Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Schick navázal na přesný zásah z minulého kola proti Augsburgu, kterému ale Leverkusenu podlehl 1:2. Pak prohrál i v semifinále Německého poháru s Bayernem.
V Kolíně nad Rýnem vykročil za vítězstvím v závěru prvního poločasu, kdy český kanonýr potrestal z penalty Martelovu ruku. Krátce po přestávce si Schick naběhl na Tellův centr a skóroval potřinácté v tomto bundesligovém ročníku.
Ve své šesté sezoně v Leverkusenu pokořil hranici 100 branek, na což potřeboval 206 zápasů.
V aktuálním ročníku se Schick dělí o páté místo v tabulce střelců, které kraluje Kane. Anglický útočník, který přišel v Mohuči do hry po přestávce, dal už 33. gól v soutěži. Skvělým obratem vyslal Bayern vizitku fotbalistům Paris St. Germain před úterním úvodním semifinále Ligy mistrů.
Poslední Heidenheim vyhrál záchranářský souboj se St. Pauli 2:0 a ještě může doufat v udržení mezi elitou. Tři kola před koncem ztrácí čtyři body na barážovou 16. příčku, na níž figuruje jeho dnešní soupeř.
78. Waldschmidt
43. Schick
52. Schick
Schwäbe (C) – Özkacar, Simpson-Pusey, Sebulonsen – Lund (72. Chávez), Martel (85. Niang), Jóhannesson (72. Waldschmidt), Maina (60. Castro-Montes) – Kamiński – M. El Mala, Bülter (60. Thielmann).
Blaswich – Tapsoba, Andrich (C), Quansah (85. Badé) – Grimaldo, García (72. E. Fernández), Palacios, Culbreath (72. Arthur) – Tella (72. ben Seghír), Maza (61. Tillman) – Schick.
Zieler – van den Berg, Schmied, Krauß.
Omlin – Oermann, Hofmann, Poku.
45. Jóhannesson
10. Tapsoba, 90+6. Blaswich
Rozhodčí: Hartmann Robert
Počet diváků: 50000
15. Kohr
29. Nebel
45+3. S. Becker
54. Jackson
73. Olise
81. Musiala
83. Kane
Batz – da Costa, Posch, Kohr (85. Weiper) – Widmer (C) (80. Caci), Nebel (85. Bøving), Sano, Amiri (80. Maloney), Mwene – S. Becker (72. Sieb), Tietz.
Urbig – Laimer, Kim Min-čä, Itó, Davies (57. Stanišić) – Pavlović (46. Kane), Ndiaye (77. Tah) – Guerreiro (57. Musiala), Goretzka, Díaz (46. Olise) – Jackson.
Zentner – Potulski, Kawasaki, Veratschnig.
Neuer – Pavič, Ofli, Assomo.
20. Kohr
33. Laimer, 90+7. Olise
Rozhodčí: Martin Petersen
3. Zivzivadze
82. Dinkçi
Ramaj – Busch, Mainka (C), Föhrenbach, Behrens – Schöppner, Dorsch (85. Niehues), Beck (56. Kerber) – Dinkçi (90+1. Ibrahimović) – Pieringer (90+1. Schimmer), Zivzivadze (90+1. S. Conteh).
Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Saliakas (64. Ritzka), Rasmussen (46. Smith), Irvine (C), Pyrka – Sinani (88. Metcalfe), Fudžita (46. Kaars) – Hountondji (64. Ceesay).
Feller – Siersleben, Traoré, Stergiou.
Voll – Oppie, Dźwigała, Hara.
76. Kaars
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz
Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Maehle, Eriksen (C), Souza, Zehnter (70. Kumbedi) – Wimmer (83. Paredes), Amúra (70. Daghim) – Pejčinović.
Nicolas – Sander, Elvedi, Chiarodia (90+2. Takai) – Engelhardt – Scally, Reitz (C), Stöger (77. Reyna), Castrop – Honorat (77. Hack), Tabaković (89. Mačino).
Pervan – Jenz, Majer, Gerhardt, Arnold, Šiogai.
Olschowsky – Ullrich, Mohya, Neuhaus, Bolin.
90+4. Daghim
61. Chiarodia, 90+4. Reitz, 90+5. Hack
90+2. Castrop
Rozhodčí: T. Stieler – L. Koslowski, J. Neitzel-Petersen
Počet diváků: 27947
44. Kade
66. Dóan
Dahmen – Chaves, Gouweleeuw (C) (85. Matsima), Zesiger – Fellhauer (73. Wolf), Massengo (73. Jakić), Rieder, Giannoulis – Kade, Claude-Maurice (85. Kömür) – Gregoritsch (59. Ribeiro).
Zetterer – Amenda (82. Kristensen), Koch (C), Schirí, Brown – Larsson, Højlund (88. Šájbí) – Amajmúni (46. Knauff), Uzun (88. Burkardt), Kalimuendo – Arrhov (46. Dóan).
Labrović – Keitel, Ogundu, K. Schlotterbeck.
Siljevic – Ebnoutalib, Götze, Theate.
70. Massengo
7. Schirí, 46. Dóan
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann
Rozhodčí: Robert Schröder – René Rohde, Patrick Kessel