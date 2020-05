Bundesliga má plán: i když se nedohraje, vyhlásí mistra a sestupující

Vedení bundesligy už má krizový plán pro případ, že by muselo nejvyšší německou fotbalovou soutěž ukončit. Podle deníku Bild by v takovém případě bylo určeno pořadí na základě aktuální tabulky a vyhlášen by byl mistr a dva sestupující. Návrh ještě musí ve čtvrtek schválit zástupci klubů.

Bundesliga byla kvůli pandemii nového typu koronaviru přerušena v polovině března po nekompletních 25 kolech. Na prvním místě tabulky je Bayern Mnichov s náskokem čtyř bodů před Dortmundem. Na dvou sestupových příčkách jsou Paderborn a Brémy, kde působí brankář Jiří Pavlenka a obránce Theodor Gebre Selassie. O víkendu by se měly první i druhá bundesliga za přísných opatření rozběhnout, ve druhé lize ale situaci komplikují nakažení hráči v Dynamu Drážďany. Celý tým, kde působí i záložníci Josef Hušbauer a Ondřej Petrák, byl umístěn do čtrnáctidenní karantény a zatím není jasné, co to pro klub nebo soutěž znamená.