Spojení mezi českým útočníkem Tomášem Čvančarou a bundesligovým Mönchengladbachem dostalo další ránu. Poté, co klub nezvládl dva důležité zápasy v boji o evropské poháry, přišla německá média s tím,...

Fotbalisty Slavie by mohl posílit také slovenský levý obránce Dominik Javorček, který patří Žilině, ale v aktuální sezoně hostuje v bundesligovém klubu Holstein Kiel. Zájem čerstvého českého šampiona...

Kdyby ho sudí Szymon Marciniak neodvolal zpátky do hřiště, možná by Davide Frattesi, šťastný střelec fotbalového Interu Milán, na žlutém plotě, který odděluje na stadionu San Siro hřiště od nabitého...

Další bizár Viagemu. Klub si sám vybral šéfa ultras, nasadil mu korunu

Připomíná to reality show. Mohla by se jmenovat třeba: Vytvoř si svého šéfa ultras. Ústecký fotbalový Viagem to udělal a způsobil tím znovu poprask. Vedení třetiligového klubu jej navíc korunovalo...