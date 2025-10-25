Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Asllani poslal Hoffenheim do vedení v 18. minutě, v nastavení první půle zvýšil Lemperle a gólové konto domácích uzavřel v druhém dějství Kramarič. V 75. minutě zachytili hosté Hranáčovu rozehrávku a z následné akce vstřelil Schimmer jedinou branku hostů.
Utkání v Mönchengladbachu začalo o 15 minut později kvůli pozdnímu příjezdu hostujících fanoušků. Ti už v 19. minutě viděli červenou kartu pro domácího Castropa, jenž tvrdě zfauloval Díaze.
Borussia se houževnatě bránila až do 64. minuty, kdy unavenou obranu překonal Kimmich. Bayern zvýšil o pět minut později, po týmové akci se prosadil Guerreiro.
Borussia mohla v 75. minutě snížit, ale záložník Stöger z penalty trefil jen tyč. Místo toho přidal pojistku obhájců titulu teprve sedmnáctiletý talent Karl. V bundeslize se prosadil poprvé a navázal na středeční trefu do sítě Brugg v Lize mistrů.
Lipsko deklasovalo bezmocný Augsburg 6:0. Gólové hody odstartovalo už v desáté minutě, kdy se poprvé od letního přestupu z Leganés trefil další mladík osmnáctiletý Diomande.
Reprezentanta Pobřeží Slonoviny ještě do přestávky doplnili Cardoso, Nusa a Baumgartner, ve druhém dějství dokonali rozklad Augsburgu Ouedraogo a Lukeba.
Frankfurt díky dvěma brankám letní posily Burkardta doma porazil St. Pauli 2:0 a patří mu šesté místo. Hosté prohráli popáté za sebou a jsou čtrnáctí, o bod za městským rivalem Hamburkem.
Ten dnes prohrál s Wolfsburgem 0:1 po gólu Daghima, v nastavení prvního poločasu mohl vyrovnat Königsdorffer, ale penaltu neproměnil.
18. Asllani
45+1. Lemperle
63. Kramarić
75. Schimmer
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo – Avdullahu, Burger (66. Prömel) – Asllani (77. Damar), Kramarić (83. Kabak), Touré (66. Prass) – Lemperle (77. Moerstedt).
Ramaj – Mainka (C), Gimber (46. Niehues), Siersleben – Traoré (78. Pieringer), Dorsch (46. Honsak), Schöppner, Föhrenbach – Beck (66. Busch), Ibrahimović – Zivzivadze (46. Schimmer).
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Tohumcu.
K. Müller – Keller, Kerber, Kolle.
56. Hajdari
89. Schöppner
Rozhodčí: Jöllenbeck – Weickenmeier, Stegemann
64. Kimmich
69. Guerreiro
81. Karl
Nicolas – Castrop, Elvedi, Netz (76. Ullrich), Diks – Sander, Engelhardt – Honorat (75. Scally), Stöger (84. Reyna), Reitz (C) (84. Fraulo) – Tabaković (63. Mačino).
Urbig – Boey (46. Guerreiro), Upamecano (46. Laimer), Kim Min-čä, Bischof (82. Stanišić) – Kimmich, Goretzka – Olise, Kane, Díaz (76. Karl) – Jackson (59. Gnabry).
Omlin – Friedrich, Neuhaus, Urbich.
Neuer – Mike, Pavlović, Tah.
28. Upamecano, 38. Díaz
19. Castrop
10. Diomande
18. Cardoso
22. Nusa
38. Baumgartner
56. Ouédraogo
65. Lukeba
Dahmen – Matsima, Giannoulis (64. Rexhbeçaj), N. Banks – Massengo, Jakić (C), Fellhauer, Claude-Maurice (77. Dardari), Kade (77. Wolf) – Rieder (64. Gharbi) – Saad (64. Tietz).
Gulácsi – Orbán (70. Bitshiabu), Raum (C), Lukeba – Seiwald, Baumgartner (63. Schlager), Baku, Ouédraogo (70. Maksimović) – Nusa, Cardoso (63. Harder), Diomande (63. Gomis).
Labrović – Essende, K. Schlotterbeck, Zesiger.
Vandevoordt – Bakayoko, Banzuzi, Klostermann.
24. Claude-Maurice, 28. N. Banks, 89. Dardari
90+2. Schlager
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn
36. Burkardt
56. Burkardt
Zetterer – Kristensen, Koch (C), Theate, Brown – Dōan (86. Collins), Šájbí (86. Larsson), Schirí, Uzun (71. Götze), Knauff (71. Bahoya) – Burkardt (78. Wahi).
Vasilj – Mets (86. Irvine), Smith (C), Wahl – Oppie, Fudžita, Sinani, Saliakas – Lage (61. Afolayan) – Hountondji (61. Metcalfe), Kaars (70. Ceesay).
Santos – Amenda, Batshuayi, Dahúd.
Voll – Ahlstrand, Dźwigała, Pyrka, Ritzka.
38. Lage
Rozhodčí: Braun
Počet diváků: 59500
15. Daghim
Heuer Fernandes – Capaldo (89. Ramos), Vušković, Elfadli (89. Pherai) – Muheim, Remberg, Lokonga (64. Vieira), Mikelbrencis (77. Baldé) – Dompé, Königsdörffer (64. Poulsen), Philippe.
Grabara – Kumbedi (86. Maehle), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Souza (57. Dárdai), Arnold – Daghim, Eriksen (68. Svanberg), Amúra (57. Wimmer) – Wind (68. Skov Olsen).
Peretz – Meffert, Røssing-Lelesiit, Torunarigha.
M. Müller – Gerhardt, Majer, Pejčinović.
71. Vušković, 90+6. Merlin Polzin (trenér)
24. Souza, 28. Amúra, 68. Wind, 71. Svanberg, 76. Paul Simonis (trenér), 90. Wimmer
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Groß, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Chukwuemeka – Guirassy.
Schwäbe (C) – Hübers, Martel, Özkacar – Sebulonsen, Jóhannesson, Huseinbašić, Lund – Kamiński, S. El Mala – Bülter.
Meyer – Anselmino, Beier, Bellingham, Brandt, Couto, Sabitzer, Silva, Süle.
Zieler – Ache, Castro-Montes, Heintz, Kainz, Krauß, Maina, Schmied, Waldschmidt.
Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller