácsi – Orbán (70. Bitshiabu), Raum (C), Lukeba – Seiwald, Baumgartner (63. Schlager), Baku, Ouédraogo (70. Maksimović) – Nusa, Cardoso (63. Harder), Diomande (63. Gomis).
Náhradníci:
Labrović – Essende, K. Schlotterbeck, Zesiger.
Náhradníci:
Vandevoordt – Bakayoko, Banzuzi, Klostermann.
Žluté karty:
24. Claude-Maurice, 28. N. Banks, 89. Dardari
Žluté karty:
90+2. Schlager

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn

Německá Bundesliga
8. kolo 25. 10. 2025 15:30
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : St. Pauli St. Pauli 2:0 (1:0)
Góly:
36. Burkardt
56. Burkardt
Góly:
Sestavy:
Zetterer – Kristensen, Koch (C), Theate, Brown – Dōan (86. Collins), Šájbí (86. Larsson), Schirí, Uzun (71. Götze), Knauff (71. Bahoya) – Burkardt (78. Wahi).
Sestavy:
Vasilj – Mets (86. Irvine), Smith (C), Wahl – Oppie, Fudžita, Sinani, Saliakas – Lage (61. Afolayan) – Hountondji (61. Metcalfe), Kaars (70. Ceesay).
Náhradníci:
Santos – Amenda, Batshuayi, Dahúd.
Náhradníci:
Voll – Ahlstrand, Dźwigała, Pyrka, Ritzka.
Žluté karty:
Žluté karty:
38. Lage

Rozhodčí: Braun

Počet diváků: 59500

Německá Bundesliga
8. kolo 25. 10. 2025 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Wolfsburg Wolfsburg 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
15. Daghim
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo (89. Ramos), Vušković, Elfadli (89. Pherai) – Muheim, Remberg, Lokonga (64. Vieira), Mikelbrencis (77. Baldé) – Dompé, Königsdörffer (64. Poulsen), Philippe.
Sestavy:
Grabara – Kumbedi (86. Maehle), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Souza (57. Dárdai), Arnold – Daghim, Eriksen (68. Svanberg), Amúra (57. Wimmer) – Wind (68. Skov Olsen).
Náhradníci:
Peretz – Meffert, Røssing-Lelesiit, Torunarigha.
Náhradníci:
M. Müller – Gerhardt, Majer, Pejčinović.
Žluté karty:
71. Vušković, 90+6. Merlin Polzin (trenér)
Žluté karty:
24. Souza, 28. Amúra, 68. Wind, 71. Svanberg, 76. Paul Simonis (trenér), 90. Wimmer
Německá Bundesliga
8. kolo 25. 10. 2025 18:30
zápas probíhá
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1. FC Köln 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Groß, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Chukwuemeka – Guirassy.
Sestavy:
Schwäbe (C) – Hübers, Martel, Özkacar – Sebulonsen, Jóhannesson, Huseinbašić, Lund – Kamiński, S. El Mala – Bülter.
Náhradníci:
Meyer – Anselmino, Beier, Bellingham, Brandt, Couto, Sabitzer, Silva, Süle.
Náhradníci:
Zieler – Ache, Castro-Montes, Heintz, Kainz, Krauß, Maina, Schmied, Waldschmidt.

Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Leverkusen vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:30
  • 1.85
  • 3.93
  • 4.26
Stuttgart vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
26.10. 17:30
  • 1.80
  • 4.10
  • 4.34

9. kolo

Augsburg vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
31.10. 20:30
  • 3.65
  • 3.99
  • 1.86
Union Berlín vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.70
  • 3.22
  • 2.59
St. Pauli vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.05
  • 3.48
  • 3.43
RB Lipsko vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.06
  • 3.95
  • 3.08
Mohuč vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 1.98
  • 3.85
  • 3.36
Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 3.40
  • 4.03
  • 1.92
Bayern Mnichov vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
1.11. 18:30
  • 1.23
  • 6.83
  • 9.42
1. FC Köln vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
2.11. 15:30
  • 1.95
  • 3.81
  • 3.49
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 8 8 0 0 30:4 24
2. RB LipskoRB Lipsko 8 6 1 1 16:9 19
3. StuttgartStuttgart 7 5 0 2 11:6 15
4. Borussia DortmundDortmund 7 4 2 1 13:6 14
5. LeverkusenLeverkusen 7 4 2 1 16:11 14
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 4 1 3 21:18 13
7. HoffenheimHoffenheim 8 4 1 3 15:13 13
8. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 7 3 2 2 12:10 11
9. Werder BrémyBrémy 8 3 2 3 12:16 11
10. Union BerlínUnion Berlín 8 3 1 4 11:15 10
11. FreiburgFreiburg 7 2 3 2 11:11 9
12. WolfsburgWolfsburg 8 2 2 4 9:13 8
13. Hamburger SVHamburg 8 2 2 4 7:11 8
14. St. PauliSt. Pauli 8 2 1 5 8:14 7
15. AugsburgAugsburg 8 2 1 5 12:20 7
16. MohučMohuč 7 1 1 5 8:14 4
17. HeidenheimHeidenheim 8 1 1 6 7:16 4
18. MönchengladbachMönchengladbach 8 0 3 5 6:18 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Liberec - Jablonec 0:0, tři žluté na obou stranách, hosté mohou do čela

Sledujeme online

Pokud zvítězí v podještědském derby, minimálně do neděle se jablonečtí fotbalisté posunou do čela tabulky Chance Ligy. Zápas s Libercem má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  18:56

ONLINE: Nováček v závěru zmrazil Chelsea, do akce jdou United, večer hraje Liverpool

Sledujeme online

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl velké překvapení. Nováček ze Sunderlandu zvítězil na hřišti Chelsea 2:1 a v průběžné tabulce je druhý. Newcastle si stejným výsledkem poradil s...

25. října 2025  15:50,  aktualizováno  18:34

Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední...

25. října 2025  18:27

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

Táborsko promarnilo šanci jít do čela, remízy se urodily i v Příbrami a Kroměříži

Fotbalisté Táborska ve 14. kole druhé ligy remizovali doma s rezervou Slavie 1:1 a nevyužili možnost jít do čela tabulky. Bodově se pouze dotáhli na Zbrojovku Brno, kterou v neděli čeká zápas ve...

25. října 2025  17:11

Chtěl bych, aby moje trefy lámaly zápasy. Tanko o spoluhráčích i těžkém období

Na jaře, po svém přestupu z ostravského Baníku, dal za Pardubice jediný gól. V letošní sezoně už má však nigerijský forvard Abdullahi Tanko na kontě tři, z toho dva v posledních dvou kolech. Dnes od...

25. října 2025  12:12

Messi na úvod play off MLS zařídil dvěma góly výhru Miami nad Nashvillem

Lionel Messi v úvodním zápase prvního kola play off MLS pomohl fotbalistům Interu Miami dvěma góly k domácí výhře 3:1 nad Nashvillem. Druhé utkání série hrané na dvě vítězství je na programu za týden.

25. října 2025  8:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

V pondělí dohrávkou zakončil osmé kolo anglické fotbalové ligy, teď předehrávkou odstartoval to deváté. West Ham, v jehož sestavě nechyběl do 65. minuty ani český záložník Tomáš Souček, ale na půdě...

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:23

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.