V Německu se toho nebojí. Za dva týdny můžeme hrát fotbalovou ligu

Byl by to fotbalový průlom během pandemie. Fotbalová bundesliga je nachystána na start 9. května. "Když nám to státní orgány dovolí, jsme připraveni. Když to půjde později, budeme zase připraveni." prohlásil šéf německé ligy Christian Seifert.

Ve čtvrtek ve Frankfurtu zasedli ke stolům zástupci klubů první a druhé ligy. Dohodli se, že pokud to státní orgány dovolí, jsou schopní přerušenou sezonu znovu rozjet už za dva týdny. „My jsme vytvořili nezbytné podmínky pro dohrání soutěží, politici musí stanovit možné datum." To je základní výsledek jednání šestatřiceti klubů. „Už není na nás, jestli a kdy budeme hrát," řekl šéf bundesligy. „Můžeme jen říct, že jsme připravení, když dostaneme zelenou." Nejodvážnější plány během března a dubna mluvily o první květnovém víkendu, ale to byl nereálný termín. I devátý květen je z pohledu současné situace hodně překvapivý. Verdikt státních orgánů padne pravděpodobně 30. dubna po jednání vlády z úst kancléřky Angely Merkelové. V Německu se fotbal zastavil 11. března, dohrávka Mönchengaldbach - Kolín nad Rýnem se už uskutečnila bez diváků. O den dřív Lipsko proti Tottenhamu stvrdilo postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, tam fanoušci na tribunách byli. Německo patří k zemím, který pandemii koronaviru v porovnání s podobně velkými státy zvládá dobře. Má 148 tisíc nakažených a pět tisíc mrtvých. Pracovní skupina vedená Timem Meyerem, předsedou Lékařské komise německé fotbalové asociace, vytvořila koncept, za jakých podmínek lze fotbal zase hrát a jak by zbývajících devět kol mohlo vypadat. Aby se bundesligový zápas uskutečnil, je k tomu zapotřebí přibližně tři sta osob. Do toho počtu patří hráči, realizační týmy, rozhodčí, pořadatelé, televizní pracovníci či technický personál. Zároveň jsou jasně definované pokyny pro hygienická opatření. Každý hráč by měl být jednou týdně testován, jestli není nakažený. To si vyžádá asi dvacet tisíc testů.

„Máme dohodu s pěti laboratořemi. Všechny nás písemně ujistily, že současné kapacity jsou dostatečné a že fotbalisté neomezí fungování a dostupnost pro jiné profese,“ zdůraznil Seifert. Zbývajících devět kol by se odehrálo bez diváků. Pro kluby jsou však zásadní peníze z televizních práv, o ty by díky dokončení sezony nepřišly. Zároveň byly kluby upozorněny, že bez fanouškům se fotbal může hrát až do konce kalendářního roku 2020. „Kluby by si měly vytvořit rozpočet pro příští sezonu bez příjmů ze vstupného,“ poznamenal Seifert.