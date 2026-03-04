Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj

Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.
Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku
Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.
Bayer má v tabulce na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.
73. Kofane
Heuer Fernandes – Omari (65. Torunarigha), Vušković, Elfadli – Jatta (29. Mikelbrencis), Remberg (C), Vieira, Gočoleišvili – Königsdörffer (81. Sambi Lokonga), Philippe (65. Stange) – Downs (65. Dompé).
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (80. Poku), Palacios, García, Grimaldo – Terrier (71. Tillman), Maza (89. E. Fernández) – Kofane.
Tangvik – Katterbach, Glatzel, Baldé.
Omlin, Lomb – Hofmann, Oermann, Tape.
40. García, 90+5. Palacios
Rozhodčí: Sören Storks. Asistenti: Philipp Hüwe, Fabian Maibaum. Čtvrtý rozhodčí: Florian Lechner. VAR: Nicolas Winter. AVAR: Markus Wollenweber
Počet diváků: 57000