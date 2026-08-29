Schick se opět trefil, Leverkusen i tak padl s nováčkem. Prohráli i Češi z Hoffenheimu

Schick, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, skóroval v 77. minutě, kdy patičkou tečoval střelu alžírského křídelníka Mazy a snížil na 1:3. Český útočník se proti Elversbergu trefil počtvrté v kariéře. Ve dvou předchozích zápasech proti němu skóroval v Německém poháru v roce 2022 a 2024.
Teď navíc navázal na pohárovou trefu z minulého týdne proti Wehenu (4:0) i čtyři další zásahy v přípravě.
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Schick do českého dresu nadále nechce: Reprezentace mi spíš brala, než dávala
Elversberg, který v posledních pěti sezonách zažil tři postupy, si dnes jako 59. klub v nejvyšší soutěži odbyl bundesligový debut. Zároveň se stal první týmem od roku 2016, který v prvním utkání mezi německou elitou bodoval.
Nováčkovi k tomu pomohl skvělý vstup do zápasu, kdy v úvodních deseti minutách dvakrát skóroval. Nejprve se trefil Bulhar Petkov, jehož střelu tečoval stoper Badé, a následně Američan Campbell potrestal při rozehrávce chybu druhého ze stoperů Tapsoby.
Leverkusen pod vedením nového trenéra Carlese Martíneze Novella nevstoupil dobře ani do druhého poločasu a minutu po jeho začátku inkasoval potřetí. Gólmana Flekkena tentokrát překonal z bezprostřední blízkosti francouzský útočník Mokwa po centru autora prvního gólu Petkova.
Šlo o poslední přímé zakončení na branku hostů, než se Leverkusen dostal do drtivého tlaku, který po Schickově trefě vyústil i v druhý gól. V první minutě nastavení se prosadil střídající Kamerunec Kofane. První porážku Bayeru proti bundesligovému nováčkovi po 20 zápasech ale neodvrátil.
Hoffenheim v Kolíně nad Rýnem dvakrát vedl, ale nezvládl závěrečných 20 minut, během nichž dvakrát inkasoval od střídajícího útočníka Dallingy. Nová posila na hostování z Boloni vstřelila v úvodním ligovém zápase stejně gólů jako za celou minulou sezonu v Serii A.
Brankám nizozemského útočníka předcházela trefa stopera Kabaka, kterou tureckému zadákovi připravil centrem z rohového kopu Coufal. Krajní bek českého národního týmu odehrál celý zápas. Stoper Hranáč vstoupil do hry v 53. minutě, kdy naopak hřiště opustil útočník Hložek. Hložkův nástupce Moerstedt krátce po příchodu na trávník neproměnil penaltu.
Lipsko zvítězilo 3:0 nad Mönchengladbachem, útočník Tomáš Čvančara v dresu poražených do utkání nezasáhl kvůli zraněnému tříslu. Frankfurt promarnil dvougólový náskok a remizoval 3:3 na hřišti Unionu Berlín. Hattrick za Eintracht zaznamenal útočník Ebnoutalib. Mohuč remizovala 0:0 s nováčkem Paderbornem.
Večer zvítězil Dortmund 2:0 nad Hamburkem. Utkání rozhodl favorit už do poločasu. V 9. minutě se trefil guinejský útočník Guirassy přízemní střelou ke vzdálenější tyči a v poločasovém nastavení se prosadil Řek Konstantelias, jehož střelu ještě tečoval hostující stoper Bornauw.
9. Guirassy
45+1. Bornauw (vla.)
Kobel – Ryerson (74. Mané), Anton (C), Gadou – Beier (84. Prates), Bellingham, Nmecha (74. Veerman), Svensson – Karetsas (74. Inácio), Guirassy, Konstantelias (54. Sabitzer).
Heuer Fernandes – Capaldo, Bornauw, Torunarigha (82. Nádir) – Jatta (82. Poulsen), Remberg (C), Sambi Lokonga, Lemke (89. Philippe) – Adeline (67. Stange), Grønbaek – Daka (67. Moffi).
Meyer – Albert, Reggiani, Silva.
Tangvik – Amoako, Elfadli, Nandja.
58. Ryerson, 85. Svensson
21. Sambi Lokonga
77. Inácio
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer
Počet diváků: 81365
8. Petkov
9. Campbell
46. Mokwa
77. Schick
90+1. Kofane
Kristof – Günther, Pinckert, Rohr (82. Le Joncour), Gyamerah (76. Sirch) – Poręba, Keidel – Campbell (65. Krattenmacher), Onyeka (65. Darvich), Petkov – Mokwa (76. Schnellbacher).
Flekken – Gutiérrez, Tapsoba, Badé (55. Quansah), Vázquez (55. Kofane) – García, Fernández (55. Medina) – Moreira (86. Boniface), Tillman (66. Hofmann), Maza – Schick.
Boss – Condé, Futkeu, Mickelson.
Blaswich – Andrich, Arthur, Belocian.
29. Rohr, 41. Campbell, 89. Kristof
53. Maza, 78. Medina
Rozhodčí: Hartmann – Hüwe, Osmanagic (GER)
51. M. El Mala
72. Dallinga
82. Dallinga
27. Daghim
67. Kabak
Schwäbe (C) – Castro-Montes (90+3. Schmied), Simpson-Pusey, Ločošvili, G. Mensah – Okon-Engstler (65. Schirí), Krauß (90. Bülter), Jóhannesson – Thielmann, Ache (65. Dallinga), M. El Mala (65. Maina).
Baumann (C) – Coufal, Kabak, Hajdari (87. Rots), Bernardo (53. Hranáč) – Avdullahu, Burger – Wimmer (71. De Cat), Daghim (87. Kramarić) – Conte, Hložek (53. Moerstedt).
Zieler – Heskey, van den Berg, Friemel.
Philipp – Abraha, Gendrey, Lenz.
83. Kabak, 90+4. Moerstedt
Rozhodčí: Badstübner – Schüller, Stein
Počet diváků: 49700
3. Latte Lath
79. Querfeld
90+2. Skarke
10. Ebnoutalib
11. Ebnoutalib
67. Ebnoutalib
Raab – Juranović, Querfeld, Van Den Bosch, Rothe – Schäfer (61. Čong U-jong), Khedira (C), Kemlein (76. Haberer), Aebischer (61. Burke) – Latte Lath (61. Skarke), M. Ljubičić (82. Köhn).
Atubolu – Kosugi, Koch, Maluze, Baum – Šájbí, Amajmúni, Onyedika, Uzun (C) – Ebnoutalib (86. Otávio), Burkardt (66. Pimpong).
Klaus – Güther, Trimmel, Uduokhai.
Santos – Chandler, Arrhov, Bahoya, M. Götze, O. Højlund, Aseko.
24. Aebischer, 81. Van Den Bosch
14. Ebnoutalib, 14. Maluze, 85. Onyedika, 90. Otávio
26. Baku
49. Nusa
66. Reitz
Vandevoordt – Baku (73. Henrichs), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Reitz (83. Vermeeren), Seiwald, Banzuzi (83. Harder) – Gruda (73. Bakayoko), T. Gomis (65. Nkunku), Nusa.
Nicolas – Hašioka, Itakura, Diks (C), Ullrich (64. Nguefack) – Sander, Stöger (64. Honorat) – Mohya, Bolin, Hack (64. Lidberg) – Kleindienst (75. Mačino).
Zingerle – Estève, Finkgräfe, Maksimović.
Batz – Herold, Leopold, Leszczyński, Scally.
72. Nusa
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Müller
Počet diváků: 47800
Zentner – da Costa, Gruber, Kohr (80. Potulski) – Caci (73. Widmer), I Čä-song (68. Königsdörffer), Sano, Amiri (C), Mwene – S. Becker (68. Ruoppi), Tietz.
Noll – Hansen (75. Sticker), Scheller, ter Horst – Obermair, Castañeda, Ulrich (75. Baack), Curda (C) – Vidović, Pieringer (90+2. Lippmann), Marino (67. Tigges).
Schwolow – Kawasaki, Maloney, Posch, Nakuzola.
Schubert – Batista Meier, Djurić, Mohr, Zeitler.
90+1. Mwene
38. Castañeda, 72. Hansen
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Unger.
Počet diváků: 33305