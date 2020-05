Začneme derby v Dortmundu, nebo Bayernem? Start bundesligy se prý blíží

Kádr Aue v karanténě V německém fotbale se objevil další případ nákazy koronavirem. Pozitivní test v rámci druhé vlny plošného testování měl člen realizačního týmu druholigového Aue. Do domácí karantény zamířil kompletní kádr. Vedení německé ligy v pondělí oznámilo, že mezi 36 celky první a druhé soutěže před možným obnovením přerušené sezony bylo deset pozitivních případů. Celý tým Aue bude v dobrovolné domácí karanténě nejméně do čtvrtka, kdy by měla začít třetí vlna plošného testování. (ČTK)