Co hodinu dá gól. Schick slavil v objetí s Alonsem, ten pak zářil: Magický moment

11:29

Jen co hlavou trknul míč do sítě, s roztaženýma rukama se rozběhl k rohovému praporku. Vtom mu do cesty přiběhl jásající kouč Xabi Alonso a Patrika Schicka, slavícího českého reprezentanta, který v samém závěru rozhodl zápas ve Stuttgartu (4:3), ve skoku objal. „Magický moment, a ta oslava byla hodně emotivní,“ líčil Alonso po utkání, v němž fotbalisté Leverkusenu zvrátili stav 1:3.