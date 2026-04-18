Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

  18:24
Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru porazil Dortmund 2:1. Vladimír Coufal odehrál celé utkání, Robin Hranáč naskočil v 72. minutě. Vedoucímu Bayernu tak stačí v neděli získat bod doma proti Stuttgartu, aby stvrdil zisk 35. bundesligového titulu.

Patrik Schick slaví gól Leverkusenu v utkání s Augsburgu. | foto: AP

Schick poslal Leverkusen do vedení už ve 12. minutě, když se na úrovni penaltového puntíku pověsil do Tapsobova centru a tvrdou hlavičkou překonal brankáře Dahmena. Bayer však vedení udržel jen tři minuty. Po rohovém kopu Augsburgu se míč odrazil k nohám Jannulise, který jej ještě posunul na Riedera, jenž s přispěním teče jednoho z obránců vyrovnal.

Nerozhodný stav platil až do sedmé minuty nastavení, kdy střídající obránce Culbreath fauloval Ogundua a Rieder z penalty nedal Flekkenovi šanci. Leverkusen se propadl na šesté místo o dva body za Hoffenheim. Na sedmý Frankfurt má Bayer desetibodový náskok.

Hoffenheim otevřel skóre díky smolnému momentu hostujícího obránce Niklase Süleho. Německý reprezentant podklouzl ve vlastním vápně, přičemž se zranil, navíc Kramarič nastřelil jeho ruku, kterou při pádu vytrčil nad sebe. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který Kramarič proměnil. Zraněného Süleho nahradil Bensebajní.

Hoffenheim ve druhém poločase těsný náskok dlouho držel, aniž by Borussii pouštěl do šancí, ale tři minuty před koncem se na hranici půlkruhu do míče opřel nejlepší týmový střelec Guirassy a svým 14. ligovým gólem vyrovnal. V šesté minutě nastavení přišel ještě jeden zvrat - sudí podruhé v utkání přiřkl domácím penaltu, tentokrát za ruku Ryersona, a Kramarič se opět nemýlil. TSG ztrácí na místa zaručující účast v Lize mistrů dva body. Třetí Stuttgart i čtvrté Lipsko, které dělí jen skóre, však odehrály o zápas méně.

Paní průkopnice. Union Berlín má trenérku. Stejně tak Břevnov. Kdo bude další?

Premiéra trenérky Marie-Louise Etaové na lavičce Unionu Berlín skončila domácí porážkou 1:2 s Wolfsburgem. VfL se dočkal výhry po 12 kolech a za St. Pauli, jemuž patří barážová 16. příčka, zaostává už jen o dva body. Na přímou záchranu pak ztrácí o další čtyři body více. Alex Král zůstal v domácím týmu mezi náhradníky.

Brémy dvěma góly Stageho a jednou trefou Puertase porazily Hamburk 3:1 a vzdálily se barážové 16. příčce na pět bodů. Hamburk čeká na výhru už pět kol a v tabulce je před dnešním soupeřem jen díky lepšímu skóre.

Německá Bundesliga
30. kolo 18. 4. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : Augsburg Augsburg 1:2 (1:1)
Góly:
12. Schick
Góly:
16. Rieder
90+7. Rieder
Sestavy:
Flekken – Quansah (72. Kofane), Badé, Tapsoba – Vázquez (65. Culbreath), Palacios (81. Tillman), García, Grimaldo (C) – Maza, Tella (81. Hofmann) – Schick.
Sestavy:
Dahmen – Chaves, Gouweleeuw (C), Zesiger – Fellhauer (81. Wolf), Massengo, Rieder, Giannoulis – Kade (81. Kömür), Claude-Maurice (60. Rexhbeçaj) – Ribeiro (74. Ogundu).
Náhradníci:
Blaswich – Andrich, ben Seghír, Oermann, Poku.
Náhradníci:
Labrović – N. Banks, Gharbi, Pedersen, K. Schlotterbeck.
Žluté karty:
48. Quansah, 86. García
Žluté karty:
52. Rieder

Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller

Počet diváků: 29282

Německá Bundesliga
30. kolo 18. 4. 2026 15:30
Union Berlín Union Berlín : Wolfsburg Wolfsburg 1:2 (0:1)
Góly:
86. Burke
Góly:
11. Wimmer
46. Pejčinović
Sestavy:
Rønnow – Ansah (68. Skarke), Burke, Doekhi – Ilić, Leite, Querfeld, Rothe (68. Köhn) – Khedira (88. Burcu) – Kemlein (75. Schäfer), Trimmel (C) (88. Haberer).
Sestavy:
Grabara – Vavro, Belocian, Koulierakis – Maehle, Eriksen (C), Souza, Zehnter – Amúra (71. Daghim), Wimmer (71. Gerhardt) – Pejčinović.
Náhradníci:
Klaus – Juranović, Nsoki, Král.
Náhradníci:
Pervan – Jenz, Kumbedi, Adjetey, Majer, Arnold, Šiogai.
Žluté karty:
78. Khedira
Žluté karty:
58. Belocian

Rozhodčí: Badstubner F.

Německá Bundesliga
30. kolo 18. 4. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
Góly:
42. Kramarić
90+7. Kramarić
Góly:
87. Guirassy
Sestavy:
Baumann – Kabak, Hajdari, Bernardo (71. Hranáč) – Coufal, Avdullahu, Burger (60. Prömel), Touré (60. Prass) – Kramarić (C) – Asllani, Lemperle (82. Moerstedt).
Sestavy:
Kobel (C) – Süle (42. Bensebajní), Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer (71. Inácio), Bellingham, Svensson (71. Brandt) – Beier, Chukwuemeka – Silva (60. Guirassy).
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Campbell, Damar.
Náhradníci:
Meyer – Albert, Couto, Mané, Özcan.
Žluté karty:
31. Burger, 77. Prass
Žluté karty:
84. N. Schlotterbeck, 90+7. Ryerson, 90+10. Inácio

Rozhodčí: Siebert

Německá Bundesliga
30. kolo 18. 4. 2026 18:30
zápas probíhá
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zetterer – Amenda, Koch (C), Theate – Šájbí, Larsson, Højlund, Brown – Amajmúni, Kalimuendo – Burkardt.
Sestavy:
Vandevoordt – Baku, Klostermann, Bitshiabu, Finkgräfe – Baumgartner (C), Seiwald, Ouédraogo – Diomande, Cardoso, Nusa.
Náhradníci:
Grahl – Arrhov, Baum, Dóan, Ebnoutalib, Götze, Knauff, Schirí, Uzun.
Náhradníci:
Gulácsi – Bakayoko, Gomis, Gruda, Harder, Henrichs, Lukeba, Maksimović, Raum.

Rozhodčí: Dankert – Unger, Rohde

Německá Bundesliga
30. kolo 18. 4. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Hamburger SV Hamburger SV 3:1 (1:1)
Góly:
37. Stage
56. Stage
90+1. Puertas
Góly:
41. Glatzel
Sestavy:
Backhaus – Sugawara, Coulibaly, Pieper, Deman – Njinmah (90. Stark), Stage (C) (67. Bittencourt), Lynen, Puertas, Schmid – Milošević (61. Grüll).
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Torunarigha, Capaldo (83. Downs) – Muheim (76. Jatta), Remberg (C), Gronbaek (65. Otele), Mikelbrencis – Vieira – Königsdörffer (76. Stange), Glatzel.
Náhradníci:
Kolke – Čović, I. Schmidt, Mbangula, Musah, Wöber.
Náhradníci:
Tangvik – Elfadli, Nandja, Philippe.
Žluté karty:
45. Deman, 71. Sugawara, 73. Bittencourt, 82. Grüll
Žluté karty:
45. Königsdörffer, 57. Muheim, 88. Jatta
Červené karty:
90+3. Jan Hoepner
Červené karty:
79. Otele, 90+3. Loic Faive

Rozhodčí: Exner – Lupp, Kimmeyer

Počet diváků: 40000

Tipsport - partner programu

30. kolo

Freiburg vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:30
  • 1.71
  • 4.27
  • 4.80
Bayern Mnichov vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
19.4. 17:30
  • 1.43
  • 5.65
  • 6.29
Mönchengladbach vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
19.4. 19:30
  • 2.38
  • 3.51
  • 2.93

31. kolo

RB Lipsko vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
24.4. 20:30
  • 1.35
  • 5.23
  • 7.66
Wolfsburg vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
25.4. 15:30
  • 2.32
  • 3.65
  • 2.78
Mohuč vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
25.4. 15:30
  • 5.35
  • 5.05
  • 1.47
1. FC Köln vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
25.4. 15:30
  • 3.78
  • 4.17
  • 1.79
Heidenheim vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
25.4. 15:30
  • 2.50
  • 3.26
  • 2.78
Augsburg vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
25.4. 15:30
  • 2.33
  • 3.74
  • 2.72
Hamburger SV vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
25.4. 18:30
  • 3.50
  • 4.03
  • 1.89
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 29 24 4 1 105:27 76
2. Borussia DortmundDortmund 30 19 7 4 61:31 64
3. StuttgartStuttgart 29 17 5 7 60:38 56
4. RB LipskoRB Lipsko 29 17 5 7 56:36 56
5. HoffenheimHoffenheim 30 16 6 8 59:44 54
6. LeverkusenLeverkusen 30 15 7 8 60:41 52
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 29 11 9 9 54:54 42
8. FreiburgFreiburg 29 11 7 11 42:47 40
9. AugsburgAugsburg 30 10 6 14 38:54 36
10. MohučMohuč 29 8 9 12 35:44 33
11. Union BerlínUnion Berlín 30 8 8 14 34:52 32
12. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 30 7 10 13 44:51 31
13. Hamburger SVHamburg 30 7 10 13 33:48 31
14. Werder BrémyBrémy 30 8 7 15 35:53 31
15. MönchengladbachMönchengladbach 29 7 9 13 35:49 30
16. St. PauliSt. Pauli 30 6 8 16 26:51 26
17. WolfsburgWolfsburg 30 6 6 18 41:66 24
18. HeidenheimHeidenheim 29 4 7 18 32:64 19

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

