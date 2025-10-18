Leverkusen i bez Shicka zvládl přestřelku, Lipsko postoupilo na druhé místo

Autor: ,
  19:48
Fotbalisté Lipska porazili v sedmém kole bundesligy nováčka z Hamburku 2:1, doma vyhráli i třetí zápas v sezoně a v neúplné tabulce postoupili na druhé místo. Bayer Leverkusen stále bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v Mohuči po divoké přestřelce 4:3 a je pátý. Sobotní program vyvrcholí večerním zápasem dvou nejlepších týmů, v němž Bayern Mnichov hostí Borussii Dortmund.
Kajšu Sano z Mohuče si kryje míč před Ernerstem Pokuem z Leverkusenu.

Kajšu Sano z Mohuče si kryje míč před Ernerstem Pokuem z Leverkusenu. | foto: AP

Fotbalisté Leverkusenu se spolu s trenérem Kasperem Hjulmandem radují z gólu...
Lipský záložník Christoph Baumgartner slaví se spoluhráči vstřelený gól.
Brankář Peter Gulacsi and David Raum slaví výhru Lipska.
Willi Orban z Lipska (vlevo) a Daniel Elfadli z Hamburku
5 fotografií

Leverkusen venku neprohrál 37 bundesligových zápasů v řadě a i tentokrát měl partii skvěle rozehranou. Dvě branky vstřelil Španěl Grimaldo a jednu Kofane.

Proti Chorvatsku bez Schicka. Útočník Leverkusenu si poranil zadní stehenní sval

Devatenáctiletý mladík z Kamerunu, který na jaře hrál jen druhou španělskou ligu, se trefil ve třetím zápase v řadě a Schickovi v něm roste konkurent. Mohuč dosud na svém stadionu v této sezoně gól nedala, dnes sice vstřelila hned tři, ale stejně skončila bez bodu. Výhru hostům zajistil Francouz Terrier.

Hráči Lipska zůstávají doma stoprocentní, o což se dvěma góly postaral Rakušan Baumgartner. Belgičan Lokonga vstřelil první gól Hamburku na hřišti soupeře od návratu mezi elitu, ale na bod to nestačilo. Lépe si vede další nováček z Kolína nad Rýnem, který dal gól v každém zápase a povedlo se mu to i při remíze s Augsburgem 1:1, po níž mu patří sedmé místo.

Brankář Peter Gulacsi and David Raum slaví výhru Lipska.

Heidenheim má nejslabší útok v bundeslize, v dosavadních šesti kolech dal jen čtyři branky. Tentokrát stihl v zápase s Werderem Brémy dvě, což mu vyneslo remízu 2:2 a opuštění poslední příčky, na kterou se propadl Mönchengladbach.

Stuttgart si ve Wolfsburgu připsal čtvrtou výhru v řadě a po nepovedeném startu se po dnešnímu triumfu 3:0 posunul už na třetí místo. Wolfsburg naopak počtvrté za sebou prohrál, doma nepoznal radost z vítězství už 12 zápasů, což je nelichotivý klubový rekord.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Freiburg vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
19.10. 15:30
  • 2.58
  • 3.76
  • 2.68
St. Pauli vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
19.10. 17:30
  • 2.54
  • 3.56
  • 2.84

8. kolo

Werder Brémy vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
24.10. 20:30
  • 2.04
  • 3.59
  • 3.36
Mönchengladbach vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 8.40
  • 6.80
  • 1.25
Hoffenheim vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 1.61
  • 4.29
  • 4.74
Hamburger SV vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 2.44
  • 3.62
  • 2.63
Eintracht Frankfurt vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 1.77
  • 3.99
  • 4.04
Augsburg vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:30
  • 3.20
  • 4.07
  • 1.98
Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
25.10. 18:30
  • 1.54
  • 4.62
  • 5.07
Leverkusen vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:30
  • 1.67
  • 3.96
  • 4.67
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 6 6 0 0 25:3 18
2. RB LipskoRB Lipsko 7 5 1 1 10:9 16
3. StuttgartStuttgart 7 5 0 2 11:6 15
4. Borussia DortmundDortmund 6 4 2 0 12:4 14
5. LeverkusenLeverkusen 7 4 2 1 16:11 14
6. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 7 3 2 2 12:10 11
7. Union BerlínUnion Berlín 7 3 1 3 11:14 10
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 3 0 3 17:16 9
9. FreiburgFreiburg 6 2 2 2 9:9 8
10. Hamburger SVHamburg 7 2 2 3 7:10 8
11. Werder BrémyBrémy 7 2 2 3 11:16 8
12. St. PauliSt. Pauli 6 2 1 3 8:9 7
13. AugsburgAugsburg 7 2 1 4 12:14 7
14. HoffenheimHoffenheim 6 2 1 3 9:12 7
15. WolfsburgWolfsburg 7 1 2 4 8:13 5
16. MohučMohuč 7 1 1 5 8:14 4
17. HeidenheimHeidenheim 7 1 1 5 6:13 4
18. MönchengladbachMönchengladbach 7 0 3 4 6:15 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:12

České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili

Na přední tyči jeho centr prodloužil Tagliafico a naservíroval ho přímo přibíhajícímu Pavlu Šulcovi, který hlavou dorážel do brány. Rozehrávající Adam Karabec si sice asistenci nepřipsal, ale na...

18. října 2025  19:29

Jemelka přiznal, že mohl být vyloučený. A kouč Veselý se zlobil: Kde je konzistence?

Dokonce i plzeňský stoper Václav Jemelka po nebezpečném faulu na koleno domácího Aleše Čermáka připustil: „Bál jsem se, že mě vyloučí. Byla to blbá situace. Snažil jsem se nohu stáhnout, ale na...

18. října 2025  19:05

Zbrojovka si snadno poradila s rezervou Ostravy, druhou ligu vede o tři body

Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili doma ve 13. kole druhé ligy ostravský B-tým 4:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před...

18. října 2025  18:46

ONLINE: Krejčí vlastním gólem uzavřel prohru Wolves, Arsenal vede na Fulhamu

Sledujeme online

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy také Nottingham padl 0:3 s Chelsea a...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  18:40

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru

Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:39

Karviná - Olomouc 1:1, Jarolím premiéru v lize slaví bodem. Ghali dal první gól

Fotbalisté Karviné poprvé v aktuálním ročníku Chance Ligy remizovali. V domácím zápase 12. kola uhráli s olomouckou Sigmu výsledek 1:1. Za Hanáky, kteří neprorháli počtvrté v řadě, skóroval Ahmad...

18. října 2025  14:38,  aktualizováno  17:32

39 dní a dost. Nottingham vyhodil kouče minuty po hvizdu, nedošel ani na tiskovku

Jen 39 dnů vydržel australský trenér Ange Postecoglou na lavičce fotbalistů Nottinghamu. Vedení klubu ho odvolalo sedmnáct minut po sobotní ligové porážce 0:3 s Chelsea, bývalý trenér Tottenhamu či...

18. října 2025  17:23

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...

18. října 2025  14:29,  aktualizováno  17:17

Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Kontroverzní výjimka, která vzbudila vášně. Španělská asociace před časem uspěla s žádostí, aby se zápas mezi Barcelonou a Villarrealem odehrál v americkém Miami. To se logicky příčí fanouškům i...

18. října 2025  16:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.