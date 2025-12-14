Nečekané zaváhání lídra. Bayern remizoval s posledním, až v závěru srovnal Kane

Bayern se sice po půlhodině ujal vedení zásluhou Karla, Mohuč ale překvapila gólem do šatny. Po standardní situaci se při druhém bundesligovém startu poprvé prosadil osmnáctiletý polský obránce Potulski.
V 67. minutě navíc domácí obrana nechala ve vápně nehlídaného I Če-songa, jenž hlavou zužitkoval přesný Bellův centr a nečekaně poslal outsidera do vedení.
Úřadující německý mistr pak těžko zdolával houževnatou obranu Mohuče a k dělbě bodů si musel pomoci pokutovým kopem, proti němuž hosté vehementně protestovali.
Potulski krátce přidržel Kanea za dres, anglický kanonýr jeho prohřešku využil a skácel se k zemi, načež sám penaltu proměnil. Připsal si 80. gól v bundeslize. Bayern ve 14. kole pokořil metu 50 nastřílených branek a vytvořil nový rekord soutěže.
Dortmund v prvním poločase promarnil několik šancí. V 21. minutě ještě trefil Chukwuemeka tyč, ale o deset minut později už Bensebajní zblízka prolomil bezbrankový stav. V 53. minutě však musel Bellingham ze hřiště po faulu na Treua, který se pokoušel zachytit nešikovnou přihrávku hostujícího brankáře Kobela.
Domácí využili početní převahu a našli víc prostoru k útoku. V 73. minutě Kobel sice vyrazil Suzukiho střelu na břevno, ale míč se odrazil k Hölerovi, ten jej prvním dotykem zpracoval a volejem rozhodl o dělbě bodů.
75. Höler
31. Bensebajní
Atubolu – Kübler, Ginter, Jung (76. Grifo), Günter (C) (76. Matanović) – Eggestein, Osterhage – Suzuki, Manzambi, Treu – Höler.
Kobel – Bensebajní, Can (C) (90+3. Süle), N. Schlotterbeck – Couto (90+3. Adeyemi), Bellingham, Nmecha, Ryerson – Silva (57. Groß), Chukwuemeka (78. Svensson) – Guirassy (78. Beier).
F. Müller – Adamu, Höfler, Irié, Makengo, Ogbus, Scherhant.
Drewes, Meyer.
11. Manzambi, 72. Eggestein, 90+6. Kübler
11. Couto, 83. Ryerson
53. Bellingham
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz
29. Karl
87. Kane
45+2. Potulski
67. I Čä-song
Neuer (C) – Stanišić, Itō (61. Davies), Kim Min-čä (73. Jackson), Bischof (61. Laimer) – Kimmich, Goretzka (61. Pavlović) – Olise, Karl, Gnabry – Kane.
Batz – Maloney, Bell (C), Potulski – da Costa, Kawasaki (62. Nordin), Sano, I Čä-song, Veratschnig – Hollerbach (78. Weiper), Bøving.
Urbig – Kiala, Guerreiro, Tah, Upamecano.
Rieß – Schopp, Hanche-Olsen, Gleiber, Sieb, Moreno Fell, Bobzien.
77. Laimer, 83. Davies
50. da Costa, 85. Potulski
Rozhodčí: Braun – Heft, Osmanagic.
Počet diváků: 75000
40. el-Chanús
44. Leweling
Backhaus – Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl (C) – Lynen, Stage – Njinmah, Schmid, Mbangula – Grüll.
Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks – Vagnoman, Karazor, Stiller, Leweling – el-Chanús, Nartey – Undav (C).
Hein – I. Schmidt, Stark, Deman, Čović, Alvero, Bittencourt, Puertas, Topp.
Bredlow – Al-Dakhil, Mittelstädt, Stenzel, Stergiou, Führich, Andrés, Tomás, Búanání.
11. Coulibaly