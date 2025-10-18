Leverkusen i bez Shicka zvládl přestřelku, Lipsko postoupilo na druhé místo

Leverkusen venku neprohrál 37 bundesligových zápasů v řadě a i tentokrát měl partii skvěle rozehranou. Dvě branky vstřelil Španěl Grimaldo a jednu Kofane.
|
Proti Chorvatsku bez Schicka. Útočník Leverkusenu si poranil zadní stehenní sval
Devatenáctiletý mladík z Kamerunu, který na jaře hrál jen druhou španělskou ligu, se trefil ve třetím zápase v řadě a Schickovi v něm roste konkurent. Mohuč dosud na svém stadionu v této sezoně gól nedala, dnes sice vstřelila hned tři, ale stejně skončila bez bodu. Výhru hostům zajistil Francouz Terrier.
Hráči Lipska zůstávají doma stoprocentní, o což se dvěma góly postaral Rakušan Baumgartner. Belgičan Lokonga vstřelil první gól Hamburku na hřišti soupeře od návratu mezi elitu, ale na bod to nestačilo. Lépe si vede další nováček z Kolína nad Rýnem, který dal gól v každém zápase a povedlo se mu to i při remíze s Augsburgem 1:1, po níž mu patří sedmé místo.
Heidenheim má nejslabší útok v bundeslize, v dosavadních šesti kolech dal jen čtyři branky. Tentokrát stihl v zápase s Werderem Brémy dvě, což mu vyneslo remízu 2:2 a opuštění poslední příčky, na kterou se propadl Mönchengladbach.
Stuttgart si ve Wolfsburgu připsal čtvrtou výhru v řadě a po nepovedeném startu se po dnešnímu triumfu 3:0 posunul už na třetí místo. Wolfsburg naopak počtvrté za sebou prohrál, doma nepoznal radost z vítězství už 12 zápasů, což je nelichotivý klubový rekord.