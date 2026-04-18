Schick poslal Leverkusen do vedení už ve 12. minutě, když se na úrovni penaltového puntíku pověsil do Tapsobova centru a tvrdou hlavičkou překonal brankáře Dahmena. Bayer však vedení udržel jen tři minuty. Po rohovém kopu Augsburgu se míč odrazil k nohám Jannulise, který jej ještě posunul na Riedera, jenž s přispěním teče jednoho z obránců vyrovnal.
Nerozhodný stav platil až do sedmé minuty nastavení, kdy střídající obránce Culbreath fauloval Ogundua a Rieder z penalty nedal Flekkenovi šanci. Leverkusen se propadl na šesté místo o dva body za Hoffenheim. Na sedmý Frankfurt má Bayer desetibodový náskok.
Hoffenheim otevřel skóre díky smolnému momentu hostujícího obránce Niklase Süleho. Německý reprezentant podklouzl ve vlastním vápně, přičemž se zranil, navíc Kramarič nastřelil jeho ruku, kterou při pádu vytrčil nad sebe. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který Kramarič proměnil. Zraněného Süleho nahradil Bensebajní.
Hoffenheim ve druhém poločase těsný náskok dlouho držel, aniž by Borussii pouštěl do šancí, ale tři minuty před koncem se na hranici půlkruhu do míče opřel nejlepší týmový střelec Guirassy a svým 14. ligovým gólem vyrovnal. V šesté minutě nastavení přišel ještě jeden zvrat - sudí podruhé v utkání přiřkl domácím penaltu, tentokrát za ruku Ryersona, a Kramarič se opět nemýlil. TSG ztrácí na místa zaručující účast v Lize mistrů dva body. Třetí Stuttgart i čtvrté Lipsko, které dělí jen skóre, však odehrály o zápas méně.
|
Premiéra trenérky Marie-Louise Etaové na lavičce Unionu Berlín skončila domácí porážkou 1:2 s Wolfsburgem. VfL se dočkal výhry po 12 kolech a za St. Pauli, jemuž patří barážová 16. příčka, zaostává už jen o dva body. Na přímou záchranu pak ztrácí o další čtyři body více. Alex Král zůstal v domácím týmu mezi náhradníky.
Brémy dvěma góly Stageho a jednou trefou Puertase porazily Hamburk 3:1 a vzdálily se barážové 16. příčce na pět bodů. Hamburk čeká na výhru už pět kol a v tabulce je před dnešním soupeřem jen díky lepšímu skóre.
12. Schick
16. Rieder
90+7. Rieder
Flekken – Quansah (72. Kofane), Badé, Tapsoba – Vázquez (65. Culbreath), Palacios (81. Tillman), García, Grimaldo (C) – Maza, Tella (81. Hofmann) – Schick.
Dahmen – Chaves, Gouweleeuw (C), Zesiger – Fellhauer (81. Wolf), Massengo, Rieder, Giannoulis – Kade (81. Kömür), Claude-Maurice (60. Rexhbeçaj) – Ribeiro (74. Ogundu).
Blaswich – Andrich, ben Seghír, Oermann, Poku.
Labrović – N. Banks, Gharbi, Pedersen, K. Schlotterbeck.
48. Quansah, 86. García
52. Rieder
Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller
Počet diváků: 29282
86. Burke
11. Wimmer
46. Pejčinović
Rønnow – Ansah (68. Skarke), Burke, Doekhi – Ilić, Leite, Querfeld, Rothe (68. Köhn) – Khedira (88. Burcu) – Kemlein (75. Schäfer), Trimmel (C) (88. Haberer).
Grabara – Vavro, Belocian, Koulierakis – Maehle, Eriksen (C), Souza, Zehnter – Amúra (71. Daghim), Wimmer (71. Gerhardt) – Pejčinović.
Klaus – Juranović, Nsoki, Král.
Pervan – Jenz, Kumbedi, Adjetey, Majer, Arnold, Šiogai.
78. Khedira
58. Belocian
Rozhodčí: Badstubner F.
42. Kramarić
90+7. Kramarić
87. Guirassy
Baumann – Kabak, Hajdari, Bernardo (71. Hranáč) – Coufal, Avdullahu, Burger (60. Prömel), Touré (60. Prass) – Kramarić (C) – Asllani, Lemperle (82. Moerstedt).
Kobel (C) – Süle (42. Bensebajní), Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer (71. Inácio), Bellingham, Svensson (71. Brandt) – Beier, Chukwuemeka – Silva (60. Guirassy).
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Campbell, Damar.
Meyer – Albert, Couto, Mané, Özcan.
31. Burger, 77. Prass
84. N. Schlotterbeck, 90+7. Ryerson, 90+10. Inácio
Rozhodčí: Siebert
Zetterer – Amenda, Koch (C), Theate – Šájbí, Larsson, Højlund, Brown – Amajmúni, Kalimuendo – Burkardt.
Vandevoordt – Baku, Klostermann, Bitshiabu, Finkgräfe – Baumgartner (C), Seiwald, Ouédraogo – Diomande, Cardoso, Nusa.
Grahl – Arrhov, Baum, Dóan, Ebnoutalib, Götze, Knauff, Schirí, Uzun.
Gulácsi – Bakayoko, Gomis, Gruda, Harder, Henrichs, Lukeba, Maksimović, Raum.
Rozhodčí: Dankert – Unger, Rohde
37. Stage
56. Stage
90+1. Puertas
41. Glatzel
Backhaus – Sugawara, Coulibaly, Pieper, Deman – Njinmah (90. Stark), Stage (C) (67. Bittencourt), Lynen, Puertas, Schmid – Milošević (61. Grüll).
Heuer Fernandes – Omari, Torunarigha, Capaldo (83. Downs) – Muheim (76. Jatta), Remberg (C), Gronbaek (65. Otele), Mikelbrencis – Vieira – Königsdörffer (76. Stange), Glatzel.
Kolke – Čović, I. Schmidt, Mbangula, Musah, Wöber.
Tangvik – Elfadli, Nandja, Philippe.
45. Deman, 71. Sugawara, 73. Bittencourt, 82. Grüll
45. Königsdörffer, 57. Muheim, 88. Jatta
90+3. Jan Hoepner
79. Otele, 90+3. Loic Faive
Rozhodčí: Exner – Lupp, Kimmeyer
Počet diváků: 40000