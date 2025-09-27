Schick neskóroval, Leverkusen i tak bere tři body. V závěru rozhodla letní posila

  20:10
Fotbalisté Leverkusenu v 5. kole německé ligy zvítězili 2:1 na hřišti St. Pauli a v neúplné tabulce poskočili na čtvrté místo. Jen dvě minuty po příchodu na trávník zápas rozhodl Ernest Poku, který po letním přestupu z AZ Alkmaar dal první bundesligový gól. Český útočník Patrik Schick odehrál 89 minut a ve třetím soutěžním utkání za sebou vyšel střelecky naprázdno.

Fotbalisté Bayeru Leverkusen se radují z gólu proti St. Pauli. | foto: AP

Leverkusen prodloužil ligovou sérii bez porážky na hřištích soupeřů už na 36 zápasů. St. Pauli po historicky nejlepším vstupu do nejvyšší soutěže utrpělo druhou prohru za sebou.

Lipsko zvítězilo 1:0 na hřišti Wolfsburgu a připsalo si čtvrtou výhru v řadě. V 8. minutě se trefil Belgičan Bakayoko, který jedinou brankou rozhodl i předchozí venkovní duel na hřišti Mohuče.

Wolfsburg čeká na vítězství čtyři kola a na domácí půdě v součtu s minulou sezonou nezvítězil už 11 zápasů. V tabulce je na 12. místě, Lipsko je třetí s tříbodovým mankem na vedoucí Bayern Mnichov.

Na druhé místo se posunul Dortmund po vítězství 2:0 v Mohuči. Svěřenci trenéra Nika Kovače zápas rozhodli už v prvním poločase trefami Svenssona a Adeyemiho, které připravil Brandt. Dortmund zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních 10 let. Borussia zvítězila ve čtvrtém ligovém zápase po sobě a pokaždé udržela čisté konto.

Heidenheim po čtyřech prohrách za sebou poprvé v sezoně zvítězil, když porazil 2:1 Augsburg a odpoutal se z posledního místa tabulky. Augsburg po vítězství v prvním kole prohrál čtvrtý zápas po sobě a v tabulce je šestnáctý o skóre právě před Heidenheimem.

Německá Bundesliga
5. kolo 27. 9. 2025 15:30
St. Pauli St. Pauli : Leverkusen Leverkusen 1:2 (1:1)
Góly:
32. Wahl
Góly:
26. Tapsoba
58. Poku
Sestavy:
Vasilj – Wahl, Smith (C), Ritzka (68. Dźwigała) – Saliakas (87. Ceesay) – Sands, Fudžita (80. Metcalfe), Oppie, Sinani – Hountondji (68. Kaars), Lage (80. Afolayan).
Sestavy:
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Tape (56. Vázquez), García, Andrich (C) (46. Fernández), Grimaldo – Tillman (75. Hofmann), ben Seghír (56. Poku) – Schick (89. Kofane).
Náhradníci:
Voll – Pyrka, Mets, Ahlstrand.
Náhradníci:
Blaswich – Belocian, Echeverri, Maza.
Žluté karty:
50. Fudžita, 86. Smith, 90+8. Ceesay
Žluté karty:
21. Quansah, 60. Vázquez, 85. Hjulmand, 90+2. Badé, 90+2. Fernández, 90+9. Kofane
Německá Bundesliga
5. kolo 27. 9. 2025 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : RB Lipsko RB Lipsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
8. Bakayoko
Sestavy:
Grabara – Fischer (90+1. Zehnter), Jenz, Koulierakis, Maehle – Arnold (C), Souza (90+1. Majer) – Wimmer (46. Daghim), Svanberg (70. Eriksen), Amúra – Wind (70. Pejčinović).
Sestavy:
Gulácsi – Raum (C), Lukeba, Orbán, Baku – Seiwald, Ouédraogo (64. Banzuzi) – Baumgartner (90+3. Werner) – Diomande (79. Nusa), Cardoso (79. Harder), Bakayoko (90+3. Kampl).
Náhradníci:
M. Müller – Dárdai, Gerhardt, Kumbedi.
Náhradníci:
Vandevoordt – Bitshiabu, Klostermann, Maksimović.
Žluté karty:
59. Arnold, 90. Koulierakis
Žluté karty:
24. Diomande, 44. Orbán

Rozhodčí: Braun

Počet diváků: 23236

Německá Bundesliga
5. kolo 27. 9. 2025 15:30
Heidenheim Heidenheim : Augsburg Augsburg 2:1 (0:0)
Góly:
47. Kaufmann
54. Conteh
Góly:
90+8. Tietz
Sestavy:
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Siersleben, Föhrenbach – Conteh (68. Beck), Niehues (75. Kolle), Dorsch (89. Kerber), Schöppner, Ibrahimović (89. Gimber) – Kaufmann (68. Busch).
Sestavy:
Dahmen – Matsima, K. Schlotterbeck, Zesiger (59. N. Banks) – Wolf (68. Tietz), Jakić (C), Massengo (85. Rexhbeçaj), Fellhauer (59. Giannoulis) – Rieder, Claude-Maurice (59. Kömür) – Essende.
Náhradníci:
K. Müller – Rothweiler, Wagner.
Náhradníci:
Labrović – Maier, Gharbi, Saad.
Žluté karty:
67. Mainka
Žluté karty:
4. Zesiger, 51. Rieder, 67. K. Schlotterbeck, 67. Giannoulis, 73. Essende, 77. Matsima
Německá Bundesliga
5. kolo 27. 9. 2025 15:30
Mohuč Mohuč : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
27. Svensson
40. Adeyemi
Sestavy:
Zentner – da Costa, Hanche-Olsen (69. Rieß), Leitsch (63. Bell) – Widmer, Sano, Amiri (79. Maloney), Mwene – Nebel, I Čä-song (63. Nordin) – Sieb (79. Weiper).
Sestavy:
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Bensebajní – Couto (69. Ryerson), Sabitzer (77. Groß), Nmecha (77. Bellingham), Svensson – Adeyemi (68. Chukwuemeka), Brandt, Beier (87. Silva).
Náhradníci:
Bobzien, Bøving, Veratschnig, Gleiber.
Náhradníci:
Meyer – Guirassy, Özcan, Süle.
Žluté karty:
50. Amiri, 90. Nebel
Žluté karty:
43. Couto
Červené karty:
67. Zentner
Červené karty:

Rozhodčí: Reichel – Bandurski, Unger

Počet diváků: 33305

Německá Bundesliga
5. kolo 27. 9. 2025 18:30
Mönchengladbach Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4:6 (0:5)
Góly:
72. Castrop
78. Tabaković
83. Engelhardt
90+9. Ranos
Góly:
11. Koch
15. Knauff
36. Burkardt
39. Šájbí
45+1. Uzun
47. Koch
Sestavy:
Nicolas – Diks, Elvedi, Chiarodia (38. Tabaković) – Scally, Reitz (61. Netz), Engelhardt, Ullrich (82. Ranos) – Stöger (38. Neuhaus), Castrop – Mačino (61. Sander).
Sestavy:
Santos – Collins (57. Buta), Koch, Theate, Brown (78. Amenda) – Dōan (71. Højlund), Šájbí, Schirí, Uzun (57. Götze), Knauff – Burkardt (71. Wahi).
Náhradníci:
Omlin – Fraulo, Friedrich, Herrmann.
Náhradníci:
Zetterer – Bahoya, Batshuayi, Larsson.
Žluté karty:
90+5. Diks
Žluté karty:
90+1. Amenda, 90+5. Knauff

Rozhodčí: Storks – Siewer, Maibaum

