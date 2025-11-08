Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci

Schick poslal Bayer do vedení už ve druhé minutě, když využil přihrávky Pokua a tvrdou střelou na zadní tyč překonal brankáře Ramaje. Druhý gól přidal po čtvrthodině hry Hofmann.
O šest minut později stejný hráč odcentroval do vápna, kde se srazil obránce hostů Mainka s vlastním brankářem, míč po jejich kolizi směřoval do prázdné branky, kam jej z bezprostřední blízkosti dorazil Schick. Pětigólový poločas pak uzavřeli Poku a Maza, jenž po přestávce také zpečetil konečné skóre.
Český útočník před nadcházejícím reprezentačním srazem navázal na středeční vítězný gól v Lize mistrů do sítě Benfiky a v bundeslize se prosadil poprvé od 12. září. Mezitím však tři týdny chyběl vinou svalového zranění. Leverkusen je čtvrtý se ztrátou osmi bodů na čelo.
Bayern v 27. minutě poprvé v ligové sezoně prohrával, Union otevřel skóre zásluhou Doekhiho. Těsné vedení však domácím vydrželo jen 11 minut. Díaz nejprve ve skluzu udržel v soupeřově vápně míč na hrací ploše a následně téměř z nulového úhlu rozvlnil horní síť Rönnowovy branky.
Union se v 83. minutě opět ujal vedení druhým gólem Doekhiho, ale ve třetí minutě závěrečného nastavení potvrdil Kane svou pověst kanonýra a 13. ligovým gólem v sezoně rozhodl o dělbě bodů.
Mnichovský tým tak nevyrovnal vlastní rekord z roku 2015, kdy vyhrál všech deset úvodních kol. Skončila šestnáctizápasová vítězná šňůra Bayernu ve všech soutěžích od začátku sezony, žádný tým v evropských top ligách nikdy nezačal sezonu tak dobře.
Lipsko sice v Hoffenheimu rychle vedlo brankou Diomandeho, ale domácí ve 20. minutě srovnali po gólu Hajdariho. O 18 minut později Coufal milimetrovým centrem našel hlavu Lemperleho, jenž umístil míč k tyči a dokonal obrat. Třiatřicetiletý český reprezentant si připsal čtvrtou gólovou přihrávku v sezoně.
Konečný výsledek pečetil v 79. minutě Promel. Lipsko poznalo přemožitele poprvé od úvodního kola, kdy podlehlo Bayernu vysoko 0:6. Hoffenheim zvítězil počtvrté v řadě a posunul se na páté místo.
Na druhém místě mohl Lipsko vystřídat Dortmund, nakonec si ale odvezl z Hamburku pouze bod. Borussia od 64. minuty vedla, Chukwuemeka se letos v lize prosadil poprvé, ale v 97. minutě zužitkovali domácí závěrečný tlak a střídající Königsdörffer vyrovnal.
2. Schick
16. Hofmann
22. Schick
27. Poku
45+1. Maza
53. Maza
Flekken – Tapsoba (56. Belocian), Andrich, Badé – Grimaldo, García (75. ben Seghír), Maza, Arthur (46. Tillman) – Poku (46. Terrier), Hofmann – Schick (56. Sarco).
Ramaj – Föhrenbach, Siersleben, Mainka, Busch (83. Beck) – Ibrahimović, Niehues (33. Dorsch), Schöppner (46. Kolle), Traoré – Zivzivadze (33. Gimber), Honsak (67. Pieringer).
Blaswich – Quansah, Echeverri, Kofane.
K. Müller – Keller, Kerber, Schimmer.
36. Schöppner
Rozhodčí: Dankert – Rohde, Lupp
Počet diváků: 29257
20. Hajdari
38. Lemperle
79. Prömel
9. Diomande
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo (87. Kabak) – Prömel (87. Damar), Avdullahu, Burger – Kramarić (67. Asllani) – Lemperle (75. Bebou), Touré (75. Prass).
Gulácsi – Baku (87. Klostermann), Orbán, Bitshiabu, Raum (C) – Ouédraogo (67. Banzuzi), Seiwald (75. Harder), Baumgartner – Diomande (67. Bakayoko), Cardoso, Nusa (87. Gomis).
L. Philipp – Chaves, Moerstedt, Tohumcu.
Vandevoordt – Haidara, Lukeba, Maksimović.
7. Bernardo, 41. Avdullahu, 72. Lemperle
12. Raum, 90. Bakayoko
27. Doekhi
83. Doekhi
38. Díaz
90+3. Kane
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Haberer (70. Juranović), Kemlein (70. Král), Khedira (C), Schäfer, Rothe (79. Köhn) – Burke (78. Čong U-jong), Ansah (78. Skarke).
Neuer (C) – Laimer (80. Bischof), Upamecano, Tah, Stanišić (88. Jackson) – Kimmich, Goretzka (80. Pavlović) – Olise, Gnabry (59. Karl), Díaz – Kane.
Klaus – Nsoki, Ljubičić, Burcu.
Urbig, Klanac – Kim Min-čä, Boey, Daiber.
36. Haberer, 88. Doekhi
15. Laimer, 63. Stanišić, 82. Olise
Rozhodčí: Exner F. – Kimmeyer N., Stegemann M.
Počet diváků: 22012
90+7. Königsdörffer
65. Chukwuemeka
Heuer Fernandes – Capaldo (88. Ramos), Vušković, Torunarigha (88. Baldé) – Gočoleišvili (74. Mikelbrencis), Remberg, Lokonga, Muheim – Philippe (74. Glatzel), Poulsen (C) (62. Königsdörffer), Dompé.
Kobel – Can (C), N. Schlotterbeck, Anton – Svensson, Bellingham, Groß (90+3. Sabitzer), Ryerson – Beier (66. Adeyemi), Chukwuemeka (82. Nmecha) – Guirassy (90+3. Anselmino).
Peretz – Meffert, Røssing-Lelesiit, Soumahoro.
Meyer – Bensebajní, Couto, Brandt, Silva.
12. Poulsen
90+4. Adeyemi
Rozhodčí: Reichel
Počet diváků: 57274
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Ullrich – Honorat, Tabaković.
Schwäbe – Özkacar, Martel, Schmied – Lund, Kainz, Huseinbašić, Jóhannesson, Kamiński – S. El Mala, Bülter.
Pereira Cardoso – Fraulo, Friedrich, Mačino, Mohya, Netz, Reyna, Stöger, Urbich.
Zieler – Ache, Castro-Montes, Gazibegović, Heintz, Krauß, Maina, Sebulonsen, Waldschmidt.
12. Reitz
Rozhodčí: Aytekin (GER)