Sezona na ho...! To jsem ještě nezažil, říká Kramarič o krizi Hoffenheimu

„A to se ještě držím zpátky, protože kdybych řekl všechno, co se mi honí hlavou o současné situaci v klubu, nejspíš bych dostal největší pokutu v historii Bundesligy,“ pokračoval před mikrofonem televize ESPN.

Tři góly padly už v úvodní půlhodině, po změně stran přidal Bayern ještě dvě branky. Hoffenheim soupeři vůbec nestačil, mezi tři tyče vystřelil jen dvakrát, a to až v pozdější fázi utkání, kdy mnichovský celek poněkud zvolnil.

„Strašný zápas. Myslím, že to je pro nás pro všechny takovej budíček, tohle už se nemůže stávat,“ pravil sklesle Adam Hložek v rozhovoru pro Nova Sport. „Potkali jsme top kvalitu a vypadali jsme vedle nich jako děti.“

„Bylo mi naprosto jasné, že se tohle stane, je to obrázek celé sezony,“ přidal třiatřicetiletý chorvatský reprezentant.

Hoffenheim prohrál pošesté z posledních devíti soutěžních zápasů, na vítězství čeká už od konce listopadu. Tehdy v prvním zápase pod trenérem Christianem Ilzerem přetlačil Lipsko 4:3 a vypadalo to, že je konečně z krize venku.

Jenže situace se pouze zhoršuje.

Hoffenheim pod koučem Ilzerem Bilance: 1 výhra, 6 porážek, 3 remízy Skóre: 7:21 Pozice v tabulce: 16.

„Má svůj důvod, že jsem naštvaný na klub a na všechno, co v posledních měsících vedení udělalo. Investujeme peníze a nic nám to nepřináší, což je důvod, proč o dnešním zápase ani nebudu mluvit,“ vysvětlil Kramarič.

Investicemi byly mimo jiné letní příchody dvou Čechů.

Z Leverkusenu dorazil za 18 milionů eur (asi 450 milionů korun) Hložek a stal se nejdražší posilou v klubové historii. Na konci léta ho pak z Plzně následoval ještě Robin Hranáč a česká enkláva se rázem rozrostla na čtyři hráče. Od loňského ledna z Benfiky hostuje David Jurásek, stálicí pak je už do roku 2015 Pavel Kadeřábek.

Jenže Hoffenheim od léta nepůsobí jako lukrativní adresa, nýbrž jako klub, kterému chybí jakákoli koncepce. „Od té doby, co se něco změnilo, nic nefunguje,“ utrousil Kramarič.

Pravděpodobně narážel na odvolání sportovního ředitele Alexandera Rosena a jeho spolupracovníků v průběhu letní přípravy. Razantní změna vyústila v nekoordinované skládání kádru pro novou sezonu. „Recept na chaos,“ glosoval v září německý magazín Kicker, podle nějž nové vedení vůbec nekonzultovalo přestupy s tehdejším koučem Pellegrinem Matarazzem.

Týmové kolečko hráčů Hoffenheimu před utkání s Bayernem.

Sedmačtyřicetiletý Američan si opakovaně stěžoval, že někteří hráči nemají potřebnou úroveň, čímž narážel i na Hranáče.

Ten v úvodu angažmá několikrát chyboval, což ho stálo místo v sestavě. Jurásek po zlomenině ruky nastupuje jen sporadicky, u Kadeřábka lze nižší vytížení pochopit vzhledem k věku.

Z Čechů má pravidelné vytížení jen Hložek, i on se však veze na mizerné formě celého mužstva.

„Poprvé ve svém životě, ve své fotbalové kariéře, se cítím takhle. Mám pocit, že se v tomhle klubu dějí samé sra... Pokud se to nikdo nepokusí změnit, zkusím to já,“ zdůraznil Kramarič.

Hoffenheim je momentálně šestnáctý, jen dvě příčky a pět bodů nad úplným dnem tabulky. Za současného stavu by mířil do baráže o udržení.

„V tuhle chvíli nám hrozí, že sestoupíme, ačkoli máme kvalitní kádr s dobrými hráči, ale zkrátka tady nic nefunguje,“ krčil rameny Kramarič.

V klubu je od roku 2016. 20. ledna to bude devět let, co dorazil na hostování z anglického Leicesteru. V létě téhož roku ho pak Hoffenheim získal natrvalo. Útočník, jenž má mimochodem v Česku svůj vlastní fanklub, odehrál v modrém dresu přes 300 zápasů, v nichž zapsal 138 gólů a 58 asistencí.

Je jednou z nejvýraznějších osobností klubu, takže nepřekvapí, že zrovna on si na nastalou situaci postěžoval veřejně.

Lze totiž předpokládat, že jeho pocity sdílí většina kabiny.

„Dneska jsem možná ještě mírný, ale až přijde čas, budu tvrdší. Opravdu nám totiž může hrozit sestup, ale až začnu mluvit, všichni budou poslouchat,“ uzavřel Kramarič, podal si ruku s reportérem a odešel.

Už za dva dny čeká Hoffenheim důležité utkání s Kielem, který je o tři body za ním, ale v úterý si vyšlápl na Borussii Dortmund (4:2). Probere se parta okolo Kramariče?