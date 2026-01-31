Hoffenheimu i s Čechy se dál daří. Vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Hoffenheim šel do vedení tři minuty před přestávkou z penalty, kterou proměnil Kramarič. Stejný hráč pak ještě do přestávky stačil zvýšit na 2:0.
Čtyřiatřicetiletý Chorvat v bundeslize nastřílel už 134 gólů, předehnal Giovaneho Élbera a stal se historicky třetím nejlepším střelcem mezi cizinci. Více branek dali jen Claudio Pizarro (197) a Robert Lewandowski (312).
Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a už po dvou minutách přidali domácí další gól, když si Leite do vlastní sítě srazil centr Tourého. Union zmírnil porážku gólem Khediry, ale víckrát už brankáře Baumanna nepřekonali a v roce 2026 stále nezvítězil (tři remízy, dvě porážky).
Hoffenheim sedmým domácím vítězstvím v řadě vyrovnal klubový rekord z roku 2017. Na vedoucí Bayern, jenž dnes hostí Hamburk, ztrácí osm bodů
Lipsko vedlo od 40. minuty gólem Hardera. V závěru nastavení první půle ale srovnal z penalty Amiri a ve 49. minutě už Mohuč otočila skóre brankou Silase, jenž ve 14. minutě nahradil zraněného Hollerbacha.
Ten se ve 14. minutě bez cizího zavinění skácel k zemi a s bolestivým křikem se držel za pravé lýtko. Saský klub už ve zbytku utkání neskóroval a svého dnešního soupeře na domácím hřišti neporazil už od ledna 2022.
Leverkusen v poločase vedl 2:0 díky trefám Arthura a Tillmana. Frankfurt v 50. minutě zásluhou Kocha snížil, jeho snahy o dvacet minut později ale zhatil Tunisan Schirí, jenž viděl v rozmezí pár desítek sekund dvě žluté karty a byl vyloučen. O chvíli později zraněného Kofaneho nahradil Schick.
Eintracht před nástupem nového trenéra Alberta Riery čeká na výhru už šest zápasů a propadl se na osmé místo. Z něj ztrácí na Bayer, který okupuje poslední pohárovou šestou příčku, osm bodů.
42. Kramarić
45. Kramarić
47. Leite (vla.)
68. Khedira
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Kabak, Hajdari – Kramarić (83. Prass), Avdullahu, Prömel – Lemperle (46. Moerstedt), Asllani (78. Bebou), Touré (90+1. Akpoguma).
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite (75. Burcu) – Haberer, Khedira (C), Kemlein (83. Král), Nsoki (54. Köhn) – Čong U-jong (54. Schäfer), Burke (54. Ansah) – Ilić.
L. Philipp – Gendrey, Bernardo, Damar, Duric.
Raab – Trimmel, Preu, Skarke.
8. Hajdari, 85. Prass
21. Nsoki, 57. Ilić
Rozhodčí: Braun – Heft, Osmanagic
Počet diváků: 19341
90+4. Topp
62. Tabaković
Backhaus – Coulibaly, Friedl (C), Malatini (75. I. Schmidt) – Sugawara (64. Grüll), Schmid, Lynen, Stage, Deman – Mbangula (88. Topp), Njinmah (65. Milošević).
Nicolas – Sander (70. Friedrich), Elvedi, Chiarodia – Scally (85. Castrop), Reitz (C), Engelhardt, Neuhaus (57. Stöger), Netz – Honorat, Tabaković (84. Mačino).
Hein – Schmetgens, Agu, Čović, Puertas.
Ullrich, Mohya, Sarco, Urbich.
43. Reitz
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz
41. Gregoritsch
59. Gregoritsch
32. Sinani
Dahmen – Chaves (46. Keitel), K. Schlotterbeck (C), N. Banks – Wolf (77. Pedersen), Massengo, Rexhbeçaj (77. Zesiger), Fellhauer – Rieder (60. Kade), Claude-Maurice – Gregoritsch (84. Essende).
Vasilj – Mets, Smith (C), Ando – Pyrka, Rasmussen, Sands, Saliakas (84. Ceesay) – Fudžita (71. Irvine), Jones (63. Lage), Sinani (63. Kaars).
Labrović – Gharbi, Kömür, Ribeiro.
Voll – Oppie, Ritzka, Robatsch, Stevens.
29. Wolf, 31. Baum, 44. Fellhauer, 68. N. Banks
90+1. Sands
Rozhodčí: Stegemann
Počet diváků: 30660
50. Koch
26. Arthur
33. Tillman
90+3. García
Santos – Amenda, Koch (C), Theate – Kristensen, Larsson (57. Højlund), Schirí, Brown (84. Bahoya) – Dóan (69. Amajmúni), Götze (69. Knauff) – Kalimuendo.
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Arthur, E. Fernández (64. Palacios), García, Grimaldo – Tillman (82. Poku), Terrier (64. Hofmann) – Kofane (72. Schick).
Zetterer – Doumbia, Kosugi, Dahúd, Šájbí.
Omlin – Tape, Vázquez, Belocian, Culbreath.
53. Kristensen, 68. Schirí
63. Grimaldo
71. Schirí
Rozhodčí: Schröder – Neitzel-Petersen, Lupp.
Počet diváků: 59000
40. Harder
45+6. Amiri
49. Silas
Gulácsi – Baku (59. Henrichs), Orbán (C), Bitshiabu (59. Banzuzi), Raum – Schlager, Seiwald (86. Bakayoko), Nusa – Diomande, Cardoso (72. Gomis), Harder.
Batz – Posch, Bell, Potulski – da Costa, Amiri (72. Maloney), Sano, I Čä-song, Widmer (C) (82. Mwene) – Tietz (82. Weiper), Hollerbach (14. Silas, 82. Nebel).
Vandevoordt – Finkgräfe, Klostermann, Maksimović, Nedeljković.
Rieß – Bøving, Gleiber, Nordin.
38. Bell, 45+3. Posch, 90+3. Potulski
Rozhodčí: Schlager – Waschitzki-Günther, Fritsch
Počet diváků: 35487
Heuer Fernandes – Capaldo (C), Vušković, Elfadli – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim – Jatta, Königsdörffer, Vieira.
Neuer – Stanišić, Upamecano, Kim Min-čä, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Karl, Gnabry – Kane (C).
Tangvik – Lemke, Torunarigha, Omari, Gočoleišvili, Megeed, Pherai, Philippe, Glatzel.
Urbig – Tah, Itó, Boey, Goretzka, Musiala, Bischof, Jackson, Díaz.
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann.