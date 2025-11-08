Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci

  18:18
Leverkusen v německé fotbalové lize zdemoloval poslední Heidenheim 6:0. I zásluhou Patrika Schicka, který dal dva góly. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, v Berlíně remizoval s Unionem 2:2. V nastavení hostům zachránil bod Harry Kane. Vladimír Coufal a Robin Hranáč odehráli celé utkání za Hoffenheim, který doma porazil Lipsko 3:1. Prvně jmenovaný přihrál na vítězný gól.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu. | foto: AP

Fotbalisté Leverkusenu s Patrikem Schickem (vlevo) se radují z gólu.
Obránce Robin Hrabáč z Hoffenheimu (vzadu) se přetlačuje s Romulem z Lipska.
Fotbalisté Hoffenheimu se radují z gólu, slaví také obránce Vladimír Coufal.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.
Schick poslal Bayer do vedení už ve druhé minutě, když využil přihrávky Pokua a tvrdou střelou na zadní tyč překonal brankáře Ramaje. Druhý gól přidal po čtvrthodině hry Hofmann.

O šest minut později stejný hráč odcentroval do vápna, kde se srazil obránce hostů Mainka s vlastním brankářem, míč po jejich kolizi směřoval do prázdné branky, kam jej z bezprostřední blízkosti dorazil Schick. Pětigólový poločas pak uzavřeli Poku a Maza, jenž po přestávce také zpečetil konečné skóre.

Český útočník před nadcházejícím reprezentačním srazem navázal na středeční vítězný gól v Lize mistrů do sítě Benfiky a v bundeslize se prosadil poprvé od 12. září. Mezitím však tři týdny chyběl vinou svalového zranění. Leverkusen je čtvrtý se ztrátou osmi bodů na čelo.

Bayern v 27. minutě poprvé v ligové sezoně prohrával, Union otevřel skóre zásluhou Doekhiho. Těsné vedení však domácím vydrželo jen 11 minut. Díaz nejprve ve skluzu udržel v soupeřově vápně míč na hrací ploše a následně téměř z nulového úhlu rozvlnil horní síť Rönnowovy branky.

Union se v 83. minutě opět ujal vedení druhým gólem Doekhiho, ale ve třetí minutě závěrečného nastavení potvrdil Kane svou pověst kanonýra a 13. ligovým gólem v sezoně rozhodl o dělbě bodů.

Mnichovský tým tak nevyrovnal vlastní rekord z roku 2015, kdy vyhrál všech deset úvodních kol. Skončila šestnáctizápasová vítězná šňůra Bayernu ve všech soutěžích od začátku sezony, žádný tým v evropských top ligách nikdy nezačal sezonu tak dobře.

Fotbalisté Hoffenheimu se radují z gólu, slaví také obránce Vladimír Coufal.

Lipsko sice v Hoffenheimu rychle vedlo brankou Diomandeho, ale domácí ve 20. minutě srovnali po gólu Hajdariho. O 18 minut později Coufal milimetrovým centrem našel hlavu Lemperleho, jenž umístil míč k tyči a dokonal obrat. Třiatřicetiletý český reprezentant si připsal čtvrtou gólovou přihrávku v sezoně.

Konečný výsledek pečetil v 79. minutě Promel. Lipsko poznalo přemožitele poprvé od úvodního kola, kdy podlehlo Bayernu vysoko 0:6. Hoffenheim zvítězil počtvrté v řadě a posunul se na páté místo.

Na druhém místě mohl Lipsko vystřídat Dortmund, nakonec si ale odvezl z Hamburku pouze bod. Borussia od 64. minuty vedla, Chukwuemeka se letos v lize prosadil poprvé, ale v 97. minutě zužitkovali domácí závěrečný tlak a střídající Königsdörffer vyrovnal.

Německá Bundesliga
10. kolo 8. 11. 2025 15:30
Leverkusen Leverkusen : Heidenheim Heidenheim 6:0 (5:0)
Góly:
2. Schick
16. Hofmann
22. Schick
27. Poku
45+1. Maza
53. Maza
Góly:
Sestavy:
Flekken – Tapsoba (56. Belocian), Andrich, Badé – Grimaldo, García (75. ben Seghír), Maza, Arthur (46. Tillman) – Poku (46. Terrier), Hofmann – Schick (56. Sarco).
Sestavy:
Ramaj – Föhrenbach, Siersleben, Mainka, Busch (83. Beck) – Ibrahimović, Niehues (33. Dorsch), Schöppner (46. Kolle), Traoré – Zivzivadze (33. Gimber), Honsak (67. Pieringer).
Náhradníci:
Blaswich – Quansah, Echeverri, Kofane.
Náhradníci:
K. Müller – Keller, Kerber, Schimmer.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Schöppner

Rozhodčí: Dankert – Rohde, Lupp

Počet diváků: 29257

Německá Bundesliga
10. kolo 8. 11. 2025 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : RB Lipsko RB Lipsko 3:1 (2:1)
Góly:
20. Hajdari
38. Lemperle
79. Prömel
Góly:
9. Diomande
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo (87. Kabak) – Prömel (87. Damar), Avdullahu, Burger – Kramarić (67. Asllani) – Lemperle (75. Bebou), Touré (75. Prass).
Sestavy:
Gulácsi – Baku (87. Klostermann), Orbán, Bitshiabu, Raum (C) – Ouédraogo (67. Banzuzi), Seiwald (75. Harder), Baumgartner – Diomande (67. Bakayoko), Cardoso, Nusa (87. Gomis).
Náhradníci:
L. Philipp – Chaves, Moerstedt, Tohumcu.
Náhradníci:
Vandevoordt – Haidara, Lukeba, Maksimović.
Žluté karty:
7. Bernardo, 41. Avdullahu, 72. Lemperle
Žluté karty:
12. Raum, 90. Bakayoko
Německá Bundesliga
10. kolo 8. 11. 2025 15:30
Union Berlín Union Berlín : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 2:2 (1:1)
Góly:
27. Doekhi
83. Doekhi
Góly:
38. Díaz
90+3. Kane
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Haberer (70. Juranović), Kemlein (70. Král), Khedira (C), Schäfer, Rothe (79. Köhn) – Burke (78. Čong U-jong), Ansah (78. Skarke).
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer (80. Bischof), Upamecano, Tah, Stanišić (88. Jackson) – Kimmich, Goretzka (80. Pavlović) – Olise, Gnabry (59. Karl), Díaz – Kane.
Náhradníci:
Klaus – Nsoki, Ljubičić, Burcu.
Náhradníci:
Urbig, Klanac – Kim Min-čä, Boey, Daiber.
Žluté karty:
36. Haberer, 88. Doekhi
Žluté karty:
15. Laimer, 63. Stanišić, 82. Olise

Rozhodčí: Exner F. – Kimmeyer N., Stegemann M.

Počet diváků: 22012

Německá Bundesliga
10. kolo 8. 11. 2025 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
Góly:
90+7. Königsdörffer
Góly:
65. Chukwuemeka
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo (88. Ramos), Vušković, Torunarigha (88. Baldé) – Gočoleišvili (74. Mikelbrencis), Remberg, Lokonga, Muheim – Philippe (74. Glatzel), Poulsen (C) (62. Königsdörffer), Dompé.
Sestavy:
Kobel – Can (C), N. Schlotterbeck, Anton – Svensson, Bellingham, Groß (90+3. Sabitzer), Ryerson – Beier (66. Adeyemi), Chukwuemeka (82. Nmecha) – Guirassy (90+3. Anselmino).
Náhradníci:
Peretz – Meffert, Røssing-Lelesiit, Soumahoro.
Náhradníci:
Meyer – Bensebajní, Couto, Brandt, Silva.
Žluté karty:
12. Poulsen
Žluté karty:
90+4. Adeyemi

Rozhodčí: Reichel

Počet diváků: 57274

Německá Bundesliga
10. kolo 8. 11. 2025 18:30
zápas probíhá
Mönchengladbach Mönchengladbach : 1. FC Köln 1. FC Köln 0:0 (-:-)
Sestavy:
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Ullrich – Honorat, Tabaković.
Sestavy:
Schwäbe – Özkacar, Martel, Schmied – Lund, Kainz, Huseinbašić, Jóhannesson, Kamiński – S. El Mala, Bülter.
Náhradníci:
Pereira Cardoso – Fraulo, Friedrich, Mačino, Mohya, Netz, Reyna, Stöger, Urbich.
Náhradníci:
Zieler – Ache, Castro-Montes, Gazibegović, Heintz, Krauß, Maina, Sebulonsen, Waldschmidt.
Žluté karty:
12. Reitz
Žluté karty:

Rozhodčí: Aytekin (GER)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 10 9 1 0 35:6 28
2. RB LipskoRB Lipsko 10 7 1 2 20:13 22
3. Borussia DortmundDortmund 10 6 3 1 16:7 21
4. LeverkusenLeverkusen 10 6 2 2 24:14 20
5. HoffenheimHoffenheim 10 6 1 3 21:16 19
6. StuttgartStuttgart 9 6 0 3 14:10 18
7. Werder BrémyBrémy 10 4 3 3 15:18 15
8. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 9 4 2 3 16:12 14
9. Eintracht FrankfurtFrankfurt 9 4 2 3 22:19 14
10. Union BerlínUnion Berlín 10 3 3 4 13:17 12
11. FreiburgFreiburg 9 2 4 3 11:13 10
12. Hamburger SVHamburg 10 2 3 5 9:16 9
13. WolfsburgWolfsburg 10 2 2 6 12:18 8
14. AugsburgAugsburg 9 2 1 6 12:21 7
15. St. PauliSt. Pauli 9 2 1 6 8:18 7
16. MönchengladbachMönchengladbach 9 1 3 5 10:18 6
17. MohučMohuč 9 1 2 6 10:17 5
18. HeidenheimHeidenheim 10 1 2 7 8:23 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Baník - Jablonec 0:1, hosté mohou jít zpět do čela tabulky, skóruje Jawo

Sledujeme online
Jablonecký brankář Jan Hanuš vyráží balon před kopačkou ostravského útočníka...

Když zvítězí, minimálně do neděle zůstanou první. Jablonečtí fotbalisté hrají v patnáctém ligovém kole proti ostravskému Baníku, který by se rád zvedl a opustil spodní příčky tabulky. Utkání sledujte...

8. listopadu 2025  17:30,  aktualizováno  18:28

ONLINE: Souček vyrovnal Bergerův rekord, West Ham slaví. Do akce jde Arsenal

Sledujeme online
Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El...

Přesná trefa ve druhém utkání po sobě, celkově už osmatřicátá v Premier League. A také vyrovnaný český rekord Patrika Bergera. Tomáš Souček má za sebou další povedené vystoupení v dresu West Hamu,...

8. listopadu 2025  13:30,  aktualizováno  18:26

Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

Leverkusen v německé fotbalové lize zdemoloval poslední Heidenheim 6:0. I zásluhou Patrika Schicka, který dal dva góly. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, v Berlíně remizoval s Unionem...

8. listopadu 2025  18:18

Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka

Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Solomona Johna.

Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka, a v...

8. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  18:07

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.

Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...

8. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  17:32

Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem...

8. listopadu 2025  17:20

Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

8. listopadu 2025  12:30

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Šance, že by český fotbal podruhé v řadě obsadil v žebříčku národních koeficientů devátou příčku před Tureckem, se postupně snižuje. Zároveň to však po polovině hlavní fáze všech tří evropských...

8. listopadu 2025  7:28

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Premium
Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Táborsko porazilo Jihlavu, Opava uspěla v Budějovicích, trápení Žižkova nekončí

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru,...

7. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  20:10

