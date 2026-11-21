Dortmund využil páteční remízu Bayernu s Kolínem nad Rýnem a posunul se o dva body před obhájce titulu do čela pořadí. Na mnichovský velkoklub se dotáhl Freiburg, který zvítězil v Elversbergu 1:0.
Leverkusenu zajistil dvougólové vedení Portugalec Moreira a v 51. minutě přišla Schickova chvíle. Nigerijský záložník Tella napadáním potrestal nerozhodnou rozehrávku Felixe Götzeho, ve vápně jej obral o míč a přihrál českému střelci před prázdnou bránu. Schick nabídkou nepohrdl, dal gól v devátém z dosavadních deseti kol a vytvořil nový klubový rekord. Konečný výsledek stanovil Fernández.
Dortmund se na výhru na hřišti posledního Mönchengladbachu natrápil, nakonec jej ale před nečekanou ztrátou zachránila chyba gólmana Batze, jenž si v 80. minutě neporadil s nepříliš prudkou Nmechovou střelou, která mířila přímo na něj. Borussia v lize stále čeká na první domácí výhru a na nesestupové příčky ztrácí pět bodů.
Nováček z Elversbergu se dlouho proti Freiburgu úspěšně bránil, ale v 68. minutě zajistil chorvatský útočník Matanovič hostům páté soutěžní vítězství v řadě. Jeho tým udržel třetí místo o bod před Lipskem, které deklasovalo v Berlíně Union 5:1 a ve druhém kole po sobě nastřílelo pět branek.
Frankfurt doma gólem Burkardta porazil Hoffenheim 1:0. Hosté, za něž odehrál celý zápas Vladimír Coufal a v 61. minutě naskočil i Adam Hložek, mohli ve 41. minutě vyrovnat z penalty, ale Kramarič ji neproměnil. O tři minuty později měl výhodu pokutového kopu také Eintracht, ale Burkardt rovněž selhal.
14. Moreira
47. Moreira
51. Schick
59. Fernández
Flekken – Quansah, Tapsoba (C) (78. Oermann), Badé, Gutiérrez – Fernández (60. Andrich), García – Moreira, Tillman (67. Hofmann), Tella (60. Diaby) – Schick (67. Kofane).
Noll – ter Horst (46. F. Götze), Scheller, Hansen – Curda (C), Baack (73. Sticker), Castañeda, Obermair – R. Müller (57. Ulrich), Vidović (57. Zeitler) – Marino (78. Pieringer).
Blaswich – Medina, Culbreath, Maza.
Schubert – Lippmann, Philippe, Tigges.
54. Fernández, 55. Gutiérrez
Rozhodčí: T. Reichel
Počet diváků: 29500
68. Matanović
Kristof – Günther, Rohr (89. Adam), Pinckert, Gyamerah (63. Sirch) – Poręba, Keidel – Campbell (74. Zimmerschied), Onyeka (63. Futkeu), Petkov – Mokwa (74. Krattenmacher).
Backhaus – Makengo, Lienhart, Ginter, Treu – Engelhardt, Eggestein – Scherhant (81. Grifo), Höler (71. Suzuki), Beste (71. Irié) – Matanović (81. Gotó).
Boss – Le Joncour, Condé, Schmahl.
F. Müller – Günter, Kübler, Rosenfelder, Jamamoto.
33. Beste, 70. Matanović, 77. Lienhart
Rozhodčí: Richard Hempel
Počet diváků: 9307
80. Nmecha
Batz – Diks, Sander, Chiarodia – Scally (85. Kühn), Uno (46. Nguefack), Neuhaus (C), Castrop (74. Honorat) – Hack (74. Herold), Mohya – Mačino (74. Lidberg).
Kobel (C) – Gadou (46. Anton), N. Schlotterbeck, Bensebajní – Ryerson, Nmecha, Bellingham (60. Veerman), Svensson – Beier (90+2. Nwaneri), Karetsas (72. Sabitzer) – Silva (72. Albert).
Nicolas – Fleck, Konoplja, Stöger.
Meyer – Mané, dos Santos, Prates.
71. Diks
16. Gadou
Rozhodčí: Hartmann
25. Burkardt
Atubolu – Knauff (83. Pimpong), Koch (C), Brassier, Kosugi – Dóan, Onyedika, Aseko (65. O. Højlund), Šájbí – Ebnoutalib (83. M. Götze), Burkardt (83. Collins).
Baumann (C) – Coufal, Kabak, Mačida, Bernardo (72. Rots) – Kramarić (61. Daghim), Avdullahu, Burger, Prass (80. Moerstedt) – Lemperle (61. Hložek), Asllani (72. Conté).
Santos – Amajmúni, Chandler, Iličević, Maluze.
Philipp – Wimmer, Lenz, Abraha.
90+4. Atubolu, 90+5. Pimpong
69. Avdullahu, 89. Burger
90+4. Kabak
Rozhodčí: Burda – Thielert, Martenstein
Počet diváků: 59100
Karius – Katić, Kuruçay, V. Becker – Dina Ebimbe, D. Ljubičić, al-Fawzí, Karaman (C), Aouchiche – Hwang Hi-čchan, Adamu.
Seimen – Jeltsch, Chabot, Hendriks – Leweling, Prömel, Spalt, Mittelstädt – Undav (C), Führich – Demirović.
K. Müller – Ayhan, Bachmann, Džeko, Gantenbein, Gosens, Lasme, Sylla, Tanaka.
Bredlow – Al-Dakhil, Assignon, el-Chanús, Karazor, Nartey, Pejčinović, Tomás, Vagnoman.
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn
41. Aebischer
18. Nusa
50. Rômulo
72. Gruda
76. Reitz
89. Baku
Rønnow – Haberer, Van Den Bosch, M. Friedrich, Köhn – Khedira (C) – Imeri (61. Čong U-jong), Schäfer (73. Kemlein), Aebischer (78. Güther) – Burke (73. Skarke), Ilić (61. Gray).
Vandevoordt – Raum (C), Lukeba, Orbán, Baku – Banzuzi (61. Seiwald), Baumgartner (61. Nkunku), el-Ajnawí (70. Reitz) – Nusa, Rômulo (70. T. Gomis), Gruda (75. Maksimović).
Raab – Querfeld, Rothe, Trimmel.
Nyland – Estève, Finkgräfe, Henrichs.
9. Schäfer, 17. Van Den Bosch
6. Gruda, 13. Banzuzi
Rozhodčí: Dingert – Kempkes, Fritsch
Počet diváků: 22012