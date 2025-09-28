Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Zápas začal lépe pro domácí, Kübler dopravil míč do sítě už ve třetí minutě a videorozhodčí jeho gól po dlouhém zkoumání posvětil.
Hosté, v jejichž sestavě odehrál znovu celý zápas i Robin Hranáč, ale už po devíti minutách odpověděli. Coufal vybojoval míč u postranní čáry a našel v šestnáctce Asllaniho.
Kosovský útočník vstřelil už čtvrtou ligovou branku v sezoně a stanovil tak konečný výsledek. Český útočník Adam Hložek je stále ještě na marodce.
3. Kübler
13. Asllani
Atubolu – Kübler (38. Treu), Ginter, Jung, Makengo – Eggestein, Osterhage – Beste (84. Rosenfelder), Dinkçi (84. Höler), Grifo (C) (64. Scherhant) – Adamu (64. Matanović).
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Chaves, Bernardo – Touré, Avdullahu (73. Prömel), Burger (85. Tohumcu), Prass (59. Damar) – Asllani (85. Bebou), Kramarić (73. Lemperle).
F. Müller – Günter, Höfler, Suzuki.
L. Philipp – Akpoguma, Moerstedt.
48. Makengo, 60. Julian Schuster, 80. Osterhage
45+6. Chaves
Rozhodčí: Dankert – Rohde, Neitzel-Petersen
Počet diváků: 33700
4. Kamiński
29. Demirović
Schwäbe – Sebulonsen, Schmied, Hübers, Krauß – Jóhannesson, Martel, Kamiński – Thielmann, Ache, Maina.
Nübel – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Hendriks – Karazor, Stiller – Tomás, el-Chanús, Führich – Demirović.
Zieler – Özkacar, Lund, Heintz, Kainz, Huseinbašić, S. El Mala, Castro-Montes, Waldschmidt.
Bredlow – Al-Dakhil, Mittelstädt, Stenzel, Nartey, Andrés, Assignon, Búanání, Leweling.
Rozhodčí: D. Jöllenbeck