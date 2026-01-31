Hoffenheimu i s Čechy se dál daří. Vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Autor: ,
  18:11
Fotbalisté Hoffenheimu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v německé lize porazili Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhli na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálili se čtvrtému Lipsku, jež doma podlehlo Mohuči 1:2. Leverkusen zvítězil na hřišti trápícího se Frankfurtu 3:1, Patrik Schick hrál od 72. minuty.
Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...

Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem. | foto: AP

Krajní obránce Arthur z Leverkusenu se raduje z gólu v utkání proti Frankfurtu.
Krajní obránce Arthur z Leverkusenu se raduje z gólu v utkání proti Frankfurtu.
Malik Tillman z Leverkusenu se raduje ze svého gólu v utkání proti Frankfurtu.
Martin Terrier z Leverkusenu (vlevo) ve vzdušném souboji s Aurelem Amendou z...
5 fotografií

Hoffenheim šel do vedení tři minuty před přestávkou z penalty, kterou proměnil Kramarič. Stejný hráč pak ještě do přestávky stačil zvýšit na 2:0.

Čtyřiatřicetiletý Chorvat v bundeslize nastřílel už 134 gólů, předehnal Giovaneho Élbera a stal se historicky třetím nejlepším střelcem mezi cizinci. Více branek dali jen Claudio Pizarro (197) a Robert Lewandowski (312).

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a už po dvou minutách přidali domácí další gól, když si Leite do vlastní sítě srazil centr Tourého. Union zmírnil porážku gólem Khediry, ale víckrát už brankáře Baumanna nepřekonali a v roce 2026 stále nezvítězil (tři remízy, dvě porážky).

Hoffenheim sedmým domácím vítězstvím v řadě vyrovnal klubový rekord z roku 2017. Na vedoucí Bayern, jenž dnes hostí Hamburk, ztrácí osm bodů

Lipsko vedlo od 40. minuty gólem Hardera. V závěru nastavení první půle ale srovnal z penalty Amiri a ve 49. minutě už Mohuč otočila skóre brankou Silase, jenž ve 14. minutě nahradil zraněného Hollerbacha.

Ten se ve 14. minutě bez cizího zavinění skácel k zemi a s bolestivým křikem se držel za pravé lýtko. Saský klub už ve zbytku utkání neskóroval a svého dnešního soupeře na domácím hřišti neporazil už od ledna 2022.

Malik Tillman z Leverkusenu se raduje ze svého gólu v utkání proti Frankfurtu.

Leverkusen v poločase vedl 2:0 díky trefám Arthura a Tillmana. Frankfurt v 50. minutě zásluhou Kocha snížil, jeho snahy o dvacet minut později ale zhatil Tunisan Schirí, jenž viděl v rozmezí pár desítek sekund dvě žluté karty a byl vyloučen. O chvíli později zraněného Kofaneho nahradil Schick.

Eintracht před nástupem nového trenéra Alberta Riery čeká na výhru už šest zápasů a propadl se na osmé místo. Z něj ztrácí na Bayer, který okupuje poslední pohárovou šestou příčku, osm bodů.

Německá Bundesliga
20. kolo 31. 1. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Union Berlín Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly:
42. Kramarić
45. Kramarić
47. Leite (vla.)
Góly:
68. Khedira
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Kabak, Hajdari – Kramarić (83. Prass), Avdullahu, Prömel – Lemperle (46. Moerstedt), Asllani (78. Bebou), Touré (90+1. Akpoguma).
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite (75. Burcu) – Haberer, Khedira (C), Kemlein (83. Král), Nsoki (54. Köhn) – Čong U-jong (54. Schäfer), Burke (54. Ansah) – Ilić.
Náhradníci:
L. Philipp – Gendrey, Bernardo, Damar, Duric.
Náhradníci:
Raab – Trimmel, Preu, Skarke.
Žluté karty:
8. Hajdari, 85. Prass
Žluté karty:
21. Nsoki, 57. Ilić

Rozhodčí: Braun – Heft, Osmanagic

Počet diváků: 19341

Německá Bundesliga
20. kolo 31. 1. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Mönchengladbach Mönchengladbach 1:1 (0:0)
Góly:
90+4. Topp
Góly:
62. Tabaković
Sestavy:
Backhaus – Coulibaly, Friedl (C), Malatini (75. I. Schmidt) – Sugawara (64. Grüll), Schmid, Lynen, Stage, Deman – Mbangula (88. Topp), Njinmah (65. Milošević).
Sestavy:
Nicolas – Sander (70. Friedrich), Elvedi, Chiarodia – Scally (85. Castrop), Reitz (C), Engelhardt, Neuhaus (57. Stöger), Netz – Honorat, Tabaković (84. Mačino).
Náhradníci:
Hein – Schmetgens, Agu, Čović, Puertas.
Náhradníci:
Ullrich, Mohya, Sarco, Urbich.
Žluté karty:
Žluté karty:
43. Reitz

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Německá Bundesliga
20. kolo 31. 1. 2026 15:30
Augsburg Augsburg : St. Pauli St. Pauli 2:1 (1:1)
Góly:
41. Gregoritsch
59. Gregoritsch
Góly:
32. Sinani
Sestavy:
Dahmen – Chaves (46. Keitel), K. Schlotterbeck (C), N. Banks – Wolf (77. Pedersen), Massengo, Rexhbeçaj (77. Zesiger), Fellhauer – Rieder (60. Kade), Claude-Maurice – Gregoritsch (84. Essende).
Sestavy:
Vasilj – Mets, Smith (C), Ando – Pyrka, Rasmussen, Sands, Saliakas (84. Ceesay) – Fudžita (71. Irvine), Jones (63. Lage), Sinani (63. Kaars).
Náhradníci:
Labrović – Gharbi, Kömür, Ribeiro.
Náhradníci:
Voll – Oppie, Ritzka, Robatsch, Stevens.
Žluté karty:
29. Wolf, 31. Baum, 44. Fellhauer, 68. N. Banks
Žluté karty:
90+1. Sands

Rozhodčí: Stegemann

Počet diváků: 30660

Německá Bundesliga
20. kolo 31. 1. 2026 15:30
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Leverkusen Leverkusen 1:3 (0:2)
Góly:
50. Koch
Góly:
26. Arthur
33. Tillman
90+3. García
Sestavy:
Santos – Amenda, Koch (C), Theate – Kristensen, Larsson (57. Højlund), Schirí, Brown (84. Bahoya) – Dóan (69. Amajmúni), Götze (69. Knauff) – Kalimuendo.
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Arthur, E. Fernández (64. Palacios), García, Grimaldo – Tillman (82. Poku), Terrier (64. Hofmann) – Kofane (72. Schick).
Náhradníci:
Zetterer – Doumbia, Kosugi, Dahúd, Šájbí.
Náhradníci:
Omlin – Tape, Vázquez, Belocian, Culbreath.
Žluté karty:
53. Kristensen, 68. Schirí
Žluté karty:
63. Grimaldo
Červené karty:
71. Schirí
Červené karty:

Rozhodčí: Schröder – Neitzel-Petersen, Lupp.

Počet diváků: 59000

Německá Bundesliga
20. kolo 31. 1. 2026 15:30
RB Lipsko RB Lipsko : Mohuč Mohuč 1:2 (1:1)
Góly:
40. Harder
Góly:
45+6. Amiri
49. Silas
Sestavy:
Gulácsi – Baku (59. Henrichs), Orbán (C), Bitshiabu (59. Banzuzi), Raum – Schlager, Seiwald (86. Bakayoko), Nusa – Diomande, Cardoso (72. Gomis), Harder.
Sestavy:
Batz – Posch, Bell, Potulski – da Costa, Amiri (72. Maloney), Sano, I Čä-song, Widmer (C) (82. Mwene) – Tietz (82. Weiper), Hollerbach (14. Silas, 82. Nebel).
Náhradníci:
Vandevoordt – Finkgräfe, Klostermann, Maksimović, Nedeljković.
Náhradníci:
Rieß – Bøving, Gleiber, Nordin.
Žluté karty:
Žluté karty:
38. Bell, 45+3. Posch, 90+3. Potulski

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki-Günther, Fritsch

Počet diváků: 35487

Německá Bundesliga
20. kolo 31. 1. 2026 18:30
Hamburger SV Hamburger SV : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo (C), Vušković, Elfadli – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim – Jatta, Königsdörffer, Vieira.
Sestavy:
Neuer – Stanišić, Upamecano, Kim Min-čä, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Karl, Gnabry – Kane (C).
Náhradníci:
Tangvik – Lemke, Torunarigha, Omari, Gočoleišvili, Megeed, Pherai, Philippe, Glatzel.
Náhradníci:
Urbig – Tah, Itó, Boey, Goretzka, Musiala, Bischof, Jackson, Díaz.

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

20. kolo

Hamburger SV vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
31.1. 18:30
  • 9.30
  • 6.23
  • 1.30
Stuttgart vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
1.2. 15:30
  • 1.73
  • 4.22
  • 4.69
Borussia Dortmund vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
1.2. 17:30
  • 1.24
  • 6.80
  • 12.80

21. kolo

Union Berlín vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
6.2. 20:30
  • 2.17
  • 3.33
  • 3.26
Wolfsburg vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 4.06
  • 4.04
  • 1.76
St. Pauli vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 4.07
  • 3.62
  • 1.85
Mohuč vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 2.00
  • 3.51
  • 3.59
Heidenheim vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 2.75
  • 3.42
  • 2.44
Freiburg vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 1.74
  • 3.89
  • 4.31
Mönchengladbach vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
7.2. 18:30
  • 3.01
  • 3.78
  • 2.14
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

20. kolo

16. kolo

19. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 19 16 2 1 72:16 50
2. Borussia DortmundDortmund 19 12 6 1 38:17 42
3. HoffenheimHoffenheim 20 13 3 4 43:23 42
4. RB LipskoRB Lipsko 20 11 3 6 38:27 36
5. StuttgartStuttgart 19 11 3 5 36:26 36
6. LeverkusenLeverkusen 19 11 2 6 38:26 35
7. FreiburgFreiburg 19 7 6 6 31:32 27
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 20 7 6 7 40:45 27
9. Union BerlínUnion Berlín 20 6 6 8 25:33 24
10. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 20 6 5 9 29:32 23
11. AugsburgAugsburg 20 6 4 10 24:37 22
12. MönchengladbachMönchengladbach 20 5 6 9 24:33 21
13. WolfsburgWolfsburg 20 5 4 11 28:42 19
14. Werder BrémyBrémy 20 4 7 9 22:38 19
15. Hamburger SVHamburg 18 4 6 8 17:27 18
16. MohučMohuč 20 4 6 10 23:33 18
17. St. PauliSt. Pauli 20 3 5 12 18:34 14
18. HeidenheimHeidenheim 19 3 4 12 17:42 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Hoffenheimu i s Čechy se dál daří. Vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...

Fotbalisté Hoffenheimu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v německé lize porazili Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhli na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálili...

31. ledna 2026  18:11

ONLINE: Dukla - Sparta 0:0, hostující Mercado zblízka přestřeluje bránu

Sledujeme online
Sparťanský křídelník John Mercado se v utkání proti Dukle snaží hlavou...

Sparťanští fotbalisté vstupují do jarní části sezony zápasem 20. kola Chance Ligy, jejich soupeřem je další pražský klub Dukla. Pokud zvítězí, minimálně do neděle se přiblíží vedoucí Slavii na čtyři...

31. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  18:07

ONLINE: Arsenal přejel Leeds, Souček hraje proti Chelsea. Večer v akci Liverpool

Sledujeme online
Útočník Viktor Gyökeres z Arsenalu (vpravo) se raduje z gólu v utkání proti...

Fotbalisté Arsenalu zvítězili ve 24. kole anglické ligy na hřišti Leedsu 4:0. Napravili předchozí zaváhání a minimálně do neděle zvýšili náskok na čele na sedm bodů. V 18.30 se hraje londýnské derby...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  17:54

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Ml. Boleslav - Bohemians 2:2, tři góly za sedm minut, hosté konečně vydřeli bod

Lukáš Hůlka z Bohemians slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Napínavou čtyřgólovou přestřelku přinesl duel 20. kola fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Bohemians. Hosté vydřeli alespoň bod po čtyřech zápasech a do vedení šli po trefě Hůlky, druhý poločas...

31. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  17:19

Chorý: Že mě lidi nemají rádi? Vlastně mi to dělá dobře. Koubek je takový náš táta

Premium
Slávistický útočník Tomáš Chorý nechce slavit svůj druhý gól proti Plzni.

Dávno si zvykl, že jeho jméno dráždí. Kam ve fotbalové lize přijede, tam je Tomáš Chorý v nemilosti. „Věříte, že si z toho už dlouhodobě fakt nic nedělám? Podobné věci mě spíš jen vyhecují. A nebojím...

31. ledna 2026

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský...

31. ledna 2026  11:10

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Alena Pěčková, posila Sparty.

Novou posilou fotbalistek Sparty je krajní obránkyně či záložnice Alena Pěčková. Od léta 2024 působila ve španělském Eibaru. Sparťankám bude k dispozici i na úvodní zápas čtvrtfinále Evropského...

30. ledna 2026  21:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

30. ledna 2026  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.