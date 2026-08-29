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Schick se opět trefil, Leverkusen i tak padl s nováčkem. Prohráli i Češi z Hoffenheimu

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  21:41

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Leverkusenští fotbalisté Patrik Schick a Ibrahim Maza se chystají na rozehrávku po inkasovaném gólu. | foto: Reuters

Patrik Schick skóroval v dresu Leverkusenu v prvním kole německé ligy, ale jeho tým překvapivě prohrál 2:3 na hřišti nováčka Elversbergu. Porážku 2:3 utrpěli i fotbalisté Hoffenheimu s Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Adamem Hložkem, kteří podlehli domácímu Kolínu nad Rýnem. Coufal na druhý gól svého týmu přihrával.

Schick, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, skóroval v 77. minutě, kdy patičkou tečoval střelu alžírského křídelníka Mazy a snížil na 1:3. Český útočník se proti Elversbergu trefil počtvrté v kariéře. Ve dvou předchozích zápasech proti němu skóroval v Německém poháru v roce 2022 a 2024.

Teď navíc navázal na pohárovou trefu z minulého týdne proti Wehenu (4:0) i čtyři další zásahy v přípravě.

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Elversberg, který v posledních pěti sezonách zažil tři postupy, si dnes jako 59. klub v nejvyšší soutěži odbyl bundesligový debut. Zároveň se stal první týmem od roku 2016, který v prvním utkání mezi německou elitou bodoval.

Nováčkovi k tomu pomohl skvělý vstup do zápasu, kdy v úvodních deseti minutách dvakrát skóroval. Nejprve se trefil Bulhar Petkov, jehož střelu tečoval stoper Badé, a následně Američan Campbell potrestal při rozehrávce chybu druhého ze stoperů Tapsoby.

Leverkusen pod vedením nového trenéra Carlese Martíneze Novella nevstoupil dobře ani do druhého poločasu a minutu po jeho začátku inkasoval potřetí. Gólmana Flekkena tentokrát překonal z bezprostřední blízkosti francouzský útočník Mokwa po centru autora prvního gólu Petkova.

Český obránce Vladimír Coufal ve službách Hoffenheimu (vlevo) se snaží uhájit míč před kolínským Gideonem Mensahem.

Šlo o poslední přímé zakončení na branku hostů, než se Leverkusen dostal do drtivého tlaku, který po Schickově trefě vyústil i v druhý gól. V první minutě nastavení se prosadil střídající Kamerunec Kofane. První porážku Bayeru proti bundesligovému nováčkovi po 20 zápasech ale neodvrátil.

Hoffenheim v Kolíně nad Rýnem dvakrát vedl, ale nezvládl závěrečných 20 minut, během nichž dvakrát inkasoval od střídajícího útočníka Dallingy. Nová posila na hostování z Boloni vstřelila v úvodním ligovém zápase stejně gólů jako za celou minulou sezonu v Serii A.

Český útočník Adam Hložek v dresu Hoffenheimu bedlivě sleduje, jak se vyvrbí situace, při níž se kolínský brankář Marvin Schwabe střetává s vlastním spoluhráčem Ragnarem Achem.

Brankám nizozemského útočníka předcházela trefa stopera Kabaka, kterou tureckému zadákovi připravil centrem z rohového kopu Coufal. Krajní bek českého národního týmu odehrál celý zápas. Stoper Hranáč vstoupil do hry v 53. minutě, kdy naopak hřiště opustil útočník Hložek. Hložkův nástupce Moerstedt krátce po příchodu na trávník neproměnil penaltu.

Lipsko zvítězilo 3:0 nad Mönchengladbachem, útočník Tomáš Čvančara v dresu poražených do utkání nezasáhl kvůli zraněnému tříslu. Frankfurt promarnil dvougólový náskok a remizoval 3:3 na hřišti Unionu Berlín. Hattrick za Eintracht zaznamenal útočník Ebnoutalib. Mohuč remizovala 0:0 s nováčkem Paderbornem.

Večer zvítězil Dortmund 2:0 nad Hamburkem. Utkání rozhodl favorit už do poločasu. V 9. minutě se trefil guinejský útočník Guirassy přízemní střelou ke vzdálenější tyči a v poločasovém nastavení se prosadil Řek Konstantelias, jehož střelu ještě tečoval hostující stoper Bornauw.

Německá Bundesliga
1. kolo 29. 8. 2026 18:30
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Hamburger SV Hamburger SV 2:0 (2:0)
Góly:
9. Guirassy
45+1. Bornauw (vla.)
Góly:
Sestavy:
Kobel – Ryerson (74. Mané), Anton (C), Gadou – Beier (84. Prates), Bellingham, Nmecha (74. Veerman), Svensson – Karetsas (74. Inácio), Guirassy, Konstantelias (54. Sabitzer).
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo, Bornauw, Torunarigha (82. Nádir) – Jatta (82. Poulsen), Remberg (C), Sambi Lokonga, Lemke (89. Philippe) – Adeline (67. Stange), Grønbaek – Daka (67. Moffi).
Náhradníci:
Meyer – Albert, Reggiani, Silva.
Náhradníci:
Tangvik – Amoako, Elfadli, Nandja.
Žluté karty:
58. Ryerson, 85. Svensson
Žluté karty:
21. Sambi Lokonga
Červené karty:
77. Inácio
Červené karty:

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer

Počet diváků: 81365

Německá Bundesliga
1. kolo 29. 8. 2026 15:30
Elversberg Elversberg : Leverkusen Leverkusen 3:2 (2:0)
Góly:
8. Petkov
9. Campbell
46. Mokwa
Góly:
77. Schick
90+1. Kofane
Sestavy:
Kristof – Günther, Pinckert, Rohr (82. Le Joncour), Gyamerah (76. Sirch) – Poręba, Keidel – Campbell (65. Krattenmacher), Onyeka (65. Darvich), Petkov – Mokwa (76. Schnellbacher).
Sestavy:
Flekken – Gutiérrez, Tapsoba, Badé (55. Quansah), Vázquez (55. Kofane) – García, Fernández (55. Medina) – Moreira (86. Boniface), Tillman (66. Hofmann), Maza – Schick.
Náhradníci:
Boss – Condé, Futkeu, Mickelson.
Náhradníci:
Blaswich – Andrich, Arthur, Belocian.
Žluté karty:
29. Rohr, 41. Campbell, 89. Kristof
Žluté karty:
53. Maza, 78. Medina

Rozhodčí: Hartmann – Hüwe, Osmanagic (GER)

Německá Bundesliga
1. kolo 29. 8. 2026 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Hoffenheim Hoffenheim 3:2 (0:1)
Góly:
51. M. El Mala
72. Dallinga
82. Dallinga
Góly:
27. Daghim
67. Kabak
Sestavy:
Schwäbe (C) – Castro-Montes (90+3. Schmied), Simpson-Pusey, Ločošvili, G. Mensah – Okon-Engstler (65. Schirí), Krauß (90. Bülter), Jóhannesson – Thielmann, Ache (65. Dallinga), M. El Mala (65. Maina).
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Kabak, Hajdari (87. Rots), Bernardo (53. Hranáč) – Avdullahu, Burger – Wimmer (71. De Cat), Daghim (87. Kramarić) – Conte, Hložek (53. Moerstedt).
Náhradníci:
Zieler – Heskey, van den Berg, Friemel.
Náhradníci:
Philipp – Abraha, Gendrey, Lenz.
Žluté karty:
Žluté karty:
83. Kabak, 90+4. Moerstedt

Rozhodčí: Badstübner – Schüller, Stein

Počet diváků: 49700

Německá Bundesliga
1. kolo 29. 8. 2026 15:30
Union Berlín Union Berlín : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3:3 (1:2)
Góly:
3. Latte Lath
79. Querfeld
90+2. Skarke
Góly:
10. Ebnoutalib
11. Ebnoutalib
67. Ebnoutalib
Sestavy:
Raab – Juranović, Querfeld, Van Den Bosch, Rothe – Schäfer (61. Čong U-jong), Khedira (C), Kemlein (76. Haberer), Aebischer (61. Burke) – Latte Lath (61. Skarke), M. Ljubičić (82. Köhn).
Sestavy:
Atubolu – Kosugi, Koch, Maluze, Baum – Šájbí, Amajmúni, Onyedika, Uzun (C) – Ebnoutalib (86. Otávio), Burkardt (66. Pimpong).
Náhradníci:
Klaus – Güther, Trimmel, Uduokhai.
Náhradníci:
Santos – Chandler, Arrhov, Bahoya, M. Götze, O. Højlund, Aseko.
Žluté karty:
24. Aebischer, 81. Van Den Bosch
Žluté karty:
14. Ebnoutalib, 14. Maluze, 85. Onyedika, 90. Otávio
Německá Bundesliga
1. kolo 29. 8. 2026 15:30
RB Lipsko RB Lipsko : Mönchengladbach Mönchengladbach 3:0 (1:0)
Góly:
26. Baku
49. Nusa
66. Reitz
Góly:
Sestavy:
Vandevoordt – Baku (73. Henrichs), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Reitz (83. Vermeeren), Seiwald, Banzuzi (83. Harder) – Gruda (73. Bakayoko), T. Gomis (65. Nkunku), Nusa.
Sestavy:
Nicolas – Hašioka, Itakura, Diks (C), Ullrich (64. Nguefack) – Sander, Stöger (64. Honorat) – Mohya, Bolin, Hack (64. Lidberg) – Kleindienst (75. Mačino).
Náhradníci:
Zingerle – Estève, Finkgräfe, Maksimović.
Náhradníci:
Batz – Herold, Leopold, Leszczyński, Scally.
Žluté karty:
72. Nusa
Žluté karty:

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Müller

Počet diváků: 47800

Německá Bundesliga
1. kolo 29. 8. 2026 15:30
Mohuč Mohuč : SC Paderborn SC Paderborn 0:0 (0:0)
Sestavy:
Zentner – da Costa, Gruber, Kohr (80. Potulski) – Caci (73. Widmer), I Čä-song (68. Königsdörffer), Sano, Amiri (C), Mwene – S. Becker (68. Ruoppi), Tietz.
Sestavy:
Noll – Hansen (75. Sticker), Scheller, ter Horst – Obermair, Castañeda, Ulrich (75. Baack), Curda (C) – Vidović, Pieringer (90+2. Lippmann), Marino (67. Tigges).
Náhradníci:
Schwolow – Kawasaki, Maloney, Posch, Nakuzola.
Náhradníci:
Schubert – Batista Meier, Djurić, Mohr, Zeitler.
Žluté karty:
90+1. Mwene
Žluté karty:
38. Castañeda, 72. Hansen

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Unger.

Počet diváků: 33305

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Freiburg vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:30
  • 1.95
  • 3.81
  • 3.95
Augsburg vs. Schalke 04 //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:30
  • 2.21
  • 3.78
  • 3.21

2. kolo

Stuttgart vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
4.9. 20:30
  • 1.44
  • 5.05
  • 5.76
Leverkusen vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
5.9. 15:30
  • 1.50
  • 4.65
  • 5.52
Mönchengladbach vs. Elversberg //www.idnes.cz/sport
5.9. 15:30
  • 1.61
  • 4.16
  • 4.94
Hoffenheim vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
5.9. 15:30
  • 2.57
  • 3.86
  • 2.40
SC Paderborn vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
5.9. 15:30
  • 2.74
  • 3.57
  • 2.38
Werder Brémy vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
5.9. 15:30
  • 3.16
  • 3.90
  • 2.04
Schalke 04 vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 9.13
  • 6.36
  • 1.25
Hamburger SV vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:30
  • 2.51
  • 3.56
  • 2.59
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:1 3
2. RB LipskoRB Lipsko 1 1 0 0 3:0 3
3. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 2:0 3
4. ElversbergElversberg 1 1 0 0 3:2 3
5. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 1 1 0 0 3:2 3
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 1 0 1 0 3:3 1
7. Union BerlínUnion Berlín 1 0 1 0 3:3 1
8. MohučMohuč 1 0 1 0 0:0 1
9. SC PaderbornPaderborn 1 0 1 0 0:0 1
10. AugsburgAugsburg 0 0 0 0 0:0 0
11. FreiburgFreiburg 0 0 0 0 0:0 0
12. Schalke 04Schalke 0 0 0 0 0:0 0
13. Werder BrémyBrémy 0 0 0 0 0:0 0
14. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 2:3 0
15. LeverkusenLeverkusen 1 0 0 1 2:3 0
16. Hamburger SVHamburg 1 0 0 1 0:2 0
17. MönchengladbachMönchengladbach 1 0 0 1 0:3 0
18. StuttgartStuttgart 1 0 0 1 1:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

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