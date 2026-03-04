Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj

  22:59
Leverkusen i bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane, Bayer se dočkal triumfu po třech soutěžních zápasech.
Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem.

Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem. | foto: Marcus BrandtAP

Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.

Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku

Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.

Bayer má v tabulce na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.

Německá Bundesliga
17. kolo 4. 3. 2026 20:30
Hamburger SV Hamburger SV : Leverkusen Leverkusen 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
73. Kofane
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari (65. Torunarigha), Vušković, Elfadli – Jatta (29. Mikelbrencis), Remberg (C), Vieira, Gočoleišvili – Königsdörffer (81. Sambi Lokonga), Philippe (65. Stange) – Downs (65. Dompé).
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (80. Poku), Palacios, García, Grimaldo – Terrier (71. Tillman), Maza (89. E. Fernández) – Kofane.
Náhradníci:
Tangvik – Katterbach, Glatzel, Baldé.
Náhradníci:
Omlin, Lomb – Hofmann, Oermann, Tape.
Žluté karty:
Žluté karty:
40. García, 90+5. Palacios

Rozhodčí: Sören Storks. Asistenti: Philipp Hüwe, Fabian Maibaum. Čtvrtý rozhodčí: Florian Lechner. VAR: Nicolas Winter. AVAR: Markus Wollenweber

Počet diváků: 57000

17. kolo

24. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 24 20 3 1 88:23 63
2. Borussia DortmundDortmund 24 15 7 2 51:25 52
3. HoffenheimHoffenheim 24 14 4 6 49:31 46
4. StuttgartStuttgart 24 14 4 6 48:32 46
5. RB LipskoRB Lipsko 24 13 5 6 46:33 44
6. LeverkusenLeverkusen 24 13 4 7 45:29 43
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 24 9 7 8 48:49 34
8. FreiburgFreiburg 24 9 6 9 34:39 33
9. AugsburgAugsburg 24 9 4 11 30:41 31
10. Union BerlínUnion Berlín 24 7 7 10 29:38 28
11. Hamburger SVHamburg 24 6 8 10 26:35 26
12. MönchengladbachMönchengladbach 24 6 7 11 27:39 25
13. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 24 6 6 12 33:41 24
14. MohučMohuč 24 5 8 11 27:39 23
15. St. PauliSt. Pauli 24 6 5 13 23:40 23
16. Werder BrémyBrémy 24 5 7 12 25:44 22
17. WolfsburgWolfsburg 24 5 5 14 33:53 20
18. HeidenheimHeidenheim 24 3 5 16 22:53 14

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
