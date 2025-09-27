Schick neskóroval, Leverkusen i tak bere tři body. V závěru rozhodla letní posila

Leverkusen prodloužil ligovou sérii bez porážky na hřištích soupeřů už na 36 zápasů. St. Pauli po historicky nejlepším vstupu do nejvyšší soutěže utrpělo druhou prohru za sebou.
Lipsko zvítězilo 1:0 na hřišti Wolfsburgu a připsalo si čtvrtou výhru v řadě. V 8. minutě se trefil Belgičan Bakayoko, který jedinou brankou rozhodl i předchozí venkovní duel na hřišti Mohuče.
Wolfsburg čeká na vítězství čtyři kola a na domácí půdě v součtu s minulou sezonou nezvítězil už 11 zápasů. V tabulce je na 12. místě, Lipsko je třetí s tříbodovým mankem na vedoucí Bayern Mnichov.
Na druhé místo se posunul Dortmund po vítězství 2:0 v Mohuči. Svěřenci trenéra Nika Kovače zápas rozhodli už v prvním poločase trefami Svenssona a Adeyemiho, které připravil Brandt. Dortmund zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních 10 let. Borussia zvítězila ve čtvrtém ligovém zápase po sobě a pokaždé udržela čisté konto.
Heidenheim po čtyřech prohrách za sebou poprvé v sezoně zvítězil, když porazil 2:1 Augsburg a odpoutal se z posledního místa tabulky. Augsburg po vítězství v prvním kole prohrál čtvrtý zápas po sobě a v tabulce je šestnáctý o skóre právě před Heidenheimem.
32. Wahl
26. Tapsoba
58. Poku
Vasilj – Wahl, Smith (C), Ritzka (68. Dźwigała) – Saliakas (87. Ceesay) – Sands, Fudžita (80. Metcalfe), Oppie, Sinani – Hountondji (68. Kaars), Lage (80. Afolayan).
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Tape (56. Vázquez), García, Andrich (C) (46. Fernández), Grimaldo – Tillman (75. Hofmann), ben Seghír (56. Poku) – Schick (89. Kofane).
Voll – Pyrka, Mets, Ahlstrand.
Blaswich – Belocian, Echeverri, Maza.
50. Fudžita, 86. Smith, 90+8. Ceesay
21. Quansah, 60. Vázquez, 85. Hjulmand, 90+2. Badé, 90+2. Fernández, 90+9. Kofane
8. Bakayoko
Grabara – Fischer (90+1. Zehnter), Jenz, Koulierakis, Maehle – Arnold (C), Souza (90+1. Majer) – Wimmer (46. Daghim), Svanberg (70. Eriksen), Amúra – Wind (70. Pejčinović).
Gulácsi – Raum (C), Lukeba, Orbán, Baku – Seiwald, Ouédraogo (64. Banzuzi) – Baumgartner (90+3. Werner) – Diomande (79. Nusa), Cardoso (79. Harder), Bakayoko (90+3. Kampl).
M. Müller – Dárdai, Gerhardt, Kumbedi.
Vandevoordt – Bitshiabu, Klostermann, Maksimović.
59. Arnold, 90. Koulierakis
24. Diomande, 44. Orbán
Rozhodčí: Braun
Počet diváků: 23236
47. Kaufmann
54. Conteh
90+8. Tietz
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Siersleben, Föhrenbach – Conteh (68. Beck), Niehues (75. Kolle), Dorsch (89. Kerber), Schöppner, Ibrahimović (89. Gimber) – Kaufmann (68. Busch).
Dahmen – Matsima, K. Schlotterbeck, Zesiger (59. N. Banks) – Wolf (68. Tietz), Jakić (C), Massengo (85. Rexhbeçaj), Fellhauer (59. Giannoulis) – Rieder, Claude-Maurice (59. Kömür) – Essende.
K. Müller – Rothweiler, Wagner.
Labrović – Maier, Gharbi, Saad.
67. Mainka
4. Zesiger, 51. Rieder, 67. K. Schlotterbeck, 67. Giannoulis, 73. Essende, 77. Matsima
27. Svensson
40. Adeyemi
Zentner – da Costa, Hanche-Olsen (69. Rieß), Leitsch (63. Bell) – Widmer, Sano, Amiri (79. Maloney), Mwene – Nebel, I Čä-song (63. Nordin) – Sieb (79. Weiper).
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Bensebajní – Couto (69. Ryerson), Sabitzer (77. Groß), Nmecha (77. Bellingham), Svensson – Adeyemi (68. Chukwuemeka), Brandt, Beier (87. Silva).
Bobzien, Bøving, Veratschnig, Gleiber.
Meyer – Guirassy, Özcan, Süle.
50. Amiri, 90. Nebel
43. Couto
67. Zentner
Rozhodčí: Reichel – Bandurski, Unger
Počet diváků: 33305
72. Castrop
78. Tabaković
83. Engelhardt
90+9. Ranos
11. Koch
15. Knauff
36. Burkardt
39. Šájbí
45+1. Uzun
47. Koch
Nicolas – Diks, Elvedi, Chiarodia (38. Tabaković) – Scally, Reitz (61. Netz), Engelhardt, Ullrich (82. Ranos) – Stöger (38. Neuhaus), Castrop – Mačino (61. Sander).
Santos – Collins (57. Buta), Koch, Theate, Brown (78. Amenda) – Dōan (71. Højlund), Šájbí, Schirí, Uzun (57. Götze), Knauff – Burkardt (71. Wahi).
Omlin – Fraulo, Friedrich, Herrmann.
Zetterer – Bahoya, Batshuayi, Larsson.
90+5. Diks
90+1. Amenda, 90+5. Knauff
Rozhodčí: Storks – Siewer, Maibaum