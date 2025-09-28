Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Autor: ,
  17:44
Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém působišti i první asistenci.

Český obránce Vladimír Coufal brání útočnou akci Freiburgu. | foto: AP

Zápas začal lépe pro domácí, Kübler dopravil míč do sítě už ve třetí minutě a videorozhodčí jeho gól po dlouhém zkoumání posvětil.

Hosté, v jejichž sestavě odehrál znovu celý zápas i Robin Hranáč, ale už po devíti minutách odpověděli. Coufal vybojoval míč u postranní čáry a našel v šestnáctce Asllaniho.

Kosovský útočník vstřelil už čtvrtou ligovou branku v sezoně a stanovil tak konečný výsledek. Český útočník Adam Hložek je stále ještě na marodce.

Německá Bundesliga
5. kolo 28. 9. 2025 15:30
Freiburg Freiburg : Hoffenheim Hoffenheim 1:1 (1:1)
Góly:
3. Kübler
Góly:
13. Asllani
Sestavy:
Atubolu – Kübler (38. Treu), Ginter, Jung, Makengo – Eggestein, Osterhage – Beste (84. Rosenfelder), Dinkçi (84. Höler), Grifo (C) (64. Scherhant) – Adamu (64. Matanović).
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Chaves, Bernardo – Touré, Avdullahu (73. Prömel), Burger (85. Tohumcu), Prass (59. Damar) – Asllani (85. Bebou), Kramarić (73. Lemperle).
Náhradníci:
F. Müller – Günter, Höfler, Suzuki.
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Moerstedt.
Žluté karty:
48. Makengo, 60. Julian Schuster, 80. Osterhage
Žluté karty:
45+6. Chaves

Rozhodčí: Dankert – Rohde, Neitzel-Petersen

Počet diváků: 33700

Německá Bundesliga
5. kolo 28. 9. 2025 17:30
zápas probíhá
1. FC Köln 1. FC Köln : Stuttgart Stuttgart 1:1 (-:-)
Góly:
4. Kamiński
Góly:
29. Demirović
Sestavy:
Schwäbe – Sebulonsen, Schmied, Hübers, Krauß – Jóhannesson, Martel, Kamiński – Thielmann, Ache, Maina.
Sestavy:
Nübel – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Hendriks – Karazor, Stiller – Tomás, el-Chanús, Führich – Demirović.
Náhradníci:
Zieler – Özkacar, Lund, Heintz, Kainz, Huseinbašić, S. El Mala, Castro-Montes, Waldschmidt.
Náhradníci:
Bredlow – Al-Dakhil, Mittelstädt, Stenzel, Nartey, Andrés, Assignon, Búanání, Leweling.

Rozhodčí: D. Jöllenbeck

Německá Bundesliga
5. kolo 28. 9. 2025 19:30
Union Berlín Union Berlín : Hamburger SV Hamburger SV 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

5. kolo

Union Berlín vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
28.9. 19:30
  • 2.06
  • 3.56
  • 3.82

6. kolo

Hoffenheim vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
3.10. 20:30
  • 2.00
  • 3.82
  • 3.31
Leverkusen vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
4.10. 15:30
  • 1.64
  • 4.02
  • 4.84
Borussia Dortmund vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
4.10. 15:30
  • 1.74
  • 4.35
  • 3.89
Werder Brémy vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
4.10. 15:30
  • 2.26
  • 3.53
  • 2.95
Augsburg vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
4.10. 15:30
  • 2.66
  • 3.48
  • 2.49
Eintracht Frankfurt vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
4.10. 18:30
  • 5.41
  • 5.09
  • 1.46

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 5 5 0 0 22:3 15
2. Borussia DortmundDortmund 5 4 1 0 11:3 13
3. RB LipskoRB Lipsko 5 4 0 1 7:7 12
4. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 3 0 2 17:13 9
5. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 10:8 8
6. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 4 2 1 1 9:7 7
7. FreiburgFreiburg 5 2 1 2 9:9 7
8. St. PauliSt. Pauli 5 2 1 2 8:8 7
9. HoffenheimHoffenheim 5 2 1 2 9:11 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 5:5 6
11. Union BerlínUnion Berlín 4 2 0 2 8:11 6
12. WolfsburgWolfsburg 5 1 2 2 7:7 5
13. MohučMohuč 5 1 1 3 5:6 4
14. Werder BrémyBrémy 5 1 1 3 8:14 4
15. Hamburger SVHamburg 4 1 1 2 2:8 4
16. AugsburgAugsburg 5 1 0 4 8:12 3
17. HeidenheimHeidenheim 5 1 0 4 4:10 3
18. MönchengladbachMönchengladbach 5 0 2 3 5:12 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

ONLINE: Newcastle vede nad Arsenalem, Aston Villa se dočkala první výhry v sezoně

Sledujeme online

Pouze dva zápasy nabízí nedělní program anglické fotbalové ligy. Aston Villa se dočkala prvního tříbodového zisku v sezoně, doma po zdařilém obratu přetlačila Fulham 3:1. V 17.30 Newcastle vyzve ve...

28. září 2025  14:50,  aktualizováno  18:06

ONLINE: Plzeň - Zlín 0:0, za domácí chytá Wiegele, hrají i Višinský či Havel

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté uzavírají program 10. kola Chance Ligy. Doma hrají proti Zlínu, který je v případě vítězství může přeskočit v tabulce. Zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné...

28. září 2025

Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém...

28. září 2025  17:44

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

Aktualizujeme

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  17:25

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Pardubičtí fotbalisté se od poslední příčky neodpoutali. V 10. kole Chance Ligy remizovali v Teplicích 0:0. Domácí tým nevyhrál poosmé v řadě, Východočeši zůstali v ligové sezoně i po 9 zápasech jako...

28. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:13

Proti Chorvatsku bez Schicka. Útočník Leverkusenu si poranil zadní stehenní sval

Patrik Schick bude české fotbalové reprezentaci chybět v říjnových kvalifikačních zápasech proti Chorvatsku a na Faerských ostrovech. Útočník Leverkusenu si podle klubového webu poranil zadní...

28. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:47

Ústí ze Žižkova veze bod. A teď to poblázníme na Zbrojovku! žádá trenér

Fotbalisté Žižkova remizovali v nedělním domácím zápase 11. kola druhé ligy s Ústím nad Labem 1:1. Viktoria neprohrála čtvrté z posledních pěti kol a zůstala pátá s dvoubodovou ztrátou na druhou...

28. září 2025  12:48,  aktualizováno  13:34

Vorlický dal Zbrojovce nádherný gól. Omluvil se a popřál jí: Za rok v lize!

Za druholigové béčko Slavie letos Lukáš Vorlický nastupuje jen občas, do víkendu se v jeho zápasech objevil jen třikrát. Na výjezd do Brna, kde rezerva „sešívaných“ hrála v sobotu, se ale obzvlášť...

28. září 2025  12:08

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Martine, zůstaň v Karviné, skandoval hlouček fanoušků po sobotním zápase v Uherském Hradišti, kde hostující fotbalisté v hodinovém oslabení vyfárali plný počet bodů za vítězství 2:1 nad Slováckem.

28. září 2025  9:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hovorný „dědek“ Mikula o svém gólu: Petrášek mě odhodil, tak jsem tam zůstal

Když dá liberecký obránce Jan Mikula gól, mluví se o tom hodně dlouho. V kariéře totiž jen vzácně vstřelil v sezoně víc než jeden. Tuto normu splnil třiatřicetiletý borec, s téměř deseti lety nejdéle...

28. září 2025  9:14

Kdy skončí černé dny Baníku? Jeden zápas to otočí. Nejsme rozhádaní, ujišťuje Boula

Není pro ně větší rival. Není cennější vítězství než nad Spartou. „Ale bohužel v současné době je to asi nad naše síly,“ ulevil si trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal. Výsledkové i herní...

28. září 2025  6:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.