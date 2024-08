Co nabídne bundesliga? Šest Čechů, hladový Leverkusen a Bayern pod tlakem

Dvojnásobný finalista fotbalové Konferenční ligy Fiorentina hrála v play off doma s maďarským klubem Puskás Akadémia 3:3. Antonín Barák byl jen na lavičce domácích, zato v týmu hostí odehráli...

Fotbalisté rumunského FCSB po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů s pražskou Spartou remizovali v úvodním utkání play off Evropské ligy v Linci 1:1. RFS Riga v sestavě se záložníkem Petrem Marešem...

Vydřená výhra. I v odvetě musíme být aktivní, velí plzeňský trenér Koubek

Bušili do soupeře, měli jasnou střeleckou převahu. Ale rozdílového gólu se plzeňští fotbalisté v úvodním zápase play off Evropské ligy proti skotským Heart of Midlothian dočkali až v poslední z šesti...