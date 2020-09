Start bundesligy: osm Čechů i fanoušci na tribunách, jen do Mnichova nikdo nesmí

Osm Čechů v pěti klubech Koho sledovat v německé bundeslize Patrik Schick (Leverkusen)

Čeká ho druhá sezona v německé soutěži. Loni coby host z Říma střílel góly za Lipsko a minulý týden přestoupil do Leverkusenu. Tam má být útočníkem číslo jedna, hlavní ofenzivní zbraní. Při svém prvním vystoupení dal gól v poháru proti Norderstedtu ze čtvrté ligy. O víkendu ho s Leverkusenem čeká zápas ve Wolfsburgu. Vladimír Darida (Hertha Berlín)

Načne už svou sedmou sezonu v Německu. Neúnavný běžec, středopolař. S Herthou by konečně rád zaútočil na pohárové příčky, loni tým z hlavního města skončil desátý. Darida k tomu v lize přispěl třemi góly a pěti asistencemi. Theodor Gebre Selassie (Werder Brémy)

V červenci to bylo už osm let od chvíle, kdy zamířil z Liberce právě do Brém. Ve Werderu mu nyní zbývá poslední rok smlouvy. „Je velmi pravděpodobné, že to bude můj poslední rok. Nikdy ale nevíte, může se to změnit,“ řekl. Jiří Pavlenka (Werder Brémy)

Jednoznačná brankářská jednička Brém. Má výrazný podíl na tom, že se Werder v minulé sezoně v nejvyšší soutěži udržel. V bundeslize načne svou čtvrtou sezonu. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim)

Stálice na pravé straně Hoffenheimu. I on už kope bundesligu dost dlouho – pět let. Na prahu nové sezony ho ale trápí svalové zranění, vynechal kvůli němu i nedávný reprezentační sraz. Tomáš Koubek (Augsburg)

Loni vyměnil Francii za Německo. Z Rennes zamířil do Augsburgu, protože chtěl totiž nastupovat v kvalitnější soutěži. V průběhu sezony ale ztratil post jedničky, po koronavirové pauze nastoupil v lize jen jednou. Marek Suchý (Augsburg)

Také on dorazil do Augsburgu před startem posledního ročníku. Po úspěšných letech ve Švýcarsku, kde dělal kapitána Basileje, prožil složitou sezonu. Hned na startu ho přibrzdilo zranění, stihl jen sedm ligových zápasů. Jan Morávek (Augsburg)

Ten, který je v Německu ze všech českých fotbalistů nejdéle, i když hraje málo. Také on má pech na zranění. Do bundesligy přišel už v roce 2009 z Bohemians. Vystřídal Schalke, Kaiserslautern a Augsburg. Kontrakt má ještě na dvě sezony.