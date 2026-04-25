Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Autor: ,
  17:56
Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Jeho tým se posunul na páté místo neúplné tabulky o bod před Hoffenheim, který hraje večer v Hamburku. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v úvodu druhého poločasu 0:3, ale nakonec zvítězil 4:3 zásluhou trefy nejlepšího střelce soutěže Harryho Kanea z 83. minuty.
Fotogalerie4

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Schick navázal na přesný zásah z minulého kola proti Augsburgu, kterému ale Leverkusenu podlehl 1:2. Pak prohrál i v semifinále Německého poháru s Bayernem.

V Kolíně nad Rýnem vykročil za vítězstvím v závěru prvního poločasu, kdy český kanonýr potrestal z penalty Martelovu ruku. Krátce po přestávce si Schick naběhl na Tellův centr a skóroval potřinácté v tomto bundesligovém ročníku.

Patrik Schick bojuje o míč s Jahmaiem Simpsonem-Puseym z Kolína nad Rýnem.

Ve své šesté sezoně v Leverkusenu pokořil hranici 100 branek, na což potřeboval 206 zápasů.

V aktuálním ročníku se Schick dělí o páté místo v tabulce střelců, které kraluje Kane. Anglický útočník, který přišel v Mohuči do hry po přestávce, dal už 33. gól v soutěži. Skvělým obratem vyslal Bayern vizitku fotbalistům Paris St. Germain před úterním úvodním semifinále Ligy mistrů.

Poslední Heidenheim vyhrál záchranářský souboj se St. Pauli 2:0 a ještě může doufat v udržení mezi elitou. Tři kola před koncem ztrácí čtyři body na barážovou 16. příčku, na níž figuruje jeho dnešní soupeř.

Německá Bundesliga
31. kolo 25. 4. 2026 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Leverkusen Leverkusen 1:2 (0:1)
Góly:
78. Waldschmidt
Góly:
43. Schick
52. Schick
Sestavy:
Schwäbe (C) – Özkacar, Simpson-Pusey, Sebulonsen – Lund (72. Chávez), Martel (85. Niang), Jóhannesson (72. Waldschmidt), Maina (60. Castro-Montes) – Kamiński – M. El Mala, Bülter (60. Thielmann).
Sestavy:
Blaswich – Tapsoba, Andrich (C), Quansah (85. Badé) – Grimaldo, García (72. E. Fernández), Palacios, Culbreath (72. Arthur) – Tella (72. ben Seghír), Maza (61. Tillman) – Schick.
Náhradníci:
Zieler – van den Berg, Schmied, Krauß.
Náhradníci:
Omlin – Oermann, Hofmann, Poku.
Žluté karty:
45. Jóhannesson
Žluté karty:
10. Tapsoba, 90+6. Blaswich

Rozhodčí: Hartmann Robert

Počet diváků: 50000

Německá Bundesliga
31. kolo 25. 4. 2026 15:30
Mohuč Mohuč : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 3:4 (3:0)
Góly:
15. Kohr
29. Nebel
45+3. S. Becker
Góly:
54. Jackson
73. Olise
81. Musiala
83. Kane
Sestavy:
Batz – da Costa, Posch, Kohr (85. Weiper) – Widmer (C) (80. Caci), Nebel (85. Bøving), Sano, Amiri (80. Maloney), Mwene – S. Becker (72. Sieb), Tietz.
Sestavy:
Urbig – Laimer, Kim Min-čä, Itó, Davies (57. Stanišić) – Pavlović (46. Kane), Ndiaye (77. Tah) – Guerreiro (57. Musiala), Goretzka, Díaz (46. Olise) – Jackson.
Náhradníci:
Zentner – Potulski, Kawasaki, Veratschnig.
Náhradníci:
Neuer – Pavič, Ofli, Assomo.
Žluté karty:
20. Kohr
Žluté karty:
33. Laimer, 90+7. Olise

Rozhodčí: Martin Petersen

Německá Bundesliga
31. kolo 25. 4. 2026 15:30
Heidenheim Heidenheim : St. Pauli St. Pauli 2:0 (1:0)
Góly:
3. Zivzivadze
82. Dinkçi
Góly:
Sestavy:
Ramaj – Busch, Mainka (C), Föhrenbach, Behrens – Schöppner, Dorsch (85. Niehues), Beck (56. Kerber) – Dinkçi (90+1. Ibrahimović) – Pieringer (90+1. Schimmer), Zivzivadze (90+1. S. Conteh).
Sestavy:
Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Saliakas (64. Ritzka), Rasmussen (46. Smith), Irvine (C), Pyrka – Sinani (88. Metcalfe), Fudžita (46. Kaars) – Hountondji (64. Ceesay).
Náhradníci:
Feller – Siersleben, Traoré, Stergiou.
Náhradníci:
Voll – Oppie, Dźwigała, Hara.
Žluté karty:
Žluté karty:
76. Kaars

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Německá Bundesliga
31. kolo 25. 4. 2026 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : Mönchengladbach Mönchengladbach 0:0 (0:0)
Sestavy:
Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Maehle, Eriksen (C), Souza, Zehnter (70. Kumbedi) – Wimmer (83. Paredes), Amúra (70. Daghim) – Pejčinović.
Sestavy:
Nicolas – Sander, Elvedi, Chiarodia (90+2. Takai) – Engelhardt – Scally, Reitz (C), Stöger (77. Reyna), Castrop – Honorat (77. Hack), Tabaković (89. Mačino).
Náhradníci:
Pervan – Jenz, Majer, Gerhardt, Arnold, Šiogai.
Náhradníci:
Olschowsky – Ullrich, Mohya, Neuhaus, Bolin.
Žluté karty:
90+4. Daghim
Žluté karty:
61. Chiarodia, 90+4. Reitz, 90+5. Hack
Červené karty:
Červené karty:
90+2. Castrop

Rozhodčí: T. Stieler – L. Koslowski, J. Neitzel-Petersen

Počet diváků: 27947

Německá Bundesliga
31. kolo 25. 4. 2026 15:30
Augsburg Augsburg : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
Góly:
44. Kade
Góly:
66. Dóan
Sestavy:
Dahmen – Chaves, Gouweleeuw (C) (85. Matsima), Zesiger – Fellhauer (73. Wolf), Massengo (73. Jakić), Rieder, Giannoulis – Kade, Claude-Maurice (85. Kömür) – Gregoritsch (59. Ribeiro).
Sestavy:
Zetterer – Amenda (82. Kristensen), Koch (C), Schirí, Brown – Larsson, Højlund (88. Šájbí) – Amajmúni (46. Knauff), Uzun (88. Burkardt), Kalimuendo – Arrhov (46. Dóan).
Náhradníci:
Labrović – Keitel, Ogundu, K. Schlotterbeck.
Náhradníci:
Siljevic – Ebnoutalib, Götze, Theate.
Žluté karty:
70. Massengo
Žluté karty:
7. Schirí, 46. Dóan

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann

Německá Bundesliga
31. kolo 25. 4. 2026 18:30
Hamburger SV Hamburger SV : Hoffenheim Hoffenheim 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Robert Schröder – René Rohde, Patrick Kessel

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 31 26 4 1 113:32 82
2. Borussia DortmundDortmund 30 19 7 4 61:31 64
3. RB LipskoRB Lipsko 31 19 5 7 62:38 62
4. StuttgartStuttgart 30 17 5 8 62:42 56
5. LeverkusenLeverkusen 31 16 7 8 62:42 55
6. HoffenheimHoffenheim 30 16 6 8 59:44 54
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 31 11 10 10 56:58 43
8. FreiburgFreiburg 30 12 7 11 44:48 43
9. AugsburgAugsburg 31 10 7 14 39:55 37
10. MohučMohuč 31 8 10 13 39:49 34
11. MönchengladbachMönchengladbach 31 7 11 13 36:50 32
12. Union BerlínUnion Berlín 31 8 8 15 35:55 32
13. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 31 7 10 14 45:53 31
14. Hamburger SVHamburg 30 7 10 13 33:48 31
15. Werder BrémyBrémy 30 8 7 15 35:53 31
16. St. PauliSt. Pauli 31 6 8 17 26:53 26
17. WolfsburgWolfsburg 31 6 7 18 41:66 25
18. HeidenheimHeidenheim 31 5 7 19 35:66 22

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.