Nečekané zaváhání lídra. Bayern remizoval s posledním, až v závěru srovnal Kane

  19:52
Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov ve 14. kole jen remizoval s poslední Mohučí 2:2. Bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane. Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a bodově se dotáhl na druhé Lipsko, které v sobotu prohrálo v Berlíně s Unionem 1:3. Oba celky ztrácejí na vedoucí Bayern devět bodů.
Fotogalerie2

Harry Kane (Bayern Mnichov) střílí na branku, zatímco se ho snaží bránit Stefan Bell a Danny da Costa z Mohuče. | foto: Angelika WarmuthReuters

Bayern se sice po půlhodině ujal vedení zásluhou Karla, Mohuč ale překvapila gólem do šatny. Po standardní situaci se při druhém bundesligovém startu poprvé prosadil osmnáctiletý polský obránce Potulski.

V 67. minutě navíc domácí obrana nechala ve vápně nehlídaného I Če-songa, jenž hlavou zužitkoval přesný Bellův centr a nečekaně poslal outsidera do vedení.

Kacper Potulski (Mohuč) slaví se spoluhráči první gól svého týmu v utkání na hřišti Bayernu Mnichov.

Úřadující německý mistr pak těžko zdolával houževnatou obranu Mohuče a k dělbě bodů si musel pomoci pokutovým kopem, proti němuž hosté vehementně protestovali.

Potulski krátce přidržel Kanea za dres, anglický kanonýr jeho prohřešku využil a skácel se k zemi, načež sám penaltu proměnil. Připsal si 80. gól v bundeslize. Bayern ve 14. kole pokořil metu 50 nastřílených branek a vytvořil nový rekord soutěže.

Dortmund v prvním poločase promarnil několik šancí. V 21. minutě ještě trefil Chukwuemeka tyč, ale o deset minut později už Bensebajní zblízka prolomil bezbrankový stav. V 53. minutě však musel Bellingham ze hřiště po faulu na Treua, který se pokoušel zachytit nešikovnou přihrávku hostujícího brankáře Kobela.

Domácí využili početní převahu a našli víc prostoru k útoku. V 73. minutě Kobel sice vyrazil Suzukiho střelu na břevno, ale míč se odrazil k Hölerovi, ten jej prvním dotykem zpracoval a volejem rozhodl o dělbě bodů.

Německá Bundesliga
14. kolo 14. 12. 2025 15:30
Freiburg Freiburg : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
Góly:
75. Höler
Góly:
31. Bensebajní
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Jung (76. Grifo), Günter (C) (76. Matanović) – Eggestein, Osterhage – Suzuki, Manzambi, Treu – Höler.
Sestavy:
Kobel – Bensebajní, Can (C) (90+3. Süle), N. Schlotterbeck – Couto (90+3. Adeyemi), Bellingham, Nmecha, Ryerson – Silva (57. Groß), Chukwuemeka (78. Svensson) – Guirassy (78. Beier).
Náhradníci:
F. Müller – Adamu, Höfler, Irié, Makengo, Ogbus, Scherhant.
Náhradníci:
Drewes, Meyer.
Žluté karty:
11. Manzambi, 72. Eggestein, 90+6. Kübler
Žluté karty:
11. Couto, 83. Ryerson
Červené karty:
Červené karty:
53. Bellingham

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Německá Bundesliga
14. kolo 14. 12. 2025 17:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Mohuč Mohuč 2:2 (1:1)
Góly:
29. Karl
87. Kane
Góly:
45+2. Potulski
67. I Čä-song
Sestavy:
Neuer (C) – Stanišić, Itō (61. Davies), Kim Min-čä (73. Jackson), Bischof (61. Laimer) – Kimmich, Goretzka (61. Pavlović) – Olise, Karl, Gnabry – Kane.
Sestavy:
Batz – Maloney, Bell (C), Potulski – da Costa, Kawasaki (62. Nordin), Sano, I Čä-song, Veratschnig – Hollerbach (78. Weiper), Bøving.
Náhradníci:
Urbig – Kiala, Guerreiro, Tah, Upamecano.
Náhradníci:
Rieß – Schopp, Hanche-Olsen, Gleiber, Sieb, Moreno Fell, Bobzien.
Žluté karty:
77. Laimer, 83. Davies
Žluté karty:
50. da Costa, 85. Potulski

Rozhodčí: Braun – Heft, Osmanagic.

Počet diváků: 75000

Německá Bundesliga
14. kolo 14. 12. 2025 19:30
zápas probíhá
Werder Brémy Werder Brémy : Stuttgart Stuttgart 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
40. el-Chanús
44. Leweling
Sestavy:
Backhaus – Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl (C) – Lynen, Stage – Njinmah, Schmid, Mbangula – Grüll.
Sestavy:
Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks – Vagnoman, Karazor, Stiller, Leweling – el-Chanús, Nartey – Undav (C).
Náhradníci:
Hein – I. Schmidt, Stark, Deman, Čović, Alvero, Bittencourt, Puertas, Topp.
Náhradníci:
Bredlow – Al-Dakhil, Mittelstädt, Stenzel, Stergiou, Führich, Andrés, Tomás, Búanání.
Žluté karty:
11. Coulibaly
Žluté karty:
Vstoupit do diskuse
14. kolo

13. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 14 12 2 0 51:11 38
2. RB LipskoRB Lipsko 14 9 2 3 29:16 29
3. Borussia DortmundDortmund 14 8 5 1 24:12 29
4. LeverkusenLeverkusen 14 8 2 4 30:19 26
5. HoffenheimHoffenheim 14 8 2 4 29:20 26
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 14 7 3 4 29:29 24
7. StuttgartStuttgart 13 7 1 5 21:22 22
8. Union BerlínUnion Berlín 14 5 3 6 19:23 18
9. FreiburgFreiburg 14 4 5 5 21:23 17
10. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 14 4 4 6 22:23 16
11. MönchengladbachMönchengladbach 14 4 4 6 18:22 16
12. Werder BrémyBrémy 13 4 4 5 18:24 16
13. WolfsburgWolfsburg 14 4 3 7 20:24 15
14. Hamburger SVHamburg 14 4 3 7 15:24 15
15. AugsburgAugsburg 14 4 1 9 17:28 13
16. St. PauliSt. Pauli 14 3 2 9 13:26 11
17. HeidenheimHeidenheim 14 3 2 9 13:30 11
18. MohučMohuč 14 1 4 9 13:26 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

