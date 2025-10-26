Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Schick nastoupil poprvé od konce září, kvůli svalovému zranění zmeškal šest zápasů v bundeslize, Lize mistrů a reprezentaci.
Do zápasu naskočil v 77. minutě a diváci v hledišti skandovali jeho jméno. Všechno podstatné se na hřišti odehrálo už předtím.
O výhru se zasloužili nizozemský útočník Poku a obránce z Burkiny Faso Tapsoba. Těsně před Schickovým příchodem šli hosté do deseti po vyloučení podruhé napomínaného Leinharta.
Leverkusen protáhl v lize šňůru neporazitelnosti o sedmý zápas a v tabulce je se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Bayern čtvrtý. Ještě se před něj může vrátit Stuttgart, který už rozehrál zápas s Mohučí.
22. Poku
52. Tapsoba
Flekken – Quansah (76. Belocian), Badé, Tapsoba – Arthur, Fernández (67. Andrich), García, Grimaldo (C) – Hofmann (67. Maza), Poku (84. ben Seghír) – Kofane (76. Schick).
Atubolu – Kübler (67. Rosenfelder), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Manzambi (67. Matanović) – Treu, Höler (84. Grifo), Scherhant (76. Günter) – Adamu (46. Suzuki).
Blaswich – Echeverri, Terrier, Mensah.
F. Müller – Beste, Höfler, Jung.
39. García
15. Lienhart
74. Lienhart
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelman
45+4. Führich
41. Amiri
Nübel – Jeltsch, Zagadou, ad-Dachíl – Stenzel, Andrés, Nartey, Vagnoman – Leweling, Undav (C), Führich.
Zentner – da Costa, Bell, Kohr – Widmer (C), Amiri, Sano, Mwene – Nebel, Hollerbach, I Čä-song.
Bredlow – Chabot, Assignon, Hendriks, el-Chanús, Stiller, Karazor, Búanání, Tomás.
Rieß – Hanche-Olsen, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Bobzien, Nordin, Sieb, Weiper.
41. Hoeneß (trenér), 45+1. Stenzel
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz