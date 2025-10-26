Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Autor: ,
  17:50
Patrik Schick se po zranění vrátil jako náhradník do sestavy Leverkusenu a slavil s ním v 8. kole německé fotbalové ligy vítězství 2:0 nad Freiburgem. Bayer vyhrál v domácí soutěži počtvrté za sebou a částečně napravil úterní debakl od PSG v Lize mistrů 2:7.
Fotbalisté Leverkusenu radují z gólu do sítě Freiburgu.

Fotbalisté Leverkusenu radují z gólu do sítě Freiburgu. | foto: AP

Aleix García z Leverkusenu pálí v utkání proti Freiburgu.
Ernest Poku z Leverkusenu slaví se spoluhráčem Jonasem Hofmannem úvodní gól...
Philipp Lienhart z Freiburgu dostává červenou kartu.
Edmond Tapsoba z Leverkusenu skóruje hlavou druhý gól proti SC Freiburgu.
5 fotografií

Schick nastoupil poprvé od konce září, kvůli svalovému zranění zmeškal šest zápasů v bundeslize, Lize mistrů a reprezentaci.

Do zápasu naskočil v 77. minutě a diváci v hledišti skandovali jeho jméno. Všechno podstatné se na hřišti odehrálo už předtím.

Philipp Lienhart z Freiburgu dostává červenou kartu.

O výhru se zasloužili nizozemský útočník Poku a obránce z Burkiny Faso Tapsoba. Těsně před Schickovým příchodem šli hosté do deseti po vyloučení podruhé napomínaného Leinharta.

Leverkusen protáhl v lize šňůru neporazitelnosti o sedmý zápas a v tabulce je se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Bayern čtvrtý. Ještě se před něj může vrátit Stuttgart, který už rozehrál zápas s Mohučí.

Německá Bundesliga
8. kolo 26. 10. 2025 15:30
Leverkusen Leverkusen : Freiburg Freiburg 2:0 (1:0)
Góly:
22. Poku
52. Tapsoba
Góly:
Sestavy:
Flekken – Quansah (76. Belocian), Badé, Tapsoba – Arthur, Fernández (67. Andrich), García, Grimaldo (C) – Hofmann (67. Maza), Poku (84. ben Seghír) – Kofane (76. Schick).
Sestavy:
Atubolu – Kübler (67. Rosenfelder), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Manzambi (67. Matanović) – Treu, Höler (84. Grifo), Scherhant (76. Günter) – Adamu (46. Suzuki).
Náhradníci:
Blaswich – Echeverri, Terrier, Mensah.
Náhradníci:
F. Müller – Beste, Höfler, Jung.
Žluté karty:
39. García
Žluté karty:
15. Lienhart
Červené karty:
Červené karty:
74. Lienhart

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelman

Německá Bundesliga
8. kolo 26. 10. 2025 17:30
zápas probíhá
Stuttgart Stuttgart : Mohuč Mohuč 1:1 (1:1)
Góly:
45+4. Führich
Góly:
41. Amiri
Sestavy:
Nübel – Jeltsch, Zagadou, ad-Dachíl – Stenzel, Andrés, Nartey, Vagnoman – Leweling, Undav (C), Führich.
Sestavy:
Zentner – da Costa, Bell, Kohr – Widmer (C), Amiri, Sano, Mwene – Nebel, Hollerbach, I Čä-song.
Náhradníci:
Bredlow – Chabot, Assignon, Hendriks, el-Chanús, Stiller, Karazor, Búanání, Tomás.
Náhradníci:
Rieß – Hanche-Olsen, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Bobzien, Nordin, Sieb, Weiper.
Žluté karty:
41. Hoeneß (trenér), 45+1. Stenzel
Žluté karty:

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

9. kolo

Augsburg vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
31.10. 20:30
  • 3.78
  • 4.05
  • 1.81
Union Berlín vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.71
  • 3.21
  • 2.59
St. Pauli vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.06
  • 3.44
  • 3.45
RB Lipsko vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.05
  • 3.97
  • 3.09
Mohuč vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 2.01
  • 3.83
  • 3.28
Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:30
  • 3.39
  • 4.03
  • 1.93
Bayern Mnichov vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
1.11. 18:30
  • 1.23
  • 6.80
  • 9.22
1. FC Köln vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
2.11. 15:30
  • 1.94
  • 3.81
  • 3.50
Wolfsburg vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
2.11. 17:30
  • 2.43
  • 3.70
  • 2.60

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 8 8 0 0 30:4 24
2. RB LipskoRB Lipsko 8 6 1 1 16:9 19
3. Borussia DortmundDortmund 8 5 2 1 14:6 17
4. LeverkusenLeverkusen 8 5 2 1 18:11 17
5. StuttgartStuttgart 7 5 0 2 11:6 15
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 4 1 3 21:18 13
7. HoffenheimHoffenheim 8 4 1 3 15:13 13
8. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 8 3 2 3 12:11 11
9. Werder BrémyBrémy 8 3 2 3 12:16 11
10. Union BerlínUnion Berlín 8 3 1 4 11:15 10
11. FreiburgFreiburg 8 2 3 3 11:13 9
12. WolfsburgWolfsburg 8 2 2 4 9:13 8
13. Hamburger SVHamburg 8 2 2 4 7:11 8
14. St. PauliSt. Pauli 8 2 1 5 8:14 7
15. AugsburgAugsburg 8 2 1 5 12:20 7
16. MohučMohuč 7 1 1 5 8:14 4
17. HeidenheimHeidenheim 8 1 1 6 7:16 4
18. MönchengladbachMönchengladbach 8 0 3 5 6:18 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Plzeň - Baník 0:0, domácí s pěti změnami a poprvé doma pod Hyským

Sledujeme online

První domácí zápas na lavičce plzeňských fotbalistů čeká trenéra Martina Hyského. Jeho svěřenci hrají ve 13. kole s Baníkem Ostrava, utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  18:32

ONLINE: Arsenal si upevnil vedení, Krejčího asistence Wolves nestačila. Hrají Spurs

Sledujeme online

Ladislav Krejčí si v utkání devátého kola anglické Premier League připsal asistenci, ale fotbalisté Wolverhamptonu po gólu v nastavení podlehli Burnley 2:3. Arsenal přetlačil Crystal Palace 1:0,...

26. října 2025  14:44,  aktualizováno  18:02

Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Patrik Schick se po zranění vrátil jako náhradník do sestavy Leverkusenu a slavil s ním v 8. kole německé fotbalové ligy vítězství 2:0 nad Freiburgem. Bayer vyhrál v domácí soutěži počtvrté za sebou...

26. října 2025  17:50

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

26. října 2025  15:57,  aktualizováno  16:23

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

26. října 2025  14:58,  aktualizováno  15:37

Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda

Byla by to bezpochyby velká bomba. Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd údajně jedná i s německým trenérem a bývalým útočníkem Jürgenem Klinsmannem, aby na jaře převzal národní tým. S...

26. října 2025  14:24

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

26. října 2025  13:12

Dva údery ze vzduchu. Žižkov prohrál ve druhé lize s rezervou Sparty

Fotbalisté Žižkova ve 14. kole druhé ligy podlehli 0:2 Spartě B a nevyužili šanci posunout se na třetí místo neúplné tabulky. Viktoria zůstala pátá, Letenští poskočili na 12. pozici. Ve druhém...

26. října 2025  12:50

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Premium

Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...

26. října 2025

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

26. října 2025  11:37

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se...

26. října 2025

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.